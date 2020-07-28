Filozof Anaksagoras’ın çekimleri Urla’da yapıldı

Felsefe tarihinin önemli düşünürlerinden Urlalı filozof Anaksagoras’ın yaşamı ve öğretisini anlatan belgeselin çekimleri tamamlandı.
MÖ 510 yılında Batı Anadolu’daki site devletleri içinde yer alan Klazomenai’da (bugünkü Urla) doğmuş olan filozof Anaksagoras’ın (Anaxsagoras) yaşamını ve öğretisini konu alan belgesel filmin çekimleri Urla’da yapıldı.
Senaryosunu gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık’ın yazıp yönetmenliğini üstlendiği ‘Rasyonel Bir Filozof Anaxagoras’ adlı belgesel filminin kameramanlığını Umut Çınkır yaptı. Belgeselde Anaksagoras’ı Feridun Hamarat, öğrencileri ise Sevinç Öztürk ve Gültekin Çavga antik dönem kıyafetleriyle canlandırdı.
Ege’de antikçağın önemli kentlerinden Klazomenai doğmuş ve düşünce tarihine adını yazdırmış olan Anaksagoras’ın yaşamı ve onun felsefesini işleyen belgesel film, İzmir’in Urla ilçesinde ve bölgenin Efes, Priene, Miletos ve Didim Apollon Tapınağı gibi antik yerleşimlerde çekildi.
Danışmanlığını Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zehragül Aşkın’ın yaptığı belgeselde, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Prof. Dr. Doğan Göçmen ve felsefeci Prof. Kamuran Elbeyoğlu da Anaksagoras’la ilgili görüş bildirdiler.
‘Filozof Anaxagoras’ belgesel filminin yönetmeni Uğur Pişmanlık, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Antikçağın Anadolulu filozoflarından biri olan Anaksagoras, Batı Anadolu’daki site devletleri içinde yer alan Klazomenai doğumludur. Anaksagoras antik dünyanın ilk gerçek bilginlerinden biridir. Anaksagoras felsefe yapmak için Anadolu’dan Atina’ya giden ilk filozoftur. Anaksagoras, içinde bulunduğumuz evreni ve hareketlerini tanrısal olan üzerinden değil maddenin yapısı ve iç dinamikleri ile onu harekete geçiren şeylerden yola çıkmıştır. Anaksagoras’ın ortaya koyduğu düşünceler, duyularımız aracılığıyla maddi varlıkları akıl yoluyla kavramayı, deney ve gözlemlerle anlamayı seçtiğini ortaya koymaktadır. Bu onun rasyonel dediğimiz akılcı bir düşünür olduğunu gösterir. Urla’da çekeceğimiz Anaksagoras belgeseli ile Anadolu felsefe tarihinde yer almış bu düşünürü Türkiye’nin felsefe ve kültür yaşamına kazandırmış olacağız. Bu işin beni en mutlu eden yanı da budur, bu topraklarda felsefe adına bir şey üretmiş olmak” diyor.
‘Rasyonel Bir Filozof Anaxagoras’ adlı belgeselin bu yılın sonunda TV’de gösterime gireceği belirtildi.
Aratos Tarih Felsefe, Kültür Sanat dergisi özel dosyaları söyleşileri ile de tanınıyor. Rahmetli, sevgili arkadaşımız Turan Alptekin de Aratos dergisinin danışma kurulu üyesiydi, birçok önemli yazısı da bu dergide yayımlandı.
ÖZNE YAYINLARI
ÖZNE Felsefi Düşün dergisi, özel sayılar düzenliyor ve kitaplar da yayınlıyor.
Bazı özel sayıları ve kitapları felsefeye meraklı okurlarım için yazdım:
Türkiye’de Felsefenin Yüz Yılı. Editörlüğünü Betül Çotuksöken’in üslendiği kitapta önemli yazılar yer alıyor.
Rousseau
Feminizm ve Felsefe
Sinema ve Felsefe
Nermi Uygur
Kierkegaard
Platon
Aristoteles
ASOS’TA FELSEFE
ÖRSAN K. ÖYMEN’in kurucusu ve direktörü olduğu Felsefe Sanat Bilim Derneği 20 yıldır Asos’ta felsefe toplantıları düzenliyor. Filozofların yuvarlak masa yıldönümlerinde ve değişik konu başlıklarıyla gerçekleştirilen toplantılara Türkiye’den ve dünyadan tanınmış felsefeciler katılıyor.
Asos’ta yapılmasının nedeni de Aristoteles’in 3 yıl boyunca buradaki felsefe okulunun başında bulunması.
Filozof Anaksagoras’ın çekimleri Urla’da yapıldı
Felsefe tarihinin önemli düşünürlerinden Urlalı filozof Anaksagoras’ın yaşamı ve öğretisini anlatan belgeselin çekimleri tamamlandı.
MÖ 510 yılında Batı Anadolu’daki site devletleri içinde yer alan Klazomenai’da (bugünkü Urla) doğmuş olan filozof Anaksagoras’ın (Anaxsagoras) yaşamını ve öğretisini konu alan belgesel filmin çekimleri Urla’da yapıldı.
Senaryosunu gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık’ın yazıp yönetmenliğini üstlendiği ‘Rasyonel Bir Filozof Anaxagoras’ adlı belgesel filminin kameramanlığını Umut Çınkır yaptı. Belgeselde Anaksagoras’ı Feridun Hamarat, öğrencileri ise Sevinç Öztürk ve Gültekin Çavga antik dönem kıyafetleriyle canlandırdı.
Ege’de antikçağın önemli kentlerinden Klazomenai doğmuş ve düşünce tarihine adını yazdırmış olan Anaksagoras’ın yaşamı ve onun felsefesini işleyen belgesel film, İzmir’in Urla ilçesinde ve bölgenin Efes, Priene, Miletos ve Didim Apollon Tapınağı gibi antik yerleşimlerde çekildi.
Danışmanlığını Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zehragül Aşkın’ın yaptığı belgeselde, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Prof. Dr. Doğan Göçmen ve felsefeci Prof. Kamuran Elbeyoğlu da Anaksagoras’la ilgili görüş bildirdiler.
‘Filozof Anaxagoras’ belgesel filminin yönetmeni Uğur Pişmanlık, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Antikçağın Anadolulu filozoflarından biri olan Anaksagoras, Batı Anadolu’daki site devletleri içinde yer alan Klazomenai doğumludur. Anaksagoras antik dünyanın ilk gerçek bilginlerinden biridir. Anaksagoras felsefe yapmak için Anadolu’dan Atina’ya giden ilk filozoftur. Anaksagoras, içinde bulunduğumuz evreni ve hareketlerini tanrısal olan üzerinden değil maddenin yapısı ve iç dinamikleri ile onu harekete geçiren şeylerden yola çıkmıştır. Anaksagoras’ın ortaya koyduğu düşünceler, duyularımız aracılığıyla maddi varlıkları akıl yoluyla kavramayı, deney ve gözlemlerle anlamayı seçtiğini ortaya koymaktadır. Bu onun rasyonel dediğimiz akılcı bir düşünür olduğunu gösterir. Urla’da çekeceğimiz Anaksagoras belgeseli ile Anadolu felsefe tarihinde yer almış bu düşünürü Türkiye’nin felsefe ve kültür yaşamına kazandırmış olacağız. Bu işin beni en mutlu eden yanı da budur, bu topraklarda felsefe adına bir şey üretmiş olmak” diyor.
‘Rasyonel Bir Filozof Anaxagoras’ adlı belgeselin bu yılın sonunda TV’de gösterime gireceği belirtildi.
Aratos Tarih Felsefe, Kültür Sanat dergisi özel dosyaları söyleşileri ile de tanınıyor. Rahmetli, sevgili arkadaşımız Turan Alptekin de Aratos dergisinin danışma kurulu üyesiydi, birçok önemli yazısı da bu dergide yayımlandı.
ÖZNE YAYINLARI
ÖZNE Felsefi Düşün dergisi, özel sayılar düzenliyor ve kitaplar da yayınlıyor.
Bazı özel sayıları ve kitapları felsefeye meraklı okurlarım için yazdım:
Türkiye’de Felsefenin Yüz Yılı. Editörlüğünü Betül Çotuksöken’in üslendiği kitapta önemli yazılar yer alıyor.
Rousseau
Feminizm ve Felsefe
Sinema ve Felsefe
Nermi Uygur
Kierkegaard
Platon
Aristoteles
ASOS’TA FELSEFE
ÖRSAN K. ÖYMEN’in kurucusu ve direktörü olduğu Felsefe Sanat Bilim Derneği 20 yıldır Asos’ta felsefe toplantıları düzenliyor. Filozofların yuvarlak masa yıldönümlerinde ve değişik konu başlıklarıyla gerçekleştirilen toplantılara Türkiye’den ve dünyadan tanınmış felsefeciler katılıyor.
Asos’ta yapılmasının nedeni de Aristoteles’in 3 yıl boyunca buradaki felsefe okulunun başında bulunması.