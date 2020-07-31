Eski İstanbul kaldı mı

Demode bir nostalji yazısı değil bu. Bir şehrin tarihini bilmemekten söz ediyorum.
Bir kentin tarihi mekânlarından ne kaldı. İyi ki saraylar, camiler, başka kutsal mekânlar var. Ama bir konser salonu, bir tiyatro salonu, bir opera salonu yok. Yerel yönetimler büyük salonlar inşa ediyorlar ve çok amaçlı damgasını vuruyorlar. Yani her işe yarayan ama bir özelliği olmayan yerler.
Ben ikiye ayrılan kentleri severim eski şehir, yeni şehir olarak. Oranın tarihini mukayese edebileyim.
Bizde sokak adları, yer numaraları o kadar çok değişiyor ki, Demirtaş Ceyhun’u anarak söylemeliyim galiba göçebe bir yanımız hâlâ yaşıyor.
Goethe’nin evi aynı adreste, Gutenberg’in de adresi değişmedi.
Çocukluğumdan bir yer kaldı mı.
İstiklal Caddesi bünye ve kimlik değiştirdi.
Tatile gitmeyenler İstanbul gibi bir yerde can sıkıntısı yaşamazlar, zengin tarih insanın merakını doyurur.
Yaşadığınız mahalleden çıkın, eski semtleri ziyaret edin.
Boğaz’ın Boğaz olarak kalan semtlerini, Balat’ı, Fener’i, Kocamustafapaşa’yı, Samatya’yı, Yedikule’yi, Adalar’ı, yazar evlerini gezin, okuduğunuz, sevdiğiniz yazarların yaşamlarına tanık olun.
Mehmet Âkif’in kaldığı ev, Tevfik Fikret’in Aşiyan’ı, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın, Sait Faik Abasıyanık’ın evi.
Bir edebiyat müzemiz yok. Geçenlerde Hürriyet’te okudum, her yere o kentin simgesi müzeler yapılmalı.
Ben evimden çok uzak tatil yörelerini, kentlerini sevmem, bu girişim belki orayı bana sevimli gösterebilir. Bugünün dünyasında özellikle turistik yerlere müzeler ve kütüphaneler yapıyorlar.
İstanbul’da kalanlar bu şehri bir rehber eşliğinde gezebilirler, semt monografilerini okumalılar.
İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet hakkında ne biliyorlar, hangi kitapları okudular.
Hangi incelemeleri, hangi öyküleri, hangi romanları, hangi şiirleri belleklerine kazıdılar.
Tatile gidenlerin de yanlarında kitap götürdüklerini umuyorum. Yoksa kasvet basar.
Gittikleri yer hakkında yazılmış kitapları okusunlar.
Zaman buldukça Çelik Gülersoy’un bin bir emekle kurduğu İstanbul Kitaplığı’nı geliştirsinler, orada etkinlikler düzenlesinler.
New York Review’da, Paris’i kısıtlı zamanda gezecekler için de dört kitap tavsiye ediyor.
Paris’in Merak Ettiğiniz Yerleri. 800 renkli fotoğraf var. Mimari konusunda da bilgi veriyor.
Paris’in Sakin Köşeleri
Paris ve Edebiyat.
Usta yazarları anıyorlar.
Paris’in Eski Köşeleri
*
BU yazıyı yazarken Asaf Halet Çelebi’nin Divan Şiirinde İstanbul kitabından bazı dizeler okudum.
Sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum.
Eski İstanbul kaldı mı
Demode bir nostalji yazısı değil bu. Bir şehrin tarihini bilmemekten söz ediyorum.
Bir kentin tarihi mekânlarından ne kaldı. İyi ki saraylar, camiler, başka kutsal mekânlar var. Ama bir konser salonu, bir tiyatro salonu, bir opera salonu yok. Yerel yönetimler büyük salonlar inşa ediyorlar ve çok amaçlı damgasını vuruyorlar. Yani her işe yarayan ama bir özelliği olmayan yerler.
Ben ikiye ayrılan kentleri severim eski şehir, yeni şehir olarak. Oranın tarihini mukayese edebileyim.
Bizde sokak adları, yer numaraları o kadar çok değişiyor ki, Demirtaş Ceyhun’u anarak söylemeliyim galiba göçebe bir yanımız hâlâ yaşıyor.
Goethe’nin evi aynı adreste, Gutenberg’in de adresi değişmedi.
Çocukluğumdan bir yer kaldı mı.
İstiklal Caddesi bünye ve kimlik değiştirdi.
Tatile gitmeyenler İstanbul gibi bir yerde can sıkıntısı yaşamazlar, zengin tarih insanın merakını doyurur.
Yaşadığınız mahalleden çıkın, eski semtleri ziyaret edin.
Boğaz’ın Boğaz olarak kalan semtlerini, Balat’ı, Fener’i, Kocamustafapaşa’yı, Samatya’yı, Yedikule’yi, Adalar’ı, yazar evlerini gezin, okuduğunuz, sevdiğiniz yazarların yaşamlarına tanık olun.
Mehmet Âkif’in kaldığı ev, Tevfik Fikret’in Aşiyan’ı, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın, Sait Faik Abasıyanık’ın evi.
Bir edebiyat müzemiz yok. Geçenlerde Hürriyet’te okudum, her yere o kentin simgesi müzeler yapılmalı.
Ben evimden çok uzak tatil yörelerini, kentlerini sevmem, bu girişim belki orayı bana sevimli gösterebilir. Bugünün dünyasında özellikle turistik yerlere müzeler ve kütüphaneler yapıyorlar.
İstanbul’da kalanlar bu şehri bir rehber eşliğinde gezebilirler, semt monografilerini okumalılar.
İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet hakkında ne biliyorlar, hangi kitapları okudular.
Hangi incelemeleri, hangi öyküleri, hangi romanları, hangi şiirleri belleklerine kazıdılar.
Tatile gidenlerin de yanlarında kitap götürdüklerini umuyorum. Yoksa kasvet basar.
Gittikleri yer hakkında yazılmış kitapları okusunlar.
Zaman buldukça Çelik Gülersoy’un bin bir emekle kurduğu İstanbul Kitaplığı’nı geliştirsinler, orada etkinlikler düzenlesinler.
New York Review’da, Paris’i kısıtlı zamanda gezecekler için de dört kitap tavsiye ediyor.
Paris’in Merak Ettiğiniz Yerleri. 800 renkli fotoğraf var. Mimari konusunda da bilgi veriyor.
Paris’in Sakin Köşeleri
Paris ve Edebiyat.
Usta yazarları anıyorlar.
Paris’in Eski Köşeleri
*
BU yazıyı yazarken Asaf Halet Çelebi’nin Divan Şiirinde İstanbul kitabından bazı dizeler okudum.
Sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum.