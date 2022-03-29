‘Gül Baba Senfonik Şiiri’ Ankara’da icra edilecek

Süleyman Demirel’in yıllar önce yaptığı Macaristan gezisinde ben de Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etmiştim. Belleğim beni yanıltmıyorsa türbe onarılmıştı.
Bestecilerimize gerek özel sektör gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği beste siparişlerinin işlevi, eserlerinin başka ülkelerde de çalınmasını sağlamaktır.
Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat bu anlayışın bir örneği olarak Gül Baba Senfonik Şiiri bestesini, besteci İlyas Mirzayev’e sipariş etmişti. Buna aracılık eden Türk klasik müzik yaşamından Remzi Buharalı oldu.
O beste tamamlandı ve ‘Gül Baba Senfonik Şiiri’, dünyanın en eski orkestraları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası aracılığıyla 1 Nisan Cuma gecesi CSO Ada Ankara’da ilk kez dinleyiciyle buluşacak. ‘Gül Baba Senfonik Şiiri’nin seslendirileceği konserde, Macaristan’dan konuk olarak ünlü orkestra şefi Heja Domonkos ve piyanist Jozsef Balog yer alacak.
Türk ve Macar toplumları arasında köprü amacıyla kurulan Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı, böylece ilk kez özel bir senfonik şiirle izleyici karşısına çıkıyor.
Gül Baba Mirasını Koruma Vakfı, Türkiye ve Macaristan’ın en kalıcı simgelerinden olan Gül Baba Türbesi’ni; yaşayan bir kültür-sanat mekânı haline getirerek iki milletin tarihine, kültürüne ve sosyal yaşamına katkıda bulunma misyonunu sahipleniyor. Bu amaçla, dünyanın en eski orkestraları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası aracılığıyla ilk kez izleyiciyle buluşarak dünya prömiyeri gerçekleştirilecek ‘Gül Baba Senfonik Şiiri’ konseriyle Türkiye’deki faaliyetlerin ilk adımı atılıyor.
1 Nisan’da Türkiye’de izleyici karşısına çıkacak olan ‘Gül Baba Senfonik Şiiri’ yakında Macaristan’da da sahne alacak. Ayrıca, dünyada tanınmış şefler ve orkestralarla buluşacak.
Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Adnan Polat, “Türkiye ve Macaristan, kökleri uzun yıllara dayanan iki dost ülke. Ekonomik, siyasi, ticari, turistik ve sosyokültürel ilişkilerini uzun yıllardır sürdüren her iki ülkede de ortak bağların getirdiği köklü tarihi yansıtan eserlerin izlerine rastlamak mümkün. Gül Baba’nın mirası ve bu zamana kadarki en kapsamlı yenileme çalışmasıyla açılan Gül Baba Türbesi ise, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğu, aynı zamanda kültürel ve ticari işbirliğini destekleyen en önemli unsurlar. ‘Gül Baba Senfonik Şiiri’yle bu işbirliğini taçlandırarak, başta Türkiye ve Macaristan olmak üzere dünya çapında tanınmış şef ve orkestralar aracılığıyla bu manevi mirasın daha çok insana ulaşmasını sağlamak ve bu anlamlı kültürel bağı daha da güçlendirmek istiyoruz” diyor.
2017 YILINDA KURULDU
Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı, Gül Baba Türbesi ve çevresinin yanı sıra eşsiz kültürel değerlerin korunması, işletilmesi ve geleceğe taşınması amacıyla 2017 yılında Macar Devleti tarafından kuruldu. Vakfın amacı, iki ülke arasında bir kültür köprüsü inşa ederek mümkün olduğunca çok insana türbeyi ve çevresindeki kompleksi tanıtmaktır. Bu güzel ortamın canlı bir kültür merkezi haline getirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.
CENAZE NAMAZINA KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DA KATILDI
Esas ismi Cafer olan Gül Baba, Veli Baba Dergâhı’na mensup bir Bektaşi dervişi olarak tanınıyor. Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman 1500’lü yıllarda Mohaç, Zigetvar, Budin’in Roma-Germen taciziyle üzüldüğü yıllarda her zaman Macarların yanında olmuş ve son gelişinde yanında Gül Baba’yı da getirmiştir. Gül Baba, 1531-1541 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle on sene Budin’de kalmış, kendini iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştirmeye adamıştır. Elinde tahta kılıcı, başında sarı kırmızı gülü ile her daim Gül Baba diye anılmış, yüz yılı aşan ömrünün son senelerini Budin’de geçirmiştir. 1541 yılında Budin Savaşı’nda şehit düşen Gül Baba’nın, Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin kıldırdığı ve 200 bin kişinin katıldığı rivayet edilen cenaze namazına Kanuni Sultan Süleyman da katılmıştır. Gül Baba Budapeşte’de, Tuna’ya ve Peşte’ye nazır, çok güzel manzaralı bir tepeye gömülmüştür. Buraya ‘Gültepe’ adı verilmiş, 1543-1548 yılları arasında şu anda bulunduğu türbe yaptırılmıştır. 1914’te tarihi eser olarak tescil edilen Gül Baba Türbesi, 1962’den bu yana da müze olarak ziyarete açık durumda.
‘Gül Baba Senfonik Şiiri’ Ankara’da icra edilecek
Süleyman Demirel’in yıllar önce yaptığı Macaristan gezisinde ben de Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etmiştim. Belleğim beni yanıltmıyorsa türbe onarılmıştı.
Bestecilerimize gerek özel sektör gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği beste siparişlerinin işlevi, eserlerinin başka ülkelerde de çalınmasını sağlamaktır.
Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat bu anlayışın bir örneği olarak Gül Baba Senfonik Şiiri bestesini, besteci İlyas Mirzayev’e sipariş etmişti. Buna aracılık eden Türk klasik müzik yaşamından Remzi Buharalı oldu.
O beste tamamlandı ve ‘Gül Baba Senfonik Şiiri’, dünyanın en eski orkestraları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası aracılığıyla 1 Nisan Cuma gecesi CSO Ada Ankara’da ilk kez dinleyiciyle buluşacak. ‘Gül Baba Senfonik Şiiri’nin seslendirileceği konserde, Macaristan’dan konuk olarak ünlü orkestra şefi Heja Domonkos ve piyanist Jozsef Balog yer alacak.
Türk ve Macar toplumları arasında köprü amacıyla kurulan Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı, böylece ilk kez özel bir senfonik şiirle izleyici karşısına çıkıyor.
Gül Baba Mirasını Koruma Vakfı, Türkiye ve Macaristan’ın en kalıcı simgelerinden olan Gül Baba Türbesi’ni; yaşayan bir kültür-sanat mekânı haline getirerek iki milletin tarihine, kültürüne ve sosyal yaşamına katkıda bulunma misyonunu sahipleniyor. Bu amaçla, dünyanın en eski orkestraları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası aracılığıyla ilk kez izleyiciyle buluşarak dünya prömiyeri gerçekleştirilecek ‘Gül Baba Senfonik Şiiri’ konseriyle Türkiye’deki faaliyetlerin ilk adımı atılıyor.
1 Nisan’da Türkiye’de izleyici karşısına çıkacak olan ‘Gül Baba Senfonik Şiiri’ yakında Macaristan’da da sahne alacak. Ayrıca, dünyada tanınmış şefler ve orkestralarla buluşacak.
Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Adnan Polat, “Türkiye ve Macaristan, kökleri uzun yıllara dayanan iki dost ülke. Ekonomik, siyasi, ticari, turistik ve sosyokültürel ilişkilerini uzun yıllardır sürdüren her iki ülkede de ortak bağların getirdiği köklü tarihi yansıtan eserlerin izlerine rastlamak mümkün. Gül Baba’nın mirası ve bu zamana kadarki en kapsamlı yenileme çalışmasıyla açılan Gül Baba Türbesi ise, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğu, aynı zamanda kültürel ve ticari işbirliğini destekleyen en önemli unsurlar. ‘Gül Baba Senfonik Şiiri’yle bu işbirliğini taçlandırarak, başta Türkiye ve Macaristan olmak üzere dünya çapında tanınmış şef ve orkestralar aracılığıyla bu manevi mirasın daha çok insana ulaşmasını sağlamak ve bu anlamlı kültürel bağı daha da güçlendirmek istiyoruz” diyor.
2017 YILINDA KURULDU
Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı, Gül Baba Türbesi ve çevresinin yanı sıra eşsiz kültürel değerlerin korunması, işletilmesi ve geleceğe taşınması amacıyla 2017 yılında Macar Devleti tarafından kuruldu. Vakfın amacı, iki ülke arasında bir kültür köprüsü inşa ederek mümkün olduğunca çok insana türbeyi ve çevresindeki kompleksi tanıtmaktır. Bu güzel ortamın canlı bir kültür merkezi haline getirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.
CENAZE NAMAZINA KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DA KATILDI
Esas ismi Cafer olan Gül Baba, Veli Baba Dergâhı’na mensup bir Bektaşi dervişi olarak tanınıyor. Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman 1500’lü yıllarda Mohaç, Zigetvar, Budin’in Roma-Germen taciziyle üzüldüğü yıllarda her zaman Macarların yanında olmuş ve son gelişinde yanında Gül Baba’yı da getirmiştir. Gül Baba, 1531-1541 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle on sene Budin’de kalmış, kendini iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştirmeye adamıştır. Elinde tahta kılıcı, başında sarı kırmızı gülü ile her daim Gül Baba diye anılmış, yüz yılı aşan ömrünün son senelerini Budin’de geçirmiştir. 1541 yılında Budin Savaşı’nda şehit düşen Gül Baba’nın, Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin kıldırdığı ve 200 bin kişinin katıldığı rivayet edilen cenaze namazına Kanuni Sultan Süleyman da katılmıştır. Gül Baba Budapeşte’de, Tuna’ya ve Peşte’ye nazır, çok güzel manzaralı bir tepeye gömülmüştür. Buraya ‘Gültepe’ adı verilmiş, 1543-1548 yılları arasında şu anda bulunduğu türbe yaptırılmıştır. 1914’te tarihi eser olarak tescil edilen Gül Baba Türbesi, 1962’den bu yana da müze olarak ziyarete açık durumda.