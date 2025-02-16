Dijitalin eksiği

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Parçayı dinliyorsunuz ama müzik zevki sadece dinlemekle mi gerçekleşiyor? Bana göre hayır.

O bestecinin yaşamını, icracının kimliğini internetten öğrenmek yeterli mi? Bence değil.

Bazı CD ya da LP’lerin kapağını tanınmış ressamlar çiziyor, o eser beni dinlemeye alıştırıyor. O müzikten bir ressamın esinlenmesi önemli.

Bakıyorsunuz Mozart’ın bir operasının sahne desenini ünlü ressam Oscar Kokoschka yapmış. Ben bu kapağı gördükten sonra ayrı bir dinleyici kişiliğine bürünürüm.

O besteci, icracı mesleğinde neler yapmış, kısaca biyografisini öğrenmek isterim.

Hakkında yazılanlardan bir seçme yer alırsa daha da başarılı bir yayın olur.

Sözgelimi Türk Beşleri için yapılacak külliyatta bu bilgiler yer almalı ve Türkçe’den başka dillere çevrilmeli.

Yazarlarla, şairlerle yapılan konuşmalarda birçok soru yöneltiliyor ama onlara müzikle ilgili tek soru sorulmuyor. Bana göre yazdıklarını etkileyen bir müzik mutlaka vardır. Diyeceksiniz ki edebiyatçılar da acaba ne kadar müzikten anlıyor? Onların bu konudaki zevk skalaları nasıldır? Eski dönemin şairlerinden birçok kişinin eseri ünlü bestelerin güftesi olmuş.

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Yahya Kemal Beyatlı örneğini anımsatmak gerekir. Münir Nurettin Selçuk’la Yahya Kemal Beyatlı’nın adı çoğu yerde birlikte anılır.

Şair yurtdışında elçiyken Tanburi Cemil Bey’i anımsıyor. Bugün böyle bir sorunun yanıtını kimden alabiliriz?

CD ve LP yayınına gelince; Mezzo kanalından yeni çıkanları görüyorum, fotoğrafları, kapak çizerleri dikkatimi çekiyor.

Şimdi birçok sanatçının LP’leri yayınlanıyor, kapaklarda sadece onların fotoğraflar var. Çok seyrek olarak da biyografileri yer alıyor. Benim önerim bu yazıları da müzik eleştirmenlerinin yazması.

TRT’nin çıkardığı dizinin hâlâ başvuru niteliği taşıması bu özelliğinden ileri geliyor.

Yalnız Türk müziğinin değil, Batı müziği sanatçılarının da kayıtları yayınlanmalı.

Bir dönem Aya İrini’deki, Cemal Reşit Rey’deki konserlerde bizim ve yabancı sanatçıların eserleri de satın alınabiliyordu.

Gerek AKM’de gerek Ankara ve İzmir’de bu kayıtlar satılmalı; arşiv kuracak olanlar için büyük bir hizmet.

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DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- Rossini

- Il Turco in Italia

- Fiorilla–Cecilia Bartoli

- Selim–Michele Pertosi

- Gennin–Alessandro Corbelli

- Narciso–Ramon Vargas

- Poeta-Roberto de Candia

- Zaida–Laura Polverelli

- Allazar–Francesco Piccoli

- Gioachino Rossini (1702–1868 )

- Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano

- Riccardo Chailly

- DECCA

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LEYLA GENCER

- Giuseppe Verdi–La Traviata

- Vincenzo Bellini–Norma

- Gaetano Donizetti–Maria Stuarda

- Guiseppe Verdi–Il Travotore

- Gaetano Donizetti-Lucia di Lammermoor

- Giuseppe Verdi–La Forza del Destino

Yapı Kredi

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CELAL GÜZELSES

Celâl Güzelses’i lise yıllarında taş plaktan dinledim.

Kitap fuarında Diyarbakır’a adım attığımda o şarkı bana hoş geldin demişti.

Belleğimde kalan şarkı neydi?

“Diyarbakır dört kapı

Git bak o yar ne yapı

Beni gördüğü zaman

Başka sokağa sapı”

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- ( 1952 – 1953) Ankara Radyosu Kayıtları

- Celâl Güzelses’in Hayatı

- Hayri Yoldaş

- 1899 yılında Diyarbakır’da doğdu. Babası Derviş Halil. Annesi Lütfiye Hanım’dır.

- Atatürk ile Karşılaşması

- Celâl Bey’in musiki çalışmaları

- Şark Bülbülü Celâl Güzelses 1 Şubat’ı 2 Şubat’a bağlayan gece 1959 tarihinde Diyarbakır’daki evinde hakkın rahmetine kavuşmuştur.

- CD’de yer alanlar:

- Ağlama Yar Ağlama

- Bir Ceket İsterem Kolu Dar Ola

- Ayrıldım Gülüm Senden

- Dağlar Dağımdır Benim

- Fincanın Etrafı Yeşil

- Evlerinin Direği

- Kalemi Kışta Koydun

- Odasına Vardım Olur Mu Böyle

- Esti Baharın Nesimi

- Diyarbakır Dört Köşe

- Karanfil Eken Bilir

- Mardinkapı Şen Olur

(Ulus Müzik)