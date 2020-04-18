Size önerdiğim bu fotoğraflı albümü alarak aynı zamanda çok da güzel bir hayır işi yapmış olacaksınız.
Edebiyatçıların kendi eserlerini el yazısıyla yazmalarının ayrı bir özelliği vardır. Ben imzalı kitaplarda daima el yazılarına bakarım. Aslında el yazısından karakter tahlili yapmak mümkündür. Grafoloji diye bir bilim vardır. Günümüze uygun bir kitap: ‘Şairlerin El Yazılarıyla Şiir Albümü’. Türk şiirinin 40’a yakın ustası yer alıyor. Fotoğraflı. Hüseyin Akan’ın hazırladığı albümün ilk sayfasında, kitabın bir hayır işi olduğu vurgulanıyor.
Önsöz, Fakir Hastalara Yardım Vakfı Başkanı Dr. M. Murat Kınıkoğlu’nun: “Fakir Hastalara Yardım Vakfı’nı, ülkemiz fakir hastasına; ilaç, film, laboratuvar harcamaları gibi konularda parasal yardım yapabilmek, ona arkadaş olabilmek, yapacağımız yardımlarla acılarını paylaşabilmek amaçlarıyla 1984’te, Ankara’da kurduk. O tarihten bu yana saptayabildiğimiz hastalara, amaçlarımız doğrultusu ve imkânlarımız ölçüsünde yardımlar yapıyoruz.” Kitaptan doğumunun 100’üncü yılındaki Sabahattin Kudret Aksal’ın el yazılı şiirini aldım:
Homeros Troya Savaşında
Sanmayın bu anlattığım
Ne öyküydü ne de söylen.
Geceydi konakladığım
Kızaran ufka baktım. Ben
Ozan Akhahia’nın
Anımsarım o savaşı,
Gün ağarıyordu, Troya’nın
Durdum hisarına karşı.
Güneşle doğdum. Ey benim
Gök ağacım, aydınlığa
Savurduğum kuş, devinim,
Giden bulutum uzağa.
İsteme adresi: P.K.: 260, Dikimevi, Ankara.
Hem zevkli hem de sosyal sorumluluk
Size önerdiğim bu fotoğraflı albümü alarak aynı zamanda çok da güzel bir hayır işi yapmış olacaksınız.
Edebiyatçıların kendi eserlerini el yazısıyla yazmalarının ayrı bir özelliği vardır. Ben imzalı kitaplarda daima el yazılarına bakarım. Aslında el yazısından karakter tahlili yapmak mümkündür. Grafoloji diye bir bilim vardır. Günümüze uygun bir kitap: ‘Şairlerin El Yazılarıyla Şiir Albümü’. Türk şiirinin 40’a yakın ustası yer alıyor. Fotoğraflı. Hüseyin Akan’ın hazırladığı albümün ilk sayfasında, kitabın bir hayır işi olduğu vurgulanıyor.
Önsöz, Fakir Hastalara Yardım Vakfı Başkanı Dr. M. Murat Kınıkoğlu’nun: “Fakir Hastalara Yardım Vakfı’nı, ülkemiz fakir hastasına; ilaç, film, laboratuvar harcamaları gibi konularda parasal yardım yapabilmek, ona arkadaş olabilmek, yapacağımız yardımlarla acılarını paylaşabilmek amaçlarıyla 1984’te, Ankara’da kurduk. O tarihten bu yana saptayabildiğimiz hastalara, amaçlarımız doğrultusu ve imkânlarımız ölçüsünde yardımlar yapıyoruz.” Kitaptan doğumunun 100’üncü yılındaki Sabahattin Kudret Aksal’ın el yazılı şiirini aldım:
Homeros Troya Savaşında
Sanmayın bu anlattığım
Ne öyküydü ne de söylen.
Geceydi konakladığım
Kızaran ufka baktım. Ben
Ozan Akhahia’nın
Anımsarım o savaşı,
Gün ağarıyordu, Troya’nın
Durdum hisarına karşı.
Güneşle doğdum. Ey benim
Gök ağacım, aydınlığa
Savurduğum kuş, devinim,
Giden bulutum uzağa.
İsteme adresi: P.K.: 260, Dikimevi, Ankara.