Erol Evgin’den ‘Sevdiklerim’

Erol Evgin’in, ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’ndan bugüne CD’lerini, LP’lerini, başta ‘Altın Düetler’i dinledim. Yaşamını da Zeynep Bilgehan’ın ‘Hey Gidi Yıllar’ söyleşisinde okudum.
Evin Galerisi’ndeki Nuri İyem Resim Yarışması’nda da karşılaşırdım.
Yeni LP’sinin adı ‘Sevdiklerim’ (Akustik).
Bir sunuş yazısı var:
“Sevdiğim sanatçı dostlarımın ‘Sevdiğim’ şarkılarından oluşturduğum bir seçkiyi ‘Sevdiklerim’ adıyla bu albümde topladım.
Sekiz unutulmaz şarkıya, özgün düzenlemelerine sadık kalarak, duygularımı ve yorumlarımı kattım.
Değerli piyanist ve aranjör Firuz İsmailov’un akustik bir sound’la yönettiği ‘Erol Evgin Orkestrası’ ile birlikte çalıp söyledik.
Bu kıymetli eserleri yaratan; başta sevgili dostum Sezen Aksu, Sıla, Murat Evgin, Fatih Ahıskalı, Şemi Diriker, Cenk Taşkan, Mehmet Teoman, Can Temiz ve Dr. Selma Çuhacı olmak üzere, bu şarkıları bize sevdiren değerli yorumculara, yıllardır konserlerimde bana eşlik eden müzisyen arkadaşlarıma, huzurlu ortamında zevkle çalıştığım Stüdyo Arı – Arıkan Sarıkaya’ya, tonmaister’imiz Meriç Memikoğlu’na ve bu albüme emek veren tüm dostlarıma teşekkür ederim.”
Albümün içindekiler:
A
- Yazık
Sezen Aksu
- Kaybolan Yıllar
Sezen Aksu
- El Gibi
Sezen Aksu
- Bir Pazar Kahvaltısı
Can Temiz
- Vedasız Aşklar
Müzik: Erol Evgin – Söz: Dr. Selma Çuhacı
B
- Mektup
Murat Evgin
- Yan Benimle
Müzik: Fatih Ahıskalı - Söz: Sıla Gençoğlu
- Unutama Beni
Şemi Diriker
- Beni Benimle Bırak
Müzik: Cenk Taşkan – Söz: Mehmet Teoman
- Bir de Yaşamak Var
Müzik: Erol Evgin – Söz: Dr. Selma Çuhacı
(Universal)
CENGİZ ÖZKAN’IN İLK ‘LONG PLAY’ ÇALIŞMASI
HALK müziğinin önde gelen usta sanatçılarından Cengiz Özkan’ın 1998 – 2015 yılları arasında Kalan Müzik etiketiyle yayınlanmış albümlerinin özel seçkisinden oluşan repertuvar, long play formatında müzik severlere ulaştı.
Sanatçının en çok sevilen ve dinlenen, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden türküler ve halk ozanlarının eserlerinden oluşan bu çalışmanın özelliği, ilk long play olması.
1962 yılında Sivas’ta doğdu. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Devlet Çalgı Eğitim Bölümü’ne girdi. 1991 yılında mezun olduktan sonra İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü THM Ana Sanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başlayarak 1993’te mezun oldu.
İzmit Belediye Konservatuvarı’nda, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda, İstanbul Üniversitesi THM İcra Heyeti’nde öğretmenlik, icracılık yaptı.
İlk resitalini 1998 yılında Muzaffer Sarısözen’in anısına Atatürk Kültür Merkezi’nde verdi.
Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Danimarka, İsveç, Norveç gibi ülkelerde festivallere katıldı.
1998 yılında ilk albümü ‘Kırmızı Buğday’ yayınlandı.
TRT İstanbul Radyosu’nda yıllarca çalıştı.
Albümde neler seslendirildi?
A
- Bir Ay Doğar
- Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün
- Ne Feryad Edersin Divâne Bülbül
- Değme Felek
- Dinle Beni Nazlı Yârim
B
- Ah İstanbul
- Bir Fırtına Tuttu Bizi
- Kırmızı Buğday
- Bahçalarda Mor Meni
- O Yâr Gelir
(Kalan Müzik)
Erol Evgin’den ‘Sevdiklerim’
Erol Evgin’in, ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’ndan bugüne CD’lerini, LP’lerini, başta ‘Altın Düetler’i dinledim. Yaşamını da Zeynep Bilgehan’ın ‘Hey Gidi Yıllar’ söyleşisinde okudum.
Evin Galerisi’ndeki Nuri İyem Resim Yarışması’nda da karşılaşırdım.
Yeni LP’sinin adı ‘Sevdiklerim’ (Akustik).
Bir sunuş yazısı var:
“Sevdiğim sanatçı dostlarımın ‘Sevdiğim’ şarkılarından oluşturduğum bir seçkiyi ‘Sevdiklerim’ adıyla bu albümde topladım.
Sekiz unutulmaz şarkıya, özgün düzenlemelerine sadık kalarak, duygularımı ve yorumlarımı kattım.
Değerli piyanist ve aranjör Firuz İsmailov’un akustik bir sound’la yönettiği ‘Erol Evgin Orkestrası’ ile birlikte çalıp söyledik.
Bu kıymetli eserleri yaratan; başta sevgili dostum Sezen Aksu, Sıla, Murat Evgin, Fatih Ahıskalı, Şemi Diriker, Cenk Taşkan, Mehmet Teoman, Can Temiz ve Dr. Selma Çuhacı olmak üzere, bu şarkıları bize sevdiren değerli yorumculara, yıllardır konserlerimde bana eşlik eden müzisyen arkadaşlarıma, huzurlu ortamında zevkle çalıştığım Stüdyo Arı – Arıkan Sarıkaya’ya, tonmaister’imiz Meriç Memikoğlu’na ve bu albüme emek veren tüm dostlarıma teşekkür ederim.”
Albümün içindekiler:
A
- Yazık
Sezen Aksu
- Kaybolan Yıllar
Sezen Aksu
- El Gibi
Sezen Aksu
- Bir Pazar Kahvaltısı
Can Temiz
- Vedasız Aşklar
Müzik: Erol Evgin – Söz: Dr. Selma Çuhacı
B
- Mektup
Murat Evgin
- Yan Benimle
Müzik: Fatih Ahıskalı - Söz: Sıla Gençoğlu
- Unutama Beni
Şemi Diriker
- Beni Benimle Bırak
Müzik: Cenk Taşkan – Söz: Mehmet Teoman
- Bir de Yaşamak Var
Müzik: Erol Evgin – Söz: Dr. Selma Çuhacı
(Universal)
CENGİZ ÖZKAN’IN İLK ‘LONG PLAY’ ÇALIŞMASI
HALK müziğinin önde gelen usta sanatçılarından Cengiz Özkan’ın 1998 – 2015 yılları arasında Kalan Müzik etiketiyle yayınlanmış albümlerinin özel seçkisinden oluşan repertuvar, long play formatında müzik severlere ulaştı.
Sanatçının en çok sevilen ve dinlenen, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden türküler ve halk ozanlarının eserlerinden oluşan bu çalışmanın özelliği, ilk long play olması.
1962 yılında Sivas’ta doğdu. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Devlet Çalgı Eğitim Bölümü’ne girdi. 1991 yılında mezun olduktan sonra İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü THM Ana Sanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başlayarak 1993’te mezun oldu.
İzmit Belediye Konservatuvarı’nda, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda, İstanbul Üniversitesi THM İcra Heyeti’nde öğretmenlik, icracılık yaptı.
İlk resitalini 1998 yılında Muzaffer Sarısözen’in anısına Atatürk Kültür Merkezi’nde verdi.
Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Danimarka, İsveç, Norveç gibi ülkelerde festivallere katıldı.
1998 yılında ilk albümü ‘Kırmızı Buğday’ yayınlandı.
TRT İstanbul Radyosu’nda yıllarca çalıştı.
Albümde neler seslendirildi?
A
B
(Kalan Müzik)