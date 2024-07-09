Güzin ve Abidin Dino’yu buluşturmak bir görevdir

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Güzin Dino’nun Paris’teki mezarının yok olmaz üzere olduğu haberlerini ve bununla ilgili gelişmeleri okumuşsunuzdur.

Konuyla ilgili Zeynep Oral ile İhsan Yılmaz’ın yazılarını okudum.

Dinoların da, Rasih Nuri İleri’nin de evlerine gittim.

Güzin Dino ile Abidin Dino’yu beni tanıştıran dostum Ferit Edgü’dür.

Frankfurt Kitap Fuarı’ndan sonra Paris’e de uğrardım. Ferit, Dinolara telefon etmemi söyledi, aradım, Güzin Dino beni evlerine yemeğe çağırdı.

Güzin Dino özellikle Türkiye’deki yazarları, kitapları yakından takip ediyordu. Uzun yıllar dışarıda olmalarına rağmen İstanbul Türkçesinin lezzetini konuşmalarında fark ederdiniz.

O gece Türk edebiyatı ve edebiyatçıları üzerine konuştuk.

Güzin Abidin Dino

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Ertesi günü Abidin Bey, merakımı bildiği için beni iyi bir dolma kalemciye götürdü. Rus yazar Konstantin Simonov’la da oraya gidermiş. Görevli hanım Waterman marka bir dolma kalem çıkardı. Üzerinde Fransa marşının notaları vardı.

Koleksiyonumun çok özel bir parçasıdır.

Abidin Bey’in aramızdan ayrılışından sonra da ne zaman Paris’e gitsem onu arardım.

Türk Filim Haftası’nda da uçaktan iner inmez onu aradım.

İstanbul’a geldiğinde de kitabı için Karalama Defteri’nde bir konuşma yaptım.

Dinolar her zaman bir genç çift gibiydiler.

Paris’te bir meydanda düzenlenen bir tango gecesine katılmışlar, coşkuyla onu anlatıyorlardı.

Onlar Türk edebiyatının, Türk sanatının, entelektüellerinin temsilcisi olarak bir görevi üstlendiler.

Yurtdışında yaşamayı seçmek zorunda kalanların öyküsü, Türk siyasi hayatının da sayfalarında yer almalıdır. Yurtdışındaki kitap fuarları da buluşma, hasret giderme için bir olanaktı.

Sanatçıların, yazarların hangi nedenle olursa olsun gündeme gelmelerini onlara ilgi gösterme vesilesi sayarım.

Kitaplarının bazılarını hatırlatmak istedim:

- Abidin Dino

Kısa Hayat Öyküm

- Abidin Dino

Acıyı Çizmek

- Güzin Dino- Abidin Dino

Sensiz Her Şey Renksiz

- Güzin Dino

Gel Zaman Git Zaman

- Güzin Dino

Türk Romanının Doğuşu