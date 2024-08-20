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Doğan Hızlan
Doğan Hızlan
Doğan HızlanYazarın Tüm Yazıları

Felsefe tarihini çizgi romandan öğrenmek

#Felsefe#Jostein Gaarder#Sofie’Nin Dünyası

Birçok okurumuz felsefe tarihini Jostein Gaarder’ın “Sofie’nin Dünyası” kitabından öğrenmiştir.

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Kitap şimdi çizgi roman olarak yayımlandı.

Felsefe tarihini çizgi romandan öğrenmek

Tanıtıma kapağından başlayacağım:

Nicoby Vincent Zabus

Sofie’nin Dünyası

Jostein Gaarder’in romanından

Sokrates’ten Galileo’ya Felsefe Tarihi

Felsefe Tarihi Üzerine Bir Çizgi Roman

Renklendiren: Philippe Ory

Çeviren: Emre Gençer

Pan Yayınları

Bir gün Sofie posta kutusunda üstünde ‘Sofie Amundsen’ yazılı bir zarf bulur. Zarfın içinden çıkan küçük kâğıtta tek bir soru vardır: ‘Kimsin sen?’ Ardından içinde ‘Dünya nereden çıktı?’ yazılı bir kâğıt olan ikinci bir mektup gelir. Böylece meraklı genç kahramanımız ile gizemli mektup arkadaşı arasında alışılmadık bir ilişki başlar. Sorular birbirini izledikçe Sofie felsefe tarihi içinde bir yolculuğa çıkacaktır. Bir yandan ana düşünce akımları hakkında bilgi edinecek diğer yandan kendisi ve gizemli öğretmeniyle ilgili sırları çözecektir.”

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Çok satan bu roman karşınıza çizgi roman halinde çıkıyor.

ARKEOLOJİ İLE İLGİLENİR MİSİNİZ

Eğer ilgiliyseniz bir kitabı önereceğim:

Erman Ertuğrul

Arkeoloji

Arkeoloji Meraklısının El Kitabı

Herkes için arkeoloji

Önsöz:

Siz de bir ‘arkeofil’ misiniz? 

Göbeklitepe’deki insanlar dev taşları oyup bir anıt gibi yerleştirirken ne amaçlıyorlardı? Dikilitaş onlar için ne ifade ediyordu?

Bir Homo sapiens ve bir Neandertal (Homo neanderthalensis) ilk defa karşılaştığında ne hissetti? Birbirlerini düşman olarak değerlendirip kaşların mı çattılar, yoksa yüzlerinde şaşkın bir gülüş mü vardı? Geçmişte yaşamış insanları ve onların günlük yaşamlarını merak etmekten ve kafa yormaktan daha eğlenceli ne olabilir? Üstelik bunun için arkeolog olmanıza da gerek yok.

Kısacası eski olan her şeye ilgi duyan biriyseniz, siz de bir arkeofilsiniz.”

Bölüm başlıkları:

- Kazının İçinden

- Biz ve diğerleri

- Günlük Yaşam

- Hayvan Dostlarımız

- Önemli Kişiler

- Anıtsal Yapılar

- Efsaneler

(Mundi Yayınları)

ŞEHİR VE KÜLTÜR

Ağustos 2024

- Bir Devre Damgasını Vuran Yıldız Sarayı

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Çeşitli köşkler, çeşmeler, çeşitli anıtsal yaptılar ve bir camiden oluşan Yıldız Sarayı kompleksi geniş bir alan üzerinde kuruludur.

Süleyman Kızıltoprak

- Ren Nehri Kıyısında Kayıp Sultan Tasvirleri

Tabloların üzerinde Latince bilgiler vardı fakat bu yazılara rağmen iki tablonun kime ait olduğu, yani resmeden kişinin kimliği bilinemedi.

Kâmil Uğurlu

- Kırım’da Göçlerin Edebiyatı

1666 yılında Türk seyyahı Evliya Çelebi, Kırım’da bir yıl boyunca dolaşırken, kahvehanelerde, çayhanelerde, oturma ve halkın toplanma yerlerinde çeşitli eğlenceler düzenlendiğini ve bu eğlencelerin niteliğini ve karakterini anlatmaktadır.

Svetlana Kerimova

#Felsefe#Jostein Gaarder#Sofie’Nin Dünyası
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