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Buluşmalarda, toplantılarda bir gün olsun onu sert bir söylemde görmedim. Eleştirinin bile güler yüzle, kırmadan yapılabileceğini ispatlayan bir yönetici, bir yazardı.

Yaşamın güzelliğini överdi, bunu kendi yaşamında da ispat etti.

Yazılarını okur, televizyon programlarını seyrederdim, müziğin yaşamımızdaki vazgeçilmezliğini bu programlarda ispatladı.

Sedat Ergin’in Hürriyet’te yayımlanan, “Güneri Cıvaoğlu’nun Ardından – Kanserle de Zarafetle Mücadele Etti” yazısını okumanızı salık veririm.

İyi, emek verilmiş bir biyografi örneği idi.

İyi gazetecilerin gündelikten bugünlere uzanan siyasal tarihimizi kitaplaştırmalarını bir kez daha anımsatırım. Her karşılaştığımızda onun güler yüzü benim belleğime yer etti. Konuşmasında gökyüzünün mavisinin onu nasıl mutlu ettiğini, gündelik dertlerden azade kıldığını söylemişti.

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Bu yanıtı okurken Sabahattin Eyüboğlu ile Yaşar Kemal’in birlikte hazırladıkları ‘Gökyüzü Mavi Kaldı’ başlıklı antolojiden dizeler dökülmeye başladı.

Urfalı oldukları belirtiliyor, belki de oranın neşvesini Batı’nın melodileriyle birleştirmişti. Tiyatro bir dram bir komedi olarak karşımıza çıkar, aslında hayat ikisinin karma varlığıdır.

Hayatı güzelleştirmek için çabalayan herkese saygım, sevgim sonsuzdur.

Ben onu güler yüzüyle hatırlayacağım. Canan Cıvaoğlu’na da baş sağlığı dilerim.

ÇANKAYA BELEDİYESİ I. AHMET SAY MÜZİK VE EDEBİYAT ÖDÜLLERİ, 2024



Bu yıl, ilki 11 Ekim 2024 Cuma akşamı Ankara MEB Şura Salonu’nda yapılacak törende sahiplerini bulacak olan “Çankaya Belediyesi I. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri” ile ilgili çalışmalarda seçici kurullar, ödüle layık görülen müzik ve edebiyat alanından sanatçıları belirledi.

1 Ekim 2024 tarihinde, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonunda toplanan seçici kurul; edebiyat alanında şair, yazar ve düşün insanı Ahmet Telli’yi, müzik alanında ise genç piyanist Can Çakmur’u ödüle layık buldu.

Aydın Çubukçu, Ali Cengizkan, Oğuz Demiralp, Yekta Kopan ve Fahri Özdemir’den oluşan edebiyat alanı seçici kurulu, Ahmet Telli’yi ödüle layık görürken, aşağıdaki gerekçeli kararı almıştır:

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“Ahmet Telli’nin şair olarak gerçek çıkışı, Ahmet Say’ın Ankara’da yayımlandığı dönemin en etkin dergilerinden Türkiye Yazıları ile olmuştu. Mart 1983’te, tam da 1980 darbesi sonrası cuntanın en baskıcı döneminde yayınlanan 72. sayı, Ahmet Telli şiirine ayrılmıştı. Gerçek ve has bir şairi saptamakta Ahmet Say’ın sergilediği bu erken uzak görüşlülük, her ikisinin de zorbalığa karşı ezilenlerden yana tavrı ile örtüşür: İkisi de kardeştir!

Şiirinin referanslarını özgürlük, adalet ve vicdan olarak belirleyen Ahmet Telli, özgürlüğü evrensel, adaleti toplumsal ve sınıfsal, vicdanı bireysel olarak düşünür ve öyle özümser.

Hayat ile geçişmiş duygu-düşünce-imgelem diyalektiği onun etik ve estetik kavrayışını betimlerken bu edim okuruna “hayır” diyebilme cesaretini de hatırlatır. Bu cesareti kendinden öncekilerden devraldığı bir miras olarak düşünür. Bu olgunun farkındalığı bağlamında, gerçekle kendi arasına koyduğu eleştirel mesafeyi dönüştürücü, onarıcı bir hayatla bütünleştirdiği görülür.

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Bugün seçici kurulumuz, “Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün,” diyen 60 yıla yaklaşan dev şiir geçmişiyle “Buradayım Sözümde” diyen Ahmet Telli’ye edebiyat alanında ilk Ahmet Say Ödülü’nü oybirliği ile sunmanın onurunu yaşamaktadır.

Teşekkürler Ahmet Telli...”

Fazıl Say, Görgün Taner, Kadir Dursun, Bülent Evcil ve Çağatay Akyol’dan oluşan müzik alanı seçici kurulu ise aşağıdaki gerekçeli kararı almıştır:

“Piyanist Can Çakmur, çok önemli yarışmalarda kazandığı birincilik ödülleri, dünyanın her yerinde başlayan konser kariyeri ile, yaptığı albümlerin büyük yankı yaratması ve özel ödüller kazanması ile, genç nesil müzisyenlerimiz arasında dünyada ve ülkemizde çok parlak bir noktaya ulaştı.

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Can Çakmur derin bir sanatçı, konser hayatının yanı sıra genç yaşına rağmen akademisyenlik de yapıyor. Can Çakmur Londra’da profesör aynı zamanda.

Ahmet Say’ın da çocukluk yıllarından itibaren merak ve sevgi ile takip ettiği çok üretken, çok çalışkan ve Türkiye için çok değerli bir müzisyen Can Çakmur.

Ahmet Say müzik ödülünün ilkini ona vermeyi müzik jürimiz oy birliği ve büyük mutlulukla istedi.

Onur duyarak değerlendirip bu sonuca vardık.

İyi ki varsın Can Çakmur.”

Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yapacağı “Çankaya Belediyesi I. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri” 11 Ekim 2024 Cuma günü Ankara MEB ŞURA Salonunda saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Gecede Fazıl Say ve Seda Kırankaya da bir konser verecek. Aynı zamanda ödül alan sanatçılara Heykeltraş Metin Yurdanur tarafından tasarlanan birer de ödül heykelciği verilecek.