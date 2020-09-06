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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Erkan Oğur’dan enstrümantal caz albümü

6 Eylül 2020

Erkan Oğur’un yeni “Kimse Kalmadı” adlı CD’si bir enstrümantal caz albümü. Şöyle tanıtılıyor:

“Albümün ismi olan ‘Kimse Kalmadı’ hızla değişen dünya düzenine ve kendini yalnızlaştıran insana vurgu yapıyor.

Sesine kopuzu ile eşlik ederek bizi halk müziği alanında yeni bir farkındalığa ulaştıran Erkan Oğur, yeni enstrümantal albümü ile bir kez daha bize müziğin, insanlığın tek ve birleştirici gücü olduğunu hatırlatıyor.”

6 enstrümantal eserden oluşan albümün 3 eseri Anadolu ozanlarına ait (Davut Sulari, Nesimi Çimen ve bir anonim Selanik türküsü), diğer 3 eser ise kendi besteleri. Albümdeki eserlerin düzenlemeleri kayıt anında doğaçlama şeklinde grupça o anda gerçekleştirildi. Bir kereye mahsus olarak yapıldı.

Erkan Oğur’dan enstrümantal caz albümü

Oğur bu müziği, ‘trippin, telvin’ müzik içinde ağırlıklı doğaçlamalar ile gerçek hayatta olduğu gibi halden hale geçme şeklinde tanımlıyor.

Albüm kime adanmış:

“Prof. Dr. Erkin Onur Anısına”.

Albüme emek verenler:

Erkan Oğur – Gitar, kopuz

Can Çankaya - Piyano

Turgut Alp Bekoğlu – Davul

Matt Hall – Kontrbas

CD’nin ilgimi çeken yanı, kayıt sırasında yapılan doğaçlamalar, bir açıdan icracının ruh halini birebir yansıtan, o an gelen esinin eşlik ettiği bir ruh hali.

Başka zamanlarda, yerlerde bu ekip bir araya gelip bir konser verdiğinde, daha önce CD’lerini dinlemişseniz ayrı bir boyut kazanacak.

Kadansların, taksimlerin o ana özgü tınısı, dinleyene, değişkenliğin lezzetini tattırır.

Gelenekselden kopmadan, türküleri unutmadan yapılan bu tür çalışmalar, bildiğimiz parçaların yenilenmesi ile dinleme katsayısını arttırıyor.

Bu CD, dinlediklerimizi yenileyen anlayışıyla her tür müziği seven dinleyiciye de hitap ediyor. 

DİNLEDİĞİMİZ parçalar:

1. Ayrılık Hasreti

Müzik: Nesimi Çimen

2. Bülbülüm Altın Kafeste

Müzik: Anonim, Derleyen: Muzaffer Sarısözen

3. Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman

Müzik: Davut Sulari

4. İnsanlığa Ağıt

Müzik ve Düzenleme: Erkan Oğur, Can Çankaya, Turgut Alp Bekoğlu, Matt Hall

5. İz

Müzik ve Düzenleme: Erkan Oğur, Can Çankaya, Turgut Alp Bekoğlu, Matt Hall

6. Beş Taş

Müzik ve Düzenleme: Erkan Oğur, Can Çankaya, Turgut Alp Bekoğlu, Matt Hall

Ses belleğinize yeni bir tını katacak çalışma. 

Kalan Müzik 

ERKAN OĞUR MÜZİK OKULU AÇIYOR

OĞUR, eylül ayı içinde Bodrum’da bir müzik okulu açıyor.

Eski Gümüşlük’teki eski bir okul binasını okul için kiraladı. Gerekli tadilatı yaptı.

Birçok enstrüman öğretilecek.

Çeşitli türü icra eden müzisyenler, workshop yapacaklar.

Bu adların arasında Murat Aydemir, Cengiz Özkan, Derya Türkan, Cihat Aşkın yer alıyor.

Oğur’a başarılar diliyorum.

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