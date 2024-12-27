Doğru yazmak

Haberin Devamı

Yazar birçok edebiyatçının kitaplarını tarayarak bize örnekleri sunuyor, bir tür sözlük görevini üstlenmiş bir kitap:

“de ki mi: Yaygın Yazım Yanlışlarından Kaçınma Kılavuzu - Rüstem Kurtoğlu”

İlk yazı ‘Teşekkür’ başlığını taşıyor ve kitaba emek verenlere teşekkür ediyor.

Giriş:

“Türkçenin doğru ve güzel kullanıldığı, içerik bakımından doyurucu yazıları okumaya doyamıyorum. Güzel yazılar okumak bir tutkudur bende. İyi yazılar okurken, içimden ‘Şu yazı bitivermese hemen!’ derim hep.

Bir de Türkçenin yazılım, noktalama ve sözdizimi kuralları gözetilmeden kaleme alınmış, özensiz, düzensiz yazılarla da karşılaşıyorum.

Bu tür yazı çiziktirmelerinin yoruculuğunu, özenli okurlar çok iyi bilirler.

Yaşamım boyunca, güzel yazıların iz sürücüsü ve okuyucusu olmaktan büyük keyifler aldım; ilgimi hep güzel yazılar üzerinde yoğunlaştırdım ve doğru yazımı amaçlayan bu çalışmanın kapısını da bu coşkuyla, bu gönüllülükle araladım...”

Haberin Devamı

Kitabın kısa tanıtımı:

Üç sözcük (de, ki, mi) ve iki ek (-de, -ki).

Yazım alanında en temel sorunumuz bu dil birimleri üzerinde yoğunlaşmakta; yazım kargaşasına, neredeyse, bu üç sözcüğümüzün ve iki ekimizin yanlış yazımları yol açmaktadır. Bu tek heceli sözcük ve eklerimiz; yazım sorunları yumağının en baskın, en başat bileşenleri olarak hep öne çıkmakta, hep başımızı ağrıtmaktadır. Dar alanda yapılan bu yazım yanlışları sıklıkla ve durmaksızın yinelenmektedir. Rüstem Kurtoğlu ise Türkçenin bu süreğen yazım sorununun çözümüne, yazım darboğazının aşılmasına özgülenmiş bir yazım kılavuzu sunuyor: de ki mi.

Bu çalışmada Türkçenin tüm yazım konuları masaya yatırılmıyor; yalnızca bu üç sözcük ve iki ekin kavramsal boyutları inceleniyor ve yazımları üzerinde yoğunlaşılıyor. Şu anki yazım kılavuzlarında bulunmayan yeni yazım konuları kitaba eklenmiş; Türkçenin yazımı, dört yeni kavramla daha da derinleştirilip zenginleştirilmiştir: de ilgeci, ki ilgeci, mi ilgeci ve mi bağlacı.

Böylelikle yazım öğretimimiz, Türkçemizin bu pırıl pırıl söz varlıklarıyla desteklenmiş; de ilgeci, ki ilgeci, mi ilgeci ve mi bağlacına yer verilmemesi eksik bilgilendirme; mi ilgeci ve mi bağlacına “mi soru eki” denilmesi ise yanlış bilgilendirme olarak değerlendirilmiştir. Eksik ve yanlış bilgilendirmeyle yazım öğretiminin yürütülemeyeceği gösterilmek istenmiştir.

Haberin Devamı

Üç sözcük ve iki ekimizin doğru kullanımları; yazınsal katsayıları yüksek, okurda okuma coşkusu yaratabilecek tümcelerle örneklendirilmiş; oylumlu Türkçe dilbilgisi sözlüğü de okuyucu ve yazarların kullanımına sunulmuştur.

Dün olduğu gibi bugün de tüm hoyratlığıyla süren bu yazım yanlışlarına dur demek ve dizgeli bir çözüm önerisi ortaya koymak bu derin çalışmanın birincil amacıdır.”

Zaman zaman bu çalışmaya başvurabileceğiniz gibi edebiyat tarihinin önemli alıntılarını da bulabilirsiniz.

Masanızda yer alması gereken kitaplardan biri.

Bir hatırlatmada bulunayım, kitabı okumadan önce yazarın, çevirmenin biyografisini okuyun.

(H2O Yayınevi)