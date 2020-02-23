Festival bitti, festival var!

Başlangıcından bu yana onursal başkanı olduğum festival bu yıl da başarılı geçti.
Festivalin özelliği, şiiri ve genelde edebiyatı daha büyük kitlelere ulaştırmak, onlara bu zevki aşılamaktı.
Festival direktörü şair ve yazar Adnan Özer, başarılı geçen festival hakkında bilgi verdi.
Tarihi 18-22 Şubat 2020 olarak belirlenmiş XII. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’nin açılış töreni 18 Şubat Salı gününün akşamı Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Saat 19.00’da Adnan Özer’in açış konuşmasıyla başlayan tören gecenin ilerleyen saatlerine dek sürdü. Özer festivalin on iki yılını kısaca değerlendirmesini yaptı.
İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci kürsüye davet edildi. İnci, bu yıl kurum olarak Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali ile işbirliği içinde bulunmalarından dolayı duydukları mutluluğu belirtti.
O akşam Tophane-i Amire’de açılan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin Prof. Ayşegül İzer ve Prof. Faruk Taşkale denetiminde yaptıkları çalışmalardan oluşan “Bercesteler” sergisi büyük ilgi gördü.
Divan şiirimizin örneklerini görsel sanatlar yorumuyla görmek (okumak da) heyecan vericiydi. Serginin alt metninde berceste şöyle açıklanıyor: “Berceste, zarif söylenmiş, ince veya hikmetli anlamlar taşıyan güzel beyit veya mısradır. Söyleyişi mükemmel yahut nükteli olduğu için kolayca ezberlenir ve yine kolayca hatırlanıverir. O kadar ki bazen söylenilen söz söyleyenin önüne geçer, şair unutulur ama berceste, bir atasözü, bir kelam-ı kibar gibi konuşma dilinin içinde yaşamaya devam eder; şairin sözü vecizeye veya atalar sözüne dönüşür. Her iki halde de bercesteler klasik şairlerin gökkubbeye bıraktıkları birer hoş sadadır.”
Bercestelerin seçiminde kendisine başvurulan İskender Pala konuşmasında bu yılki festivalde Divan Şiiri temasına yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra Divan tarihi ve kültüründen anekdotlar aktardığı konuşmasını, Divan Şiiri’nin, şairleri ve sanatçılarıyla da yeni kuşaklar tarafından böyle benimsenmiş olması karşısında törenden memnuniyetle ayrılacağını belirtti.
*
“DÖNECEĞİM bir ülkem yok.
Sürgün edileceğim bir ülkem de!
Ağacın kökleri nehrin koşan sularıdır.
Dursa da durmasa da ölür”.
Bu dizeler o gece festivale Filistin’den katılan Najwan Darwish’den geldi.
KATILAN ŞAİRLER:
Danimarka’dan Maianne Larsen, İran’dan Azita Ghahraman, Almanya’dan Paul-Henri Campbell, Türkiye’den Ömer Erdem ve Yaprak Öz şiirlerini seslendirdiler. Teresa Pascual (İspanya/Katalunya), Danyball Reyes Umbria (Venezuela), Ahmad Zakaria (Mısır), Csilla Hajnal Nagy (Macaristan), Bâki Ayhan T., Alphan Akgül, Cevdet Karal, Cenk Gündoğdu, Sevgi Vural, Serkan Türk, Atakan Yavuz, Şafak Çelik.
Festivalde, Pera Palas (Beyoğlu), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Fındıklı), Goethe Institut (Beyoğlu) salonlarında şiir akşamları gerçekleştirildi. Ayrıca, 19 Şubat Çarşamba günü İstanbul Ticaret Odası (İTO) fuayesinde yapılan, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay’ın açış konuşmasının ardından Prof. Dr. Bâki Asiltürk’ün moderatörlüğünde, Beşir Ayvazoğlu, Adnan Özer, Prof. Dr. Oktay Taftalı, Paul-Henri Campbell ve Ömer Erdem’in konuşmacı olarak katıldıkları “Şehir ve Edebiyat” konulu bir konferans, 20 Şubat Perşembe günü ise Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi’nde, Adnan Özer’in moderatörlüğünde Bâki Ayhan T., Alphan Akgül ve Atakan Yavuz konuşmacı olarak katıldıkları “Son Dönüm Türk Şiiri’nde Divan Edebiyatı Yakınlaşmaları” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.
Festivalin özel etkinliği de olan Şiir Hatları Vapuru, 22 Şubat Cumartesi günü saat 12.00’de Kabataş rıhtımından Boğaz’a açıldı. Festival düzenleme kurulu bu yıl son durak olarak Beykoz’u seçmişti. Beykoz Belediyesi’nin misafiri oldular. Teknedeki şairleri ve İstanbullu şiirseverleri Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın karşıladı. Onları hoş bir sürpriz olarak karşılayan biri daha vardı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ankara’dan gelerek festivalin Beykoz’da Mehmet Akif Ersoy Müzesi’ndeki kapanış törenini ve son şiir okuma etkinliğine katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde festivalin kuruluşuna da önayak olan Demircan’ın ve bu yıl festivalin ev sahipleri arasına katılan Beykoz Belediye Başkanı Aydın’ın törende yaptıkları konuşmalar sanatçıları uğurlayan metinlerdi.
*
DİLEĞİMİZ bu festivalin daha da zenginleşerek sürmesi.
Festival bitti, festival var!
Başlangıcından bu yana onursal başkanı olduğum festival bu yıl da başarılı geçti.
Festivalin özelliği, şiiri ve genelde edebiyatı daha büyük kitlelere ulaştırmak, onlara bu zevki aşılamaktı.
Festival direktörü şair ve yazar Adnan Özer, başarılı geçen festival hakkında bilgi verdi.
Tarihi 18-22 Şubat 2020 olarak belirlenmiş XII. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’nin açılış töreni 18 Şubat Salı gününün akşamı Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Saat 19.00’da Adnan Özer’in açış konuşmasıyla başlayan tören gecenin ilerleyen saatlerine dek sürdü. Özer festivalin on iki yılını kısaca değerlendirmesini yaptı.
İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci kürsüye davet edildi. İnci, bu yıl kurum olarak Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali ile işbirliği içinde bulunmalarından dolayı duydukları mutluluğu belirtti.
O akşam Tophane-i Amire’de açılan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin Prof. Ayşegül İzer ve Prof. Faruk Taşkale denetiminde yaptıkları çalışmalardan oluşan “Bercesteler” sergisi büyük ilgi gördü.
Divan şiirimizin örneklerini görsel sanatlar yorumuyla görmek (okumak da) heyecan vericiydi. Serginin alt metninde berceste şöyle açıklanıyor: “Berceste, zarif söylenmiş, ince veya hikmetli anlamlar taşıyan güzel beyit veya mısradır. Söyleyişi mükemmel yahut nükteli olduğu için kolayca ezberlenir ve yine kolayca hatırlanıverir. O kadar ki bazen söylenilen söz söyleyenin önüne geçer, şair unutulur ama berceste, bir atasözü, bir kelam-ı kibar gibi konuşma dilinin içinde yaşamaya devam eder; şairin sözü vecizeye veya atalar sözüne dönüşür. Her iki halde de bercesteler klasik şairlerin gökkubbeye bıraktıkları birer hoş sadadır.”
Bercestelerin seçiminde kendisine başvurulan İskender Pala konuşmasında bu yılki festivalde Divan Şiiri temasına yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra Divan tarihi ve kültüründen anekdotlar aktardığı konuşmasını, Divan Şiiri’nin, şairleri ve sanatçılarıyla da yeni kuşaklar tarafından böyle benimsenmiş olması karşısında törenden memnuniyetle ayrılacağını belirtti.
*
“DÖNECEĞİM bir ülkem yok.
Sürgün edileceğim bir ülkem de!
Ağacın kökleri nehrin koşan sularıdır.
Dursa da durmasa da ölür”.
Bu dizeler o gece festivale Filistin’den katılan Najwan Darwish’den geldi.
KATILAN ŞAİRLER:
Danimarka’dan Maianne Larsen, İran’dan Azita Ghahraman, Almanya’dan Paul-Henri Campbell, Türkiye’den Ömer Erdem ve Yaprak Öz şiirlerini seslendirdiler. Teresa Pascual (İspanya/Katalunya), Danyball Reyes Umbria (Venezuela), Ahmad Zakaria (Mısır), Csilla Hajnal Nagy (Macaristan), Bâki Ayhan T., Alphan Akgül, Cevdet Karal, Cenk Gündoğdu, Sevgi Vural, Serkan Türk, Atakan Yavuz, Şafak Çelik.
Festivalde, Pera Palas (Beyoğlu), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Fındıklı), Goethe Institut (Beyoğlu) salonlarında şiir akşamları gerçekleştirildi. Ayrıca, 19 Şubat Çarşamba günü İstanbul Ticaret Odası (İTO) fuayesinde yapılan, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay’ın açış konuşmasının ardından Prof. Dr. Bâki Asiltürk’ün moderatörlüğünde, Beşir Ayvazoğlu, Adnan Özer, Prof. Dr. Oktay Taftalı, Paul-Henri Campbell ve Ömer Erdem’in konuşmacı olarak katıldıkları “Şehir ve Edebiyat” konulu bir konferans, 20 Şubat Perşembe günü ise Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi’nde, Adnan Özer’in moderatörlüğünde Bâki Ayhan T., Alphan Akgül ve Atakan Yavuz konuşmacı olarak katıldıkları “Son Dönüm Türk Şiiri’nde Divan Edebiyatı Yakınlaşmaları” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.
Festivalin özel etkinliği de olan Şiir Hatları Vapuru, 22 Şubat Cumartesi günü saat 12.00’de Kabataş rıhtımından Boğaz’a açıldı. Festival düzenleme kurulu bu yıl son durak olarak Beykoz’u seçmişti. Beykoz Belediyesi’nin misafiri oldular. Teknedeki şairleri ve İstanbullu şiirseverleri Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın karşıladı. Onları hoş bir sürpriz olarak karşılayan biri daha vardı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ankara’dan gelerek festivalin Beykoz’da Mehmet Akif Ersoy Müzesi’ndeki kapanış törenini ve son şiir okuma etkinliğine katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde festivalin kuruluşuna da önayak olan Demircan’ın ve bu yıl festivalin ev sahipleri arasına katılan Beykoz Belediye Başkanı Aydın’ın törende yaptıkları konuşmalar sanatçıları uğurlayan metinlerdi.
*
DİLEĞİMİZ bu festivalin daha da zenginleşerek sürmesi.