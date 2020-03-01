Fransa Büyükelçisi açıkladı: ‘Ulusal Çeviri Ödülü’ vereceğiz

28 ŞUBAT Cuma günü Ankara Kitap Fuarı, Congresium’da konuk ülke Fransa’nın büyükelçisi Charles Fries’in konuşmasıyla başladı. Büyükelçi konuşmasına Suriye’de yaşamını yitiren, şehit düşen Türk askerlerine başsağlığı dileyerek başladı:
“Her şeyden önce buradan, dün akşam Suriye’de hayatını kaybeden askerleriniz için en samimi duygularımızla başsağlığı dilediğimizi ve Türkiye ve Türk halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İdlib’in statüsü konusunda varılan anlaşmaların ve genel anlamda uluslararası insancıl hukukun Suriye rejimi ve Rusya tarafından tekrar tekrar ihlal edilmesini kınıyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. Fransa, Türk dostlarının yanındadır. Bugün bir araya gelmemize vesile olan konuya dönecek olursak, bu yıl Fransa’nın onur konuğu olduğu 14. Ankara Kitap Fuarı’nın açılış törenine katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
Kitap fuarı, bütün okuyucu nesillerinin, kalabalık ve kitap dolusu koridorlarda gezinmenin keyfini yaşayarak, kültür, edebiyat veya felsefeye dair bir kutlama için bir araya gelmekten keyif aldıkları açık bir yerdir. Kitaplarını imzalayacak onlarca saygın yazarın katılımının yanı sıra, fikir ve teatileri canlı kılmaya yarayan konferanslar düzenlenecektir. Bu konuda kendisiyle bütünüyle hemfikir olduğum Yazar Alice Ferney şöyle yazmıştı: Öyle zannediyorum ki hayatın kitaplara ihtiyacı var.
Kitapların, okuyuculara olduğu kadar yayıncılara da ihtiyacı vardır. Bugün, ziyaretçilere son yayınlarını tanıtmak üzere Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen altmış kadar yayınevini selamlamak istiyorum. Türkiye’deki kitap pazarı iyi durumdadır, hatta son yıllarda istikrarlı bir yükselişte olduğuna tanık oluyoruz. Keza yayımcılık alanındaki üretim, 2010’da yıllık 35 bin eserden geçen yıl 65 bin esere yükselerek son 9 yılda neredeyse iki katına çıkmıştır. Söz konusu eserlerin yüzde 15’i çeviridir ve bu alanda Fransızca, İngilizceden sonra, Türkiye’de en çok çevrilen ikinci dil olmaya devam ediyor.
Fransa, üç alanda bu etkinliği desteklemek üzere Türk yayıncı ve okuyucularının yanındadır. Bunlar genç edebiyatı, beşeri ve sosyal bilimler ile çağdaş edebiyattır. Yılda iki kez, otuz kadar eserin çevrilmesine olanak tanıyan Yayım Yardım Planı yayınlıyoruz. Örneğin geçen yıl Mathias Enard’ın (2015 Goncourt Ödülü sahibi) Boussole (Pusula ) adlı eseri çevrilmişti. Bu arada, bugün aramızda bulunan bahse konu eserin çevirmeni Sn. Ebru Erbaş’ı (1) selamlıyorum. Çok başarılı bir çevirmen ve yazar olan dostumuz Sn. Yiğit Bener (2) ile birlikte bir konferans verecekler.
Son yıllarda yine, Gilles Deleuze’ün, Michel de Certeau’nun , metinlerinin yanı sıra Albert Camus’nün mektuplarının Türkiye’de yayımlanmasına imkân sağladık.
Mükemmel çevirmenler olmadan iyi çeviriler olmaz. Çevirmenlerdir, iki ülke kültürünün birleşme noktasında yaşayanlar.
Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Fransız Kültür Merkezi ile birlikte, ‘Ulusal Çeviri Ödülü’ kurmaya karar verdik.
Bu ödülün ilk kazananlarının isimlerini gelecek haziran ayında İstanbul’da düzenlenecek bir tören münasebetiyle kutlayacağımızı buradan resmen açıklıyorum.
*
ŞİMDİ sizleri şu an yanımda bulunan Sn. Brigitte Labbe ile tanıştırmak istiyorum. Siz Türkiye’de bestseller bir yazarsınız. Zira 2006 yılından bu yana 650 baskı yapan ve bir buçuk milyondan fazla satan ‘Gouters philo’ (Çıtır Çıtır Felsefe) adlı eserlerinizin etkileyici satış rakamlarına ulaştığını gözlemliyorum. Sizi kutluyorum.
Yine genç edebiyatı alanında oldukça önemli bir başarı elde eden ‘Petits Platon’ (Küçük Platonlar) (3) serisinin yazarı Jean-Paul Mongin’yi de ağırlayacağız.
Onur konuğumuz yazar ve sinemacı Jean-Christophe Grange’den bahsetmek istiyorum . Kendisini tanıtmama gerek var mı? Zira satış rakamları kendisi adına konuşuyor zaten. 2001 yılında ilk defa yayımlanan ‘Kızıl Nehirler’den bu yana bir milyondan fazla satış gerçekleştirmiştir. ‘Kurtlar İmparatorluğu’ ise 40 baskı yapmıştır! ‘Misere’ adlı eserinin, Shakespeare’in ‘Macbeth’inin önüne geçerek, Türkiye’de birkaç kez en çok satanlar listesinin ilk sırasına yerleştiğini hatırlatmak isterim!
Pazartesi günü ‘Son Av’ (4) kitabını imzalayacak. Hepinize ilginiz ve ağırlamanız için teşekkür ediyorum.” Fuarda söyleşi ve imza gününe katılan ve katılacak olanlar:
Jean - Christophe Grange, Ebru Erbaş, Yiğit Bener, Brigitte Labbe, Jean-Paul Mongin, Gaye Petek, Nedim Gürsel.
Brigitte Labbe-Michel Puech’in çocuklar için yazdıkları Çıtır Çıtır Felsefe (5) dizisinden çıkan kitaplar: Liderler ve Diğerleri, Haklar ve Ödevler, Doğa ve Kirlilik, Zaman Çok ve Zaman Yok, İyi ve Kötü.
*
KONUK yazarlara hoş geldiniz diyorum.
Benim de bir bireyi olduğum milletimize başsağlığı diliyorum.
...........................................................
(1) Ebru Erbaş, Pusula çevirisiyle Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazandı. Can Yayınları tarafından yayımlandı.
(2) Yiğit Bener, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü jüri üyesi.
(3) Metis Yayınları
(4) Doğan Kitap
(5) Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlanan bu dizinin bütün kitaplarını Jacques Azam resimlemiştir. Çeviren: Azade Aslan
Fransa Büyükelçisi açıkladı: ‘Ulusal Çeviri Ödülü’ vereceğiz
28 ŞUBAT Cuma günü Ankara Kitap Fuarı, Congresium’da konuk ülke Fransa’nın büyükelçisi Charles Fries’in konuşmasıyla başladı. Büyükelçi konuşmasına Suriye’de yaşamını yitiren, şehit düşen Türk askerlerine başsağlığı dileyerek başladı:
“Her şeyden önce buradan, dün akşam Suriye’de hayatını kaybeden askerleriniz için en samimi duygularımızla başsağlığı dilediğimizi ve Türkiye ve Türk halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İdlib’in statüsü konusunda varılan anlaşmaların ve genel anlamda uluslararası insancıl hukukun Suriye rejimi ve Rusya tarafından tekrar tekrar ihlal edilmesini kınıyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. Fransa, Türk dostlarının yanındadır. Bugün bir araya gelmemize vesile olan konuya dönecek olursak, bu yıl Fransa’nın onur konuğu olduğu 14. Ankara Kitap Fuarı’nın açılış törenine katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
Kitap fuarı, bütün okuyucu nesillerinin, kalabalık ve kitap dolusu koridorlarda gezinmenin keyfini yaşayarak, kültür, edebiyat veya felsefeye dair bir kutlama için bir araya gelmekten keyif aldıkları açık bir yerdir. Kitaplarını imzalayacak onlarca saygın yazarın katılımının yanı sıra, fikir ve teatileri canlı kılmaya yarayan konferanslar düzenlenecektir. Bu konuda kendisiyle bütünüyle hemfikir olduğum Yazar Alice Ferney şöyle yazmıştı: Öyle zannediyorum ki hayatın kitaplara ihtiyacı var.
Kitapların, okuyuculara olduğu kadar yayıncılara da ihtiyacı vardır. Bugün, ziyaretçilere son yayınlarını tanıtmak üzere Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen altmış kadar yayınevini selamlamak istiyorum. Türkiye’deki kitap pazarı iyi durumdadır, hatta son yıllarda istikrarlı bir yükselişte olduğuna tanık oluyoruz. Keza yayımcılık alanındaki üretim, 2010’da yıllık 35 bin eserden geçen yıl 65 bin esere yükselerek son 9 yılda neredeyse iki katına çıkmıştır. Söz konusu eserlerin yüzde 15’i çeviridir ve bu alanda Fransızca, İngilizceden sonra, Türkiye’de en çok çevrilen ikinci dil olmaya devam ediyor.
Fransa, üç alanda bu etkinliği desteklemek üzere Türk yayıncı ve okuyucularının yanındadır. Bunlar genç edebiyatı, beşeri ve sosyal bilimler ile çağdaş edebiyattır. Yılda iki kez, otuz kadar eserin çevrilmesine olanak tanıyan Yayım Yardım Planı yayınlıyoruz. Örneğin geçen yıl Mathias Enard’ın (2015 Goncourt Ödülü sahibi) Boussole (Pusula ) adlı eseri çevrilmişti. Bu arada, bugün aramızda bulunan bahse konu eserin çevirmeni Sn. Ebru Erbaş’ı (1) selamlıyorum. Çok başarılı bir çevirmen ve yazar olan dostumuz Sn. Yiğit Bener (2) ile birlikte bir konferans verecekler.
Son yıllarda yine, Gilles Deleuze’ün, Michel de Certeau’nun , metinlerinin yanı sıra Albert Camus’nün mektuplarının Türkiye’de yayımlanmasına imkân sağladık.
Mükemmel çevirmenler olmadan iyi çeviriler olmaz. Çevirmenlerdir, iki ülke kültürünün birleşme noktasında yaşayanlar.
Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Fransız Kültür Merkezi ile birlikte, ‘Ulusal Çeviri Ödülü’ kurmaya karar verdik.
Bu ödülün ilk kazananlarının isimlerini gelecek haziran ayında İstanbul’da düzenlenecek bir tören münasebetiyle kutlayacağımızı buradan resmen açıklıyorum.
*
ŞİMDİ sizleri şu an yanımda bulunan Sn. Brigitte Labbe ile tanıştırmak istiyorum. Siz Türkiye’de bestseller bir yazarsınız. Zira 2006 yılından bu yana 650 baskı yapan ve bir buçuk milyondan fazla satan ‘Gouters philo’ (Çıtır Çıtır Felsefe) adlı eserlerinizin etkileyici satış rakamlarına ulaştığını gözlemliyorum. Sizi kutluyorum.
Yine genç edebiyatı alanında oldukça önemli bir başarı elde eden ‘Petits Platon’ (Küçük Platonlar) (3) serisinin yazarı Jean-Paul Mongin’yi de ağırlayacağız.
Onur konuğumuz yazar ve sinemacı Jean-Christophe Grange’den bahsetmek istiyorum . Kendisini tanıtmama gerek var mı? Zira satış rakamları kendisi adına konuşuyor zaten. 2001 yılında ilk defa yayımlanan ‘Kızıl Nehirler’den bu yana bir milyondan fazla satış gerçekleştirmiştir. ‘Kurtlar İmparatorluğu’ ise 40 baskı yapmıştır! ‘Misere’ adlı eserinin, Shakespeare’in ‘Macbeth’inin önüne geçerek, Türkiye’de birkaç kez en çok satanlar listesinin ilk sırasına yerleştiğini hatırlatmak isterim!
Pazartesi günü ‘Son Av’ (4) kitabını imzalayacak. Hepinize ilginiz ve ağırlamanız için teşekkür ediyorum.” Fuarda söyleşi ve imza gününe katılan ve katılacak olanlar:
Jean - Christophe Grange, Ebru Erbaş, Yiğit Bener, Brigitte Labbe, Jean-Paul Mongin, Gaye Petek, Nedim Gürsel.
Brigitte Labbe-Michel Puech’in çocuklar için yazdıkları Çıtır Çıtır Felsefe (5) dizisinden çıkan kitaplar: Liderler ve Diğerleri, Haklar ve Ödevler, Doğa ve Kirlilik, Zaman Çok ve Zaman Yok, İyi ve Kötü.
*
KONUK yazarlara hoş geldiniz diyorum.
Benim de bir bireyi olduğum milletimize başsağlığı diliyorum.
...........................................................
(1) Ebru Erbaş, Pusula çevirisiyle Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazandı. Can Yayınları tarafından yayımlandı.
(2) Yiğit Bener, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü jüri üyesi.
(3) Metis Yayınları
(4) Doğan Kitap
(5) Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlanan bu dizinin bütün kitaplarını Jacques Azam resimlemiştir. Çeviren: Azade Aslan