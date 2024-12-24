Geçmişteki Suriye – Türkiye edebiyatçı ilişkileri

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Birçok edebiyatçı dostum Suriye’ye gitti. Ben sadece bir kez İstanbul’da Suriye Kültür Bakanı hanımla öğle yemeğinde buluşmuştum.

Dileğim yeni dönemde de edebiyatçı buluşmalarının devam etmesi.

Geçmişte yazar buluşmalarını sağlayan Mehmet Karaca’dan aldığım yazıyı yayımlıyorum.

“Saygıdeğer Büyüğüm,

Arap edebiyatçılarla ilgili kısa bir bilgi sunuyorum.

Mart 2004 tarihinde eşimle birlikte genel merkezi Şam’da bulunan Arap Yazarlar Birliği’ni ziyaret ettik.

Arap Yazarlar Birliği 21 Arap ülkesi Yazarlar Birliği’nin bir çatı örgütüdür.

Arap Yazarlar Birliği Genel Başkanı Dr. Ali Akle Orsan’dı. Bizi çok sıcak karşıladı. Ziyaret amacımızı açıkladığımızda gözleri doldu ve ‘Ben 5 yıldır bu anı bekliyorum. 5 yıldır Suriye ve Türkiye Kültür Bakanlıklarıyla yazışıyorum ama bir sonuç alamıyorum’ dedi.

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Sekretere, Arap Yazarlar Birliği ile Edebiyatçılar Derneği arasında üç yıllık bir Kültür Protokolü hazırlaması talimatını verdi. Ben bu protokolün Genel Başkanımız tarafından imzalanmasının daha etik olacağını belirttim ve imza törenini nisan ayına bıraktık.

Nisan 2004 tarihinde 2. Antakya Edebiyat Günleri’ne 4 yazarla katılım gösterdiler.

Abdo Muhammed- Arap Yazarlar Birliği Halep Şube Başkanı Abdulkaddir Abdelle (Çevirmen, 50’ye yakın eseri Arapçaya çevirmiş kişi. Çoğunlukla Aziz Nesin, Muzaffer İzgü, Orhan Pamuk...) Gassan Hanna (Arap Yazarlar Birliği Lazkiye Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Halid Ebu Halid (Filistin kökenli, Şam’da yaşıyor), Şair ve aktivist.

Antakya Edebiyat Günleri’nin son günü, 80 kişilik kalabalık bir grupla Halep kentine gittik ve Arap Yazarlar Birliği Halep Şubesi’nde başkanlar düzeyinde protokolü imzaladık. (50 kadar da Suriyeli yazar törende hazır bulundu.

2007 yılında TYS Genel Başkanı rahmetli Enver Ercan’la Şam’a bir ziyaret gerçekleştirdik ve Arap Yazarlar Birliği ile yine genel merkezi Şam’da bulunan Filistinli gazeteciler ve Yazarlar Birliği ile üçer yıllık kültür protokolleri imzaladık.

2005 senesinde Arap Yazarlar Birliği Başkanlık düzeyine TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’na katıldılar. Yayınlarını içeren bir stant açtılar ve bir panel yaptılar.

Daha sonraki yıllarda Avrasya Yazarlar Birliği de ilişkiler kurdu.

Bu ilişkiler sonucunda Antakya’da, İzmir’de, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Aydın gibi kentlerde Arap yazarlar aramızda bulundular.

Suriye’nin tüm kentlerindeki toplantılarda da Türk yazarlar hazır bulundu.

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Bu ilişkiler çeviri hareketini de hızlandırdı. Kültür Bakanlığı TEDA Projesi kapsamında çok sayıda yazarımızın eseri Arapçaya tercüme edildi. Örneğin Gülsüm Cengiz’in Ayşe’nin Günleri, benim Antakya Masalları, Cuma Boynukara’nın Mem u Zin anımsayabildiğim eserler

Özellikle Suriye’de Türk edebiyatına karşı büyük bir ilgi vardır. Özellikle Aziz Nesin her devirde en çok okunanlar listesindedir.

Saygılarımla”