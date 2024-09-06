Cumhuriyet ve yerel yönetimler

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Sıralama şöyle:

Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik

Cilt1: Belediyelerin İdari, Hukuki ve Mali Gelişimi

Ön Söz - Erbay Arıkboğa

“Bu kitap, Marmara Belediyeler Birliği’nin Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik Projesi kapsamında üretilen kitaplardan biridir. Bu kitapta odağa alınan konular, Cumhuriyet döneminde yerel yönetimlerle ilgili yasal, idari ve siyasi gelişmelerdir. Bu konular, hem yüz yıllık bir perspektif içinde ele alınmakta hem de farklı yönleriyle analiz edilmektedir.”

- Giriş: Cumhuriyet Döneminde Belediyelere Dair Yasal ve Siyasi Gelişmeler - Erbay Arıkboğa

Bazı bölümler:

Belediye Seçim Sistemi ve Kadın Seçilmişler

Birlikler ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Belediyeler

- Cilt 2: Kentleşme ve Toplumsal Değişim

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Teşekkür- Alim Arlı

“Elinizdeki kitabın ortaya çıkması 2022 yılının başında başlayan hazırlıklara dayanır. Kitabın içeriğinin tespit edilmesinde, makalelerin yazım sürecinde ve basım aşamalarında çok sayıda insanın katkıları oldu. Öncelikle elinizdeki cilde makaleleriyle katkıda bulunan tüm yazarlarımız, uzmanlık alanlarındaki konulara dair makalelerini belirlenen süreler dâhilinde büyük bir cömertlik ve fedakârlık göstererek teslim ettiler. İlgili hocalarımızla tüm iletişim sürecinin kendisi benim açımdan ayrıca öğretici oldu. Kuru bir teşekkürün ötesinde tüm hocalarımıza içtenlikle şükranlarımı arz ederim.”

Giriş: Türkiye’de Kentleşme ve Toplumsal Değişme -Alim Arlı

- Cilt 3: Kent Planlama Deneyimi

Giriş/ Bir Üst Anlatı: Cumhuriyet’in 100 Yılında Türkiye’de Kent Planlamasının ve Yaşam Kalitesinin Gelişme Öyküsü- İlhan Tekeli

“Marmara Belediyeler Birliği, Cumhuriyet’in 100 yılını Türkiye’nin beş ciltlik bir belediyecilik tarihi yayını ile karşılıyor. Türkiye’de bu son 100 yılda, genellikle hızlı bir kentleşme deneyimi yaşandığı için yerellikler için yazılan tarihler de genellikle kentleşme tarihini ele almışlar; belediyecilik tarihleri üzerinde durmamışlardır. Denilebilir ki, Türkiye’de belediyecilik tarihleri genellikle ihmal edilmiştir. Bu nedenle Türkiye’nin belediyecilik tarihi üzerinde yapılan bu çalışmayı çok önemli buluyorum.”

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- Cilt 4: Kentsel Altyapı ve Hizmetlerin Gelişimi

- Cilt 5: Kentsel Ağlar ve Topluluklar

Giriş - M. Cemil Arslan

(Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları)