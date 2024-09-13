Dergiler yeniden

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“Türkiye’nin tek ve bağımsız sanat dergisi EKSANAT raflarda” cümlesi beni yıllar önceye götürdü. Aranan, özlenen, okunan bir dergiydi. Geçmişten bugüne tarihini okuyalım.

“2017’de ‘Eleştiri Şimdi’ sloganıyla basılı iki sayı olarak yayın hayatına başlayan EK (Eleştirel Kültür) kısa sürede ülkenin dikkat çeken kültür-sanat dergilerinden biri haline geldi. Aynı yıl bu enerjiyi ekdergi.com adıyla internete taşıyarak kısa sürede yüz binlerce okura ulaşmayı başardı. Kitsch, Gotik, Naziler ve Sanat, Romantizm gibi dosyalarıyla önemli bir referans kaynağına dönüştü. Ekdergi video bölümünde sanattan felsefe ve edebiyat dünyasına yüzlerce Türkçe altyazılı video da yer almaktadır.





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Alanında tanınan yüzlerce yazarı bünyesinde barındıran ekdergi şimdi EKSANAT adıyla sadece sanata yoğunlaşacak renkli bir dergiyle eylül ayında tekrar kâğıda merhaba diyor. Sanat dergilerinin geçtiğimiz yıllarda birer birer kapandığı düşünülürse EKSANAT önemli bir boşluğu dolduracaktır. Kurucu kadrosunda Fırat Arapoğlu, Nilgün Yüksel, Ebru Nalan Sülün, Mahmut Wenda Koyuncu gibi Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesi, ülkenin önemli sanat eleştirmenleri ve küratörleri yer almaktadır. EKSANAT’ın ilk sayısının kapağında dünyaca ünlü sanatçımız Taner Ceylan, ilk bizde yayınlanacak yapıtıyla yer alıyor. İlk sayıda Ahmet Yeşil, İsmet Doğan, Şahin Paksoy ve Nesli Türk üzerine kapsamlı yazılar da var.”

Dergini içeriğinden bazı yazılar ise şöyle:

- Sanat, Eylemsizlik ve Siyaset

Giorgio Agamben

- Modern Resim Üzerine (1912)

Guillaume Apollinaire

- Manzaranın Şehveti: Mardin Bienali

Mahmut Wenda Koyuncu

- Tuvalden Beyazperdeye: Van Gogh’un Sinemayla İmtihanı

Tuncer Çetinkaya

- Primitivizm: Modernitenin İlkelci Eleştirisi

David Pan

- Dada’nın Mistik Annesi: Emmy Hennings

Meral Bostancı

- Avrupa Avangardı Yeni Dünya’da Nasıl Karşılandı?

Özcan Türkmen

- Nesli Türk ile Büyük Beden: Boyanın Sınırlarında.

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Nilgün Yüksel

- C. A. Jung’un Psikolojik Analizinin Bakış Açısından Pablo Picasso’nun Resimleri

Marius Constantin Cucu & Oana Elena Lenţa

- Wassily Kandinsky: Sinestezi ve Soyutlama

Travis

- Naziler’in Modern Sanat Karşıtı Politikaları

Osman Erden

- Neo-Avant-Garde: 1945’ten Sonra Modern Sanat, New York Okulu ve Çevresindeki Dünya

Hasan Aksakal

- Günümüz Resminde Bir Önerme: Ahmet Yeşil Eserleri

Orçun Çadırcı

- Ben Değil Biz Anlatısı: Oto-Portreler

Aslı Kotaman

- Geçmiş Gelecek: Taner Ceylan’ın Resimlerinde Sanat Tarihsel Referanslar

Tarkan Okçuoğlu

- Sanata Hiç Yer Yok!

Fırat Arapoğlu

- İsmet Doğan - Siz Gibi

Selman Akıl

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- Müstehzi Efelerin Ressamı: Alpay Aksayar

Ek Sanat Röportaj

Uzun ömürlü olmasını diliyorum.