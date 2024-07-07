Gümüşlük Müzik Festivali başlıyor

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Piyanist Eren Levendoğlu’nun sanat yönetmenliğinde ve piyanist Gülsin Onay’ın sanat danışmanlığında sürdürülen festivale bu yıl ülkemizin yanı sıra Macaristan, Portekiz, Fransa, ABD, İngiltere, Rusya, İtalya, Norveç, Bosna Hersek, İspanya ve Hollanda’dan gelecek müzisyenler konuk olacak. 8 hafta sürecek etkinlikler çerçevesinde 3’ü masterclass konseri olmak üzere 20 konser Bodrumlu müzikseverlerle buluşacak.

TAŞTA KLASİK MÜZİK TINILARI

Gümüşlük Müzik Festivali’nin etkileyici mekânı tarihi Taş Ocağı’nda bu yıl “Taşta” başlığı ile 9 konser gerçekleşecek. Festivalin açılış konserinde Macar kemancı Kristóf Baráti, genç Türk piyanist Tuna Bilgin’le 25 asırlık tarihi mekânda bir araya gelecek. İlerleyen günlerde Fransız piyanist Caroline Sageman sahnede yerini alacak. Ardından viyolonsel ustası Poyraz Baltacıgil ve Piyanist Cem Esen, Antik Taş Ocağı’nda izleyici karşısına çıkacak. Tarihi mekândaki konserler, Rus viyolonselci Pavel Gomziakov ve Portekizli piyanist Adriano Jordão; Fransız piyanist Olivier Moulin, festivalin önceki konuklarından Rus piyano virtüözü Ilya Itin, İtalyan piyanist Lorenzo Di Bella ve genç Türk piyanist İlyun Bürkev ile Kemancı Elvin Hoxha’nın verecekleri konserlerle devam edecek. Taş Ocağı’ndaki son konserde Devlet Sanatçısı, piyanist Gülsin Onay, keman sanatçısı oğlu Erkin Onay’la izleyici karşısında olacak ve festivalin kapanış konserini birlikte gerçekleştirecekler.

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KUMDA MASTERCLASS KONSERLERİ

Gümüşlük Festival Akademisi’nde (GFA) bu yıl iki ayrı dalda üç ustalık sınıfı düzenlenecek. 10-16 Temmuz tarihleri arasında ‘Keman’, 21 - 30 Temmuz tarihleri arasında 1. Dönem Piyano ve 5 - 14 Ağustos tarihleri arasında 2. Dönem Piyano Masterclassları genç müzisyenleri bir araya getirecek. Ustalık sınıflarının ardından sertifika almaya hak kazanan genç müzisyenler verecekleri konserlerle becerilerini sergileyecekler.

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DENİZ KENARINDA

Gümüşlük’te deniz kenarında yıldızların altında izleyiciyle buluşacak ilk konuk Norveç’ten Mats Eilertsen Trio olacak. Gümüşlük Festival Merkezi’ndeki “Suda” konserleri Çağıl Kaya Sextet’in performansı ile devam edecek. Sonraki konuklar ise Bosna Hersek/İspanya kökenli Miron Rafajlovic, Hollandalı Tineke Postma Aria Group olacak. Bir sonraki gün yine Saksafoncu Tineke Postma bu defa Gitarist Cenk Erdoğan ile festival sahnesinde olacak. Festivalin “Suda” konserleri İtalyan piyanist Stefano Battaglia ve Türk saksafoncu Tamer Temel konseriyle son bulacak.

ZEFİRYA’DA İKİ KONSER

Bu yıl Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek konserlerin ilkinde Portekizli ikili António Silva & Tiago Nunes, izleyiciye unutulmaz bir “Dört El” piyano ziyafeti sunacak. Zefirya’daki ikinci konserde ABD’li piyanist Michael Okser Bulychev, İngiliz kemancı Miriam Davis ve piyano virtüözümüz Gülsin Onay festival sahnesinde izleyici karşısına çıkacaklar.

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ÇOCUK ATÖLYELERİ

Gülçin Uslu ve Aslı Altan Şekerci yönetiminde, Festival Sanatçıları Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil’in katılımıyla ve ayrıca yine Festival Sanatçıları İlyun Bürkev ve Elvin Hoxha’nın katılımıyla müzik temalı iki ayrı atölye düzenlenecek.

Festival merkezindeki çocuk atölyeleri, Caner ve Tamer Karakaş yönetiminde gerçekleşecek, çevre bilinci temalı 3 çocuk atölyesi ile daha renklenecek.

Tatil yörelerinde müzik etkinlikleri her zaman önemlidir.

www.gumuslukfestival.org

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- Gülsin Onay

- Ludwig van Beethoven

- Piyano Sonatı No.8 Pathetic Do minör Op 13

-Andante Fevori

Fa majör No 57

- Piano Sonatı

No. 21 Waldstein

- Pano Sonatı

No. 32 C minör

OPERA

- Giordano

- Andrea Chenier

- Placido Domingo

- Renata Scotto

- Sherril Milnes

- Jean Craft

- James Levine

- Conductor

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- National

Philharmonic Orchestra

- John Alldis Choir. John Alldis, Director

- James Levine, Conductor

- THE Rca Opera Series