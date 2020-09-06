Erkan Oğur’dan enstrümantal caz albümü

Erkan Oğur’un yeni “Kimse Kalmadı” adlı CD’si bir enstrümantal caz albümü. Şöyle tanıtılıyor:
“Albümün ismi olan ‘Kimse Kalmadı’ hızla değişen dünya düzenine ve kendini yalnızlaştıran insana vurgu yapıyor.
Sesine kopuzu ile eşlik ederek bizi halk müziği alanında yeni bir farkındalığa ulaştıran Erkan Oğur, yeni enstrümantal albümü ile bir kez daha bize müziğin, insanlığın tek ve birleştirici gücü olduğunu hatırlatıyor.”
6 enstrümantal eserden oluşan albümün 3 eseri Anadolu ozanlarına ait (Davut Sulari, Nesimi Çimen ve bir anonim Selanik türküsü), diğer 3 eser ise kendi besteleri. Albümdeki eserlerin düzenlemeleri kayıt anında doğaçlama şeklinde grupça o anda gerçekleştirildi. Bir kereye mahsus olarak yapıldı.
Oğur bu müziği, ‘trippin, telvin’ müzik içinde ağırlıklı doğaçlamalar ile gerçek hayatta olduğu gibi halden hale geçme şeklinde tanımlıyor.
Albüm kime adanmış:
“Prof. Dr. Erkin Onur Anısına”.
Albüme emek verenler:
Erkan Oğur – Gitar, kopuz
Can Çankaya - Piyano
Turgut Alp Bekoğlu – Davul
Matt Hall – Kontrbas
CD’nin ilgimi çeken yanı, kayıt sırasında yapılan doğaçlamalar, bir açıdan icracının ruh halini birebir yansıtan, o an gelen esinin eşlik ettiği bir ruh hali.
Başka zamanlarda, yerlerde bu ekip bir araya gelip bir konser verdiğinde, daha önce CD’lerini dinlemişseniz ayrı bir boyut kazanacak.
Kadansların, taksimlerin o ana özgü tınısı, dinleyene, değişkenliğin lezzetini tattırır.
Gelenekselden kopmadan, türküleri unutmadan yapılan bu tür çalışmalar, bildiğimiz parçaların yenilenmesi ile dinleme katsayısını arttırıyor.
Bu CD, dinlediklerimizi yenileyen anlayışıyla her tür müziği seven dinleyiciye de hitap ediyor.
DİNLEDİĞİMİZ parçalar:
1. Ayrılık Hasreti
Müzik: Nesimi Çimen
2. Bülbülüm Altın Kafeste
Müzik: Anonim, Derleyen: Muzaffer Sarısözen
3. Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman
Müzik: Davut Sulari
4. İnsanlığa Ağıt
Müzik ve Düzenleme: Erkan Oğur, Can Çankaya, Turgut Alp Bekoğlu, Matt Hall
5. İz
Müzik ve Düzenleme: Erkan Oğur, Can Çankaya, Turgut Alp Bekoğlu, Matt Hall
6. Beş Taş
Müzik ve Düzenleme: Erkan Oğur, Can Çankaya, Turgut Alp Bekoğlu, Matt Hall
Ses belleğinize yeni bir tını katacak çalışma.
Kalan Müzik
ERKAN OĞUR MÜZİK OKULU AÇIYOR
OĞUR, eylül ayı içinde Bodrum’da bir müzik okulu açıyor.
Eski Gümüşlük’teki eski bir okul binasını okul için kiraladı. Gerekli tadilatı yaptı.
Birçok enstrüman öğretilecek.
Çeşitli türü icra eden müzisyenler, workshop yapacaklar.
Bu adların arasında Murat Aydemir, Cengiz Özkan, Derya Türkan, Cihat Aşkın yer alıyor.
Oğur’a başarılar diliyorum.
Erkan Oğur’dan enstrümantal caz albümü
Erkan Oğur’un yeni “Kimse Kalmadı” adlı CD’si bir enstrümantal caz albümü. Şöyle tanıtılıyor:
“Albümün ismi olan ‘Kimse Kalmadı’ hızla değişen dünya düzenine ve kendini yalnızlaştıran insana vurgu yapıyor.
Sesine kopuzu ile eşlik ederek bizi halk müziği alanında yeni bir farkındalığa ulaştıran Erkan Oğur, yeni enstrümantal albümü ile bir kez daha bize müziğin, insanlığın tek ve birleştirici gücü olduğunu hatırlatıyor.”
6 enstrümantal eserden oluşan albümün 3 eseri Anadolu ozanlarına ait (Davut Sulari, Nesimi Çimen ve bir anonim Selanik türküsü), diğer 3 eser ise kendi besteleri. Albümdeki eserlerin düzenlemeleri kayıt anında doğaçlama şeklinde grupça o anda gerçekleştirildi. Bir kereye mahsus olarak yapıldı.
Oğur bu müziği, ‘trippin, telvin’ müzik içinde ağırlıklı doğaçlamalar ile gerçek hayatta olduğu gibi halden hale geçme şeklinde tanımlıyor.
Albüm kime adanmış:
“Prof. Dr. Erkin Onur Anısına”.
Albüme emek verenler:
Erkan Oğur – Gitar, kopuz
Can Çankaya - Piyano
Turgut Alp Bekoğlu – Davul
Matt Hall – Kontrbas
CD’nin ilgimi çeken yanı, kayıt sırasında yapılan doğaçlamalar, bir açıdan icracının ruh halini birebir yansıtan, o an gelen esinin eşlik ettiği bir ruh hali.
Başka zamanlarda, yerlerde bu ekip bir araya gelip bir konser verdiğinde, daha önce CD’lerini dinlemişseniz ayrı bir boyut kazanacak.
Kadansların, taksimlerin o ana özgü tınısı, dinleyene, değişkenliğin lezzetini tattırır.
Gelenekselden kopmadan, türküleri unutmadan yapılan bu tür çalışmalar, bildiğimiz parçaların yenilenmesi ile dinleme katsayısını arttırıyor.
Bu CD, dinlediklerimizi yenileyen anlayışıyla her tür müziği seven dinleyiciye de hitap ediyor.
DİNLEDİĞİMİZ parçalar:
1. Ayrılık Hasreti
Müzik: Nesimi Çimen
2. Bülbülüm Altın Kafeste
Müzik: Anonim, Derleyen: Muzaffer Sarısözen
3. Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman
Müzik: Davut Sulari
4. İnsanlığa Ağıt
Müzik ve Düzenleme: Erkan Oğur, Can Çankaya, Turgut Alp Bekoğlu, Matt Hall
5. İz
Müzik ve Düzenleme: Erkan Oğur, Can Çankaya, Turgut Alp Bekoğlu, Matt Hall
6. Beş Taş
Müzik ve Düzenleme: Erkan Oğur, Can Çankaya, Turgut Alp Bekoğlu, Matt Hall
Ses belleğinize yeni bir tını katacak çalışma.
Kalan Müzik
ERKAN OĞUR MÜZİK OKULU AÇIYOR
OĞUR, eylül ayı içinde Bodrum’da bir müzik okulu açıyor.
Eski Gümüşlük’teki eski bir okul binasını okul için kiraladı. Gerekli tadilatı yaptı.
Birçok enstrüman öğretilecek.
Çeşitli türü icra eden müzisyenler, workshop yapacaklar.
Bu adların arasında Murat Aydemir, Cengiz Özkan, Derya Türkan, Cihat Aşkın yer alıyor.
Oğur’a başarılar diliyorum.