Emre Yavuz Rahmaninov çalıyor

Ustaların ustası Haldun Dormen yeni kitabında tiyatro dünyasının tarihini anlatıyor ve hem Türkiye’den hem dünyadan önemli isimlere yer veriyor.

Shakespeare “Dünya bir sahnedir” demiş. O sahneden hiç inmeyen biridir Haldun Dormen. Oyun yazımından yönetmenliğe, oyunculuktan oyuncu yetiştirmeye kadar tiyatronun çağrıştırdığı bütün alanlara emek vermiştir.

Kitabın adı, onun bir mesleğe adanmışlığını yeterince özetliyor: ‘Yaşlanmaya Vaktim Yok’.

‘Başlarken’de kitap için bakın ne diyor: “Koskoca dört kitabımın yayımlanmasından bu yana öyle şeyler görmüş, öyle şeyler yaşamıştım ki sanki bir dış güç, ‘Al eline kalemi de yaz. Sende daha kaç kitaplık malzeme var. Özellikle de gençlere yönelik’ diye başımın etini yiyordu. Haklıydı o dış güç...”

Haldun Dormen’in kitabı uluslararası üne kavuşmuş bir tiyatro insanının meslekteki çabalarının ötesinde bize tiyatro dünyasının tarihini, bu tarihte yer alan kişileri anlatıyor.

Ona bir yakınmasında hak veriyorum, belleği zayıf bir toplumuz, zamanında zirveye çıkmış adlardan çoğunu aynı meslekten olanlara sorsanız olumlu bir yanıt alamazsınız.

Yaşlanmaya Vaktim Yok

Haldun Dormen

