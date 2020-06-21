Erol Sayan, İncesaz ve Hikmet Münir Ebcioğlu

Erol Sayan, Türk musikisinin önemli bestecilerindendir. Geçen hafta Erol Sayan’ın bestelerini (1) dinledim ve onun hakkında Murat Derin’in Unutulmaz Şarkıların Bestecisi Erol Sayan (2) kitabını okudum.
Tiryakisi olduğum topluluklardan İncesaz’ın Mavi Kayık (3) albümündeki parçalar da çalışma odamın duvarlarına sindi.
Tanburi ve besteci Erol Sayan, 1936 yılında Kastamonu’nun Araç ilçesinde doğdu. Endüstri meslek lisesinden mezun oldu. 1961 yılında Ankara Radyosu’nun açtığı ‘Saz Sanatçısı’ sınavını kazandı.
Bestekâr İsmail Baha Sürelsan’ın uzun yıllar kendi evinde sürdürdüğü ‘Akademik Müzik’ çalışmalarına katıldı. Çeşitli korolar kurdu.
310 civarında bestesinden 156’sı TRT repertuvarında yer aldı.
2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü müzik alanında Erol Sayan’a verildi.
İki CD’lik albümünün adı bir bestesinden alınma, Şu Gönlümü Yaralayan Bu Bahtımı Karalayan (Sizden Biri), güftesi İlkan San’a ait.
Birinci CD’de 15 beste, ikinci CD’de 13 parça seslendirilmiş.
Bazı sevdiğim besteleri seçtim:
Kalbe dolan o ilk bakış. Güfte: Mehmet Gökkaya
Cümle şarkılar yarım gözlerinde. Güfte: Halil Soyuer
Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir. Güfte: Hikmet Münir Ebcioğlu. İyi bir söz yazarı, o ayrı bir yazıyı hak ediyor. Nice güzel şarkının güftesini o yazmıştır.
Kitapta bu bestenin kayıt serüvenini, sanatçıların yarışmasını da okuyabilirsiniz.
Dertli ne ağlayıp gezersin burada. Güfte: Bursalı Yunus Emre.
Murat Derin’in Erol Sayan kitabının başında, Murat Bardakçı’nın Önsöz’ü var.
Yazarın besteci hakkında saptaması şöyle:
“Diyebilirim ki Erol Sayan kadar Türk müziğini anlamaya çalışmış ve analiz etmiş çok az kişi vardır. Onun en büyük mahrumiyeti, bir meşk silsilesine tâbi olmaması ve bir üstada intisap etmemiş olmasıdır. Ancak bu eksiğini bir avantaja çevirmiş, tarafsız ve sadece analize dayanan bir bakış açısı ile Türk müziğinin sorunları üzerine eğilmiştir.”
Derin’in kitabında Sayan’ın meslek yaşamının yanı sıra, Türk musikisinin ünlü adları üzerine de bilgi bulabilirsiniz.
BUGÜNDEN GEÇMİŞE ÇIPA ATMAK
İNCESAZ’ın 10. albümünü dinliyor bir yandan odamda müzik kitapları okuyorum.
Grup bakın kendini nasıl tanıtıyor:
“Ah kimsenin vakti yok durup anlamaya, durup ince şeyleri anlatmaya kimsenin vakti olmasa da, der İlk Yaz şiirinde Türk edebiyatının ünlü şairlerinden Gülten Akın.
Durup ince şeyleri anlatmaya ve anlatmaya vakti olan entelektüel ve derin insanların bir araya geldiği ender gruplardandır İncesaz.
Hakeza dinleyenleri de öyle.
Tanpınar’ın İstanbul’u gibi İncesaz’ın da bir İstanbul’u vardır.”
Gerçekten de sesle İstanbul’un bütün semtlerini dolaşırsınız onların müziğiyle, Boğaz’dan Balat’a kadar geniş bir kültür coğrafyasının sesini duyarsınız.
A yüzü
Mavi Kayık
Söz – Müzik: Cengiz Onural
“Dolar rüzgâr yelkenime, kayığım gider
Düşer suretin sulara, hasretlik biter
B yüzü
Piraye
Söz: M. Cem Pehlivan,
Müzik: Murat Aydemir
“Kaçtı hevesim, kaçtı duraklar
Yine de gel, ne gerek var bahaneye
Doğmadı daha o çocuklar
Ve son sözler söylenmedi Piraye’ye.
İncesaz: Ezgi Köker – Ses . Bora
Ebeoğlu – Ses . Murat Aydemir – Tanbur
Emre Erdal – Kemençe. Taner Sayacıoğlu – Kanun. Türker Çolak – Vurmalı Çalgılar. Volkan Hürsever - Kontrbas. Cengiz
Onural – Gitar.
*
MÜZİKTE çeşitliliği arayanlara salık verilir.
*
(1) TRT Arşiv Serisi 52 Türk Sanat Müziği Bestekârlar Albümü, Erol Sayan Sizden Biri.
(2) Pan Yayınları
(3) Kalan Müzik
Erol Sayan, İncesaz ve Hikmet Münir Ebcioğlu
Erol Sayan, Türk musikisinin önemli bestecilerindendir. Geçen hafta Erol Sayan’ın bestelerini (1) dinledim ve onun hakkında Murat Derin’in Unutulmaz Şarkıların Bestecisi Erol Sayan (2) kitabını okudum.
Tiryakisi olduğum topluluklardan İncesaz’ın Mavi Kayık (3) albümündeki parçalar da çalışma odamın duvarlarına sindi.
Tanburi ve besteci Erol Sayan, 1936 yılında Kastamonu’nun Araç ilçesinde doğdu. Endüstri meslek lisesinden mezun oldu. 1961 yılında Ankara Radyosu’nun açtığı ‘Saz Sanatçısı’ sınavını kazandı.
Bestekâr İsmail Baha Sürelsan’ın uzun yıllar kendi evinde sürdürdüğü ‘Akademik Müzik’ çalışmalarına katıldı. Çeşitli korolar kurdu.
310 civarında bestesinden 156’sı TRT repertuvarında yer aldı.
2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü müzik alanında Erol Sayan’a verildi.
İki CD’lik albümünün adı bir bestesinden alınma, Şu Gönlümü Yaralayan Bu Bahtımı Karalayan (Sizden Biri), güftesi İlkan San’a ait.
Birinci CD’de 15 beste, ikinci CD’de 13 parça seslendirilmiş.
Bazı sevdiğim besteleri seçtim:
Kalbe dolan o ilk bakış. Güfte: Mehmet Gökkaya
Cümle şarkılar yarım gözlerinde. Güfte: Halil Soyuer
Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir. Güfte: Hikmet Münir Ebcioğlu. İyi bir söz yazarı, o ayrı bir yazıyı hak ediyor. Nice güzel şarkının güftesini o yazmıştır.
Kitapta bu bestenin kayıt serüvenini, sanatçıların yarışmasını da okuyabilirsiniz.
Dertli ne ağlayıp gezersin burada. Güfte: Bursalı Yunus Emre.
Murat Derin’in Erol Sayan kitabının başında, Murat Bardakçı’nın Önsöz’ü var.
Yazarın besteci hakkında saptaması şöyle:
“Diyebilirim ki Erol Sayan kadar Türk müziğini anlamaya çalışmış ve analiz etmiş çok az kişi vardır. Onun en büyük mahrumiyeti, bir meşk silsilesine tâbi olmaması ve bir üstada intisap etmemiş olmasıdır. Ancak bu eksiğini bir avantaja çevirmiş, tarafsız ve sadece analize dayanan bir bakış açısı ile Türk müziğinin sorunları üzerine eğilmiştir.”
Derin’in kitabında Sayan’ın meslek yaşamının yanı sıra, Türk musikisinin ünlü adları üzerine de bilgi bulabilirsiniz.
BUGÜNDEN GEÇMİŞE ÇIPA ATMAK
İNCESAZ’ın 10. albümünü dinliyor bir yandan odamda müzik kitapları okuyorum.
Grup bakın kendini nasıl tanıtıyor:
“Ah kimsenin vakti yok durup anlamaya, durup ince şeyleri anlatmaya kimsenin vakti olmasa da, der İlk Yaz şiirinde Türk edebiyatının ünlü şairlerinden Gülten Akın.
Durup ince şeyleri anlatmaya ve anlatmaya vakti olan entelektüel ve derin insanların bir araya geldiği ender gruplardandır İncesaz.
Hakeza dinleyenleri de öyle.
Tanpınar’ın İstanbul’u gibi İncesaz’ın da bir İstanbul’u vardır.”
Gerçekten de sesle İstanbul’un bütün semtlerini dolaşırsınız onların müziğiyle, Boğaz’dan Balat’a kadar geniş bir kültür coğrafyasının sesini duyarsınız.
A yüzü
Mavi Kayık
Söz – Müzik: Cengiz Onural
“Dolar rüzgâr yelkenime, kayığım gider
Düşer suretin sulara, hasretlik biter
B yüzü
Piraye
Söz: M. Cem Pehlivan,
Müzik: Murat Aydemir
“Kaçtı hevesim, kaçtı duraklar
Yine de gel, ne gerek var bahaneye
Doğmadı daha o çocuklar
Ve son sözler söylenmedi Piraye’ye.
İncesaz: Ezgi Köker – Ses . Bora
Ebeoğlu – Ses . Murat Aydemir – Tanbur
Emre Erdal – Kemençe. Taner Sayacıoğlu – Kanun. Türker Çolak – Vurmalı Çalgılar. Volkan Hürsever - Kontrbas. Cengiz
Onural – Gitar.
*
MÜZİKTE çeşitliliği arayanlara salık verilir.
*
(1) TRT Arşiv Serisi 52 Türk Sanat Müziği Bestekârlar Albümü, Erol Sayan Sizden Biri.
(2) Pan Yayınları
(3) Kalan Müzik