Cumhuriyet ilanının öncesi

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Kitabın alt başlığı şöyle:
Cumhuriyete Giden Yolda 42 Ay
23/04/1920-29/10/1923
Mustafa Kemal Paşa, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya vardığında hayatının en zor dört ayı başladı. Milli Mücadele’nin ancak Ankara’da, düşman tehdidinden uzak bir temsilciler meclisi önderliğinde başarılı olacağına inanıyordu. Ama bu konudaki tüm uyarılarına karşın Mebusan Meclisi İstanbul’da toplandı. Onun öngörüleri sonunda doğru çıktı ve müttefikler, Mebusan Meclisi’ni dağıtıp milletvekillerini tutukladılar. İstanbul’daki Meclis’in çalışma olanağı kalmadığından artık gözler Ankara’daydı.
23 Nisan 1920 tarihinde yurdun dört bir yanından gelen temsilciler Ankara’da toplandı. Milli Mücadele Hareketi’nin arkasında artık halkın gerçek iradesini yansıtan bir Meclis vardı. Ülkeyi düşman işgalinden kurtaracak zorlu mücadele başlıyordu.
Araştırmacı Turan Akıncı, bu kitapta, İstiklal Savaşı’nı zafere ulaştıran Milli Meclis’in açıldığı 23 Nisan 1920’den Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim 1923’e kadar geçen 42 ayı ayrıntılarıyla anlatıyor.
İÇİNDEKİLER
Başlarken
- Ankara Merkez Oluyor
Ankara’nın Konumu
Başkent İstanbul Savunulamıyor
1919 Yılında Ankara
Anadolu Hareketi’nin Merkezi Ankara
- Kuva-yı Milliye’nin Kuruluşu
Kuva-yı Milliye’nin Ortaya Çıkışı
Kuva-yı Milliye’nin Altyapısı
Batı Anadolu’da Kuva-yı Milliye Teşkilatı
Çukurova’da Kuva-yı Milliye Teşkilatı
Güneydoğuda Kuva-yı Milliye Teşkilatı
- Mebusan Meclisi’nin Toplanma Yeri
Osmanlı Meclisi’nin Toplanma Sorunu
Milletvekilleriyle Görüşmeler
- Mustafa Kemal Paşa Ankara’da
Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi
Anadolu Hareketi’nin Karargâhı
Hilafet Ordusunun Tehditleri
Anadolu Hareketi’nin Ajansı ve Gazetesi
- Mebusan Meclisi İstanbul’da Toplanıyor
Son Osmanlı Mebusan Meclisi Toplanıyor
Müttefikler Resmi İşgal Kararı Alıyor
Atatürk’ün İstanbul’a Uyarıları
İstanbul Resmen İşgal Ediliyor
Milletvekilleri Meclis’te Tutuklanıyor
Malta’ya Sürgün Edilen Milletvekilleri
Osmanlı Mebusan Meclisi Kapatılıyor
- Ankara’da Meclis İçin Bina Aranıyor
Ankara Meclis için Hazırlanıyor
- İki Meclis Arasındaki Dönem
Milli Meclis Ankara’da Toplanıyor
Milli Meclis Ülkeyi Yönetiyor
İsmet İnönü’nün Ankara’ya Gelişi
Fevzi Çakmak Ankara’ya Katılıyor
- Milli Meclis Ankara’da Toplanıyor
Milli Meclis Ankara’da Açılıyor
Ankara’ya Geçebilen Milletvekilleri
Tören Hacı Bayram Camisi’nde Başlıyor
Milli Meclis Başkanını Seçiyor
Milli Meclis Hükümeti Kuruluyor
Osmanlı Bakanlarının Bilecik Görüşmesi
- Sevr Antlaşması
Sevr Antlaşması’nın Hazırlık Dönemi
Versailles’da Osmanlı’ya Dayatma
Yıldız Sarayı’nda Osmanlı Saltanat Şûrası
- Milli Meclisin Dış Siyaseti
Milli Meclisin Dış Politikası
Milli Meclis Londra’ya Davet Ediliyor
Milli Meclisin İmzaladığı Antlaşmalar
- Milli Mücadele Dönemi’nde İç İsyanlar
Milli Mücadelede İç İsyanlar
Anadolu’da Yaşanan Büyük İsyanlar
- Milli Ordunun Kuruluşu
Milli Meclis Öncesi Kuva-yı Milliye
Milli Meclis Sonrası Kuva-yı Milliye
Milli Ordunun Kurulması
Çerkez Ethem ve Kuvayı Seyyare
Demirci Mehmet Efe
İmalat-ı Harbiye Komutanlığı
- Milli Meclis’in Çalışmaları
1921 Anayasası Kabul Ediliyor
Meclis Bütçe Kanunu’nu Kabul Ediyor
Ankara’nın Başkent Olması Milli Meclis’te
Milli Savunma
- Meclis’te Gruplaşmalar
Milli Meclis’te Gruplaşmalar
Milletvekili Ali Şükrü’nün Öldürülmesi
Türkiye Komünist Fırkası
- İnönü Savaşları
Birinci ve İkinci İnönü Savaşları
1920 Yılında Yunanistan
- Yunan Ordusunun Karşı Taarruzu
İnönü Savaşları Sonrası Yunan Taarruzu
Yunan Ordusundan Taarruz Bekleniyor
Afyon-Eskişehir-Kütahya Savaşı
- Enver Paşa Arayışlarda
Enver Paşa Kendine Dava Arıyor
Trabzon’da Kilit Kişi Yahya Kâhya
1921 Yılında Milli Meclis Sovyet İlişkileri
Enver Paşa Anadolu’ya Geçme Arayışında
- Sakarya Savaşı
Sakarya Savaşı Öncesinde Genel Durum
Sakarya Savaşı Öncesinde Askeri Durum
Sakarya Savaşı Öncesi Ordular
Savaşın Birinci Aşaması (14 - 22.08.1921)
Savaşın İkinci Aşaması (23 - 30.08.1921)
Savaşın Üçüncü Aşaması (31.08 - 06.09.1921)
Savaşın Dördüncü Aşaması (07 - 13.09.1921)
Savaşın Beşinci Aşaması (14.09 - 10.10.1921)
Sakarya Savaşı’nın Sonu
Sakarya Savaşı Askeri Özellikleri
Malta Sürgünleri Serbest Kalıyor
- Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı
Büyük Taarruz Öncesi Dönem
Milli Meclis’in Savaş Hazırlıkları
Savaş Öncesi Orduların Durumu
Büyük Taarruz Başlıyor
Büyük Taarruz – 25 Ağustos 1922
Büyük Taarruz – 26 Ağustos 1922
Büyük Taarruz – 27 Ağustos 1922
Büyük Taarruz – 28 Ağustos 1922
Büyük Taarruz – 29 Ağustos 1922
Büyük Taarruz – 30 Ağustos 1922
Başkomutanlık Meydan Savaşı 30 Ağustos 1922
Büyük Taarruz – 31 Ağustos 1922
Büyük Taarruz’da Zayiatlar
- Mudanya Mütarekesi
Yunanistan İstanbul’u Almak Hayalinde
Damat Ferit Ülkeden Kaçıyor
Atatürk Trakya ve Boğazları Alıyor
Lloyd George Hükümeti Düşüyor
Mudanya Ateşkesi
Refet Bele İstanbul’da
- Sultan Vahdettin Ülkeden Kaçıyor
Osmanlı Saltanatı Son Buluyor
Milli Meclis İstanbul’a Egemen Oluyor
Sultan Vahdettin Ülkeden Kaçıyor
Sultan Vahdettin Sonrası İstanbul
- Lozan Barış Antlaşması
Barış Konferansı Öncesi
Lozan Barış Konferansı’nın İlk Evresi
Toprak ve Sınır Konularında Görüşmeler
Mali ve İmtiyaz Konularının Görüşülmesi
Lozan Görüşmeleri Tıkanıyor
Lozan Konferansı’nın Ara Dönemi
Lozan Konferansı’na Dönüş
Lozan Konferansı’nın İkinci Evresi
İkinci Dönemde Mali Konular
Lozan Konferansı’nda Sona Doğru
Milli Meclis’in İkinci Dönemi
Lozan Barış Antlaşması Milli Mecliste
- İşgalciler İstanbul’u Tahliye Ediyor
İşgalciler İstanbul’u Tahliye Ediyor
Cumhuriyetin İlanı
Cumhuriyetin İlanı
Zaman Dizini
Kaynakça
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