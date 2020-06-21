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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Erol Sayan, İncesaz ve Hikmet Münir Ebcioğlu

21 Haziran 2020

Erol Sayan, Türk musikisinin önemli bestecilerindendir. Geçen hafta Erol Sayan’ın bestelerini (1) dinledim ve onun hakkında Murat Derin’in Unutulmaz Şarkıların Bestecisi Erol Sayan (2)  kitabını okudum.

Tiryakisi olduğum topluluklardan İncesaz’ın Mavi Kayık (3) albümündeki parçalar da çalışma odamın duvarlarına sindi.

Tanburi ve besteci Erol Sayan, 1936 yılında Kastamonu’nun Araç ilçesinde doğdu. Endüstri meslek lisesinden mezun oldu. 1961 yılında Ankara Radyosu’nun açtığı ‘Saz Sanatçısı’ sınavını  kazandı.

Erol Sayan, İncesaz ve Hikmet Münir Ebcioğlu

Bestekâr İsmail Baha Sürelsan’ın uzun yıllar kendi evinde sürdürdüğü ‘Akademik Müzik’ çalışmalarına katıldı. Çeşitli korolar kurdu.

310 civarında bestesinden 156’sı TRT repertuvarında yer aldı.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü müzik alanında Erol Sayan’a verildi.

İki CD’lik albümünün adı bir bestesinden alınma, Şu Gönlümü Yaralayan Bu Bahtımı Karalayan (Sizden Biri), güftesi İlkan San’a ait.

Birinci CD’de 15 beste, ikinci CD’de 13 parça seslendirilmiş.

Bazı sevdiğim besteleri seçtim:

Kalbe dolan o ilk bakış. Güfte: Mehmet Gökkaya

Cümle şarkılar yarım gözlerinde. Güfte: Halil Soyuer

Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir. Güfte: Hikmet Münir Ebcioğlu. İyi bir söz yazarı, o ayrı bir yazıyı hak ediyor. Nice güzel şarkının güftesini o yazmıştır.

Kitapta bu bestenin kayıt serüvenini, sanatçıların yarışmasını da okuyabilirsiniz.

Dertli ne ağlayıp gezersin burada. Güfte: Bursalı Yunus Emre.

Murat Derin’in Erol Sayan kitabının başında, Murat Bardakçı’nın Önsöz’ü var.

Yazarın besteci hakkında saptaması şöyle:

“Diyebilirim ki Erol Sayan kadar Türk müziğini anlamaya çalışmış ve analiz etmiş çok az kişi vardır. Onun en büyük mahrumiyeti, bir meşk silsilesine tâbi olmaması ve bir üstada intisap etmemiş olmasıdır. Ancak bu eksiğini bir avantaja çevirmiş, tarafsız ve sadece analize dayanan bir bakış açısı ile Türk müziğinin sorunları üzerine eğilmiştir.”

Derin’in kitabında Sayan’ın meslek yaşamının yanı sıra, Türk musikisinin ünlü adları üzerine de bilgi bulabilirsiniz.

 BUGÜNDEN GEÇMİŞE ÇIPA ATMAK

 İNCESAZ’ın 10. albümünü dinliyor bir yandan odamda müzik kitapları okuyorum.

Grup bakın kendini nasıl tanıtıyor:

“Ah kimsenin vakti yok durup anlamaya, durup ince şeyleri anlatmaya kimsenin vakti olmasa da, der İlk Yaz şiirinde Türk edebiyatının ünlü şairlerinden Gülten Akın.

Durup ince şeyleri anlatmaya ve anlatmaya vakti olan entelektüel ve derin insanların bir araya geldiği ender gruplardandır İncesaz.

Hakeza dinleyenleri de öyle.

Tanpınar’ın İstanbul’u gibi İncesaz’ın da bir İstanbul’u vardır.”

Gerçekten de sesle İstanbul’un bütün semtlerini dolaşırsınız onların müziğiyle, Boğaz’dan Balat’a kadar geniş bir kültür coğrafyasının sesini duyarsınız.

A yüzü

Mavi Kayık

Söz – Müzik: Cengiz Onural

“Dolar rüzgâr yelkenime, kayığım gider

Düşer suretin sulara, hasretlik biter

B yüzü

Piraye

Söz: M. Cem Pehlivan,

Müzik: Murat Aydemir

“Kaçtı hevesim, kaçtı duraklar

Yine de gel, ne gerek var bahaneye

Doğmadı daha o çocuklar

Ve son sözler söylenmedi Piraye’ye.

İncesaz: Ezgi Köker – Ses . Bora

Ebeoğlu – Ses . Murat Aydemir – Tanbur

Emre Erdal – Kemençe. Taner Sayacıoğlu – Kanun. Türker Çolak – Vurmalı Çalgılar. Volkan Hürsever - Kontrbas. Cengiz

Onural – Gitar.

*

 MÜZİKTE çeşitliliği arayanlara salık verilir.

*

(1) TRT Arşiv Serisi 52 Türk Sanat Müziği Bestekârlar Albümü, Erol Sayan Sizden Biri.

(2) Pan Yayınları

(3) Kalan Müzik

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