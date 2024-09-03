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Cumhuriyet ilanının öncesi

#Cumhuriyet#Mebusan Meclisi#İstanbul

TURAN Akıncı “Milli Meclis” kitabında Cumhuriyet’e gidişin serüveni belgelerle anlatıyor.

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Kitabın alt başlığı şöyle:

Cumhuriyete Giden Yolda 42 Ay

23/04/1920-29/10/1923

 Mustafa Kemal Paşa, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya vardığında hayatının en zor dört ayı başladı. Milli Mücadele’nin ancak Ankara’da, düşman tehdidinden uzak bir temsilciler meclisi önderliğinde başarılı olacağına inanıyordu. Ama bu konudaki tüm uyarılarına karşın Mebusan Meclisi İstanbul’da toplandı. Onun öngörüleri sonunda doğru çıktı ve müttefikler, Mebusan Meclisi’ni dağıtıp milletvekillerini tutukladılar. İstanbul’daki Meclis’in çalışma olanağı kalmadığından artık gözler Ankara’daydı.

23 Nisan 1920 tarihinde yurdun dört bir yanından gelen temsilciler Ankara’da toplandı. Milli Mücadele Hareketi’nin arkasında artık halkın gerçek iradesini yansıtan bir Meclis vardı. Ülkeyi düşman işgalinden kurtaracak zorlu mücadele başlıyordu.

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Araştırmacı Turan Akıncı, bu kitapta, İstiklal Savaşı’nı zafere ulaştıran Milli Meclis’in açıldığı 23 Nisan 1920’den Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim 1923’e kadar geçen 42 ayı ayrıntılarıyla anlatıyor.

Cumhuriyet ilanının öncesi

İÇİNDEKİLER

Başlarken 

- Ankara Merkez Oluyor 

Ankara’nın Konumu

Başkent İstanbul Savunulamıyor 

1919 Yılında Ankara 

Anadolu Hareketi’nin Merkezi Ankara 

- Kuva-yı Milliye’nin Kuruluşu 

Kuva-yı Milliye’nin Ortaya Çıkışı 

Kuva-yı Milliye’nin Altyapısı 

Batı Anadolu’da Kuva-yı Milliye Teşkilatı 

Çukurova’da Kuva-yı Milliye Teşkilatı 

Güneydoğuda Kuva-yı Milliye Teşkilatı 

- Mebusan Meclisi’nin Toplanma Yeri 

Osmanlı Meclisi’nin Toplanma Sorunu 

Milletvekilleriyle Görüşmeler 

- Mustafa Kemal Paşa Ankara’da 

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi 

Anadolu Hareketi’nin Karargâhı 

Hilafet Ordusunun Tehditleri 

Anadolu Hareketi’nin Ajansı ve Gazetesi 

Mebusan Meclisi İstanbul’da Toplanıyor 

Son Osmanlı Mebusan Meclisi Toplanıyor 

Müttefikler Resmi İşgal Kararı Alıyor 

Atatürk’ün İstanbul’a Uyarıları 

İstanbul Resmen İşgal Ediliyor 

Milletvekilleri Meclis’te Tutuklanıyor 

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Malta’ya Sürgün Edilen Milletvekilleri 

Osmanlı Mebusan Meclisi Kapatılıyor 

- Ankara’da Meclis İçin Bina Aranıyor 

Ankara Meclis için Hazırlanıyor 

- İki Meclis Arasındaki Dönem 

Milli Meclis Ankara’da Toplanıyor 

Milli Meclis Ülkeyi Yönetiyor 

İsmet İnönü’nün Ankara’ya Gelişi 

Fevzi Çakmak Ankara’ya Katılıyor 

- Milli Meclis Ankara’da Toplanıyor 

Milli Meclis Ankara’da Açılıyor 

Ankara’ya Geçebilen Milletvekilleri 

Tören Hacı Bayram Camisi’nde Başlıyor 

Milli Meclis Başkanını Seçiyor 

Milli Meclis Hükümeti Kuruluyor 

Osmanlı Bakanlarının Bilecik Görüşmesi 

- Sevr Antlaşması 

Sevr Antlaşması’nın Hazırlık Dönemi 

Versailles’da Osmanlı’ya Dayatma 

Yıldız Sarayı’nda Osmanlı Saltanat Şûrası 

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- Milli Meclisin Dış Siyaseti 

Milli Meclisin Dış Politikası 

Milli Meclis Londra’ya Davet Ediliyor 

Milli Meclisin İmzaladığı Antlaşmalar 

- Milli Mücadele Dönemi’nde İç İsyanlar 

Milli Mücadelede İç İsyanlar 

Anadolu’da Yaşanan Büyük İsyanlar 

- Milli Ordunun Kuruluşu 

Milli Meclis Öncesi Kuva-yı Milliye 

Milli Meclis Sonrası Kuva-yı Milliye 

Milli Ordunun Kurulması 

Çerkez Ethem ve Kuvayı Seyyare 

Demirci Mehmet Efe 

İmalat-ı Harbiye Komutanlığı 

- Milli Meclis’in Çalışmaları 

1921 Anayasası Kabul Ediliyor 

Meclis Bütçe Kanunu’nu Kabul Ediyor 

Ankara’nın Başkent Olması Milli Meclis’te 

Milli Savunma

- Meclis’te Gruplaşmalar 

Milli Meclis’te Gruplaşmalar 

Milletvekili Ali Şükrü’nün Öldürülmesi 

Türkiye Komünist Fırkası 

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- İnönü Savaşları 

Birinci ve İkinci İnönü Savaşları 

1920 Yılında Yunanistan 

  1. İnönü Savaşı 
  2. İnönü Savaşı 

- Yunan Ordusunun Karşı Taarruzu 

İnönü Savaşları Sonrası Yunan Taarruzu 

Yunan Ordusundan Taarruz Bekleniyor 

Afyon-Eskişehir-Kütahya Savaşı 

- Enver Paşa Arayışlarda 

Enver Paşa Kendine Dava Arıyor 

Trabzon’da Kilit Kişi Yahya Kâhya 

1921 Yılında Milli Meclis Sovyet İlişkileri 

Enver Paşa Anadolu’ya Geçme Arayışında 

- Sakarya Savaşı 

Sakarya Savaşı Öncesinde Genel Durum 

Sakarya Savaşı Öncesinde Askeri Durum 

Sakarya Savaşı Öncesi Ordular 

Savaşın Birinci Aşaması (14 - 22.08.1921) 

Savaşın İkinci Aşaması (23 - 30.08.1921) 

Savaşın Üçüncü Aşaması (31.08 - 06.09.1921) 

Savaşın Dördüncü Aşaması (07 - 13.09.1921) 

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Savaşın Beşinci Aşaması (14.09 - 10.10.1921) 

Sakarya Savaşı’nın Sonu 

Sakarya Savaşı Askeri Özellikleri 

Malta Sürgünleri Serbest Kalıyor

- Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı 

Büyük Taarruz Öncesi Dönem 

Milli Meclis’in Savaş Hazırlıkları 

Savaş Öncesi Orduların Durumu 

Büyük Taarruz Başlıyor 

Büyük Taarruz – 25 Ağustos 1922 

Büyük Taarruz – 26 Ağustos 1922 

Büyük Taarruz – 27 Ağustos 1922 

Büyük Taarruz – 28 Ağustos 1922 

Büyük Taarruz – 29 Ağustos 1922 

Büyük Taarruz – 30 Ağustos 1922 

Başkomutanlık Meydan Savaşı 30 Ağustos 1922 

Büyük Taarruz – 31 Ağustos 1922 

Büyük Taarruz’da Zayiatlar 

- Mudanya Mütarekesi 

Yunanistan İstanbul’u Almak Hayalinde 

Damat Ferit Ülkeden Kaçıyor 

Atatürk Trakya ve Boğazları Alıyor 

Lloyd George Hükümeti Düşüyor 

Mudanya Ateşkesi 

Refet Bele İstanbul’da 

- Sultan Vahdettin Ülkeden Kaçıyor

Osmanlı Saltanatı Son Buluyor 

Milli Meclis İstanbul’a Egemen Oluyor 

Sultan Vahdettin Ülkeden Kaçıyor 

Sultan Vahdettin Sonrası İstanbul 

- Lozan Barış Antlaşması 

Barış Konferansı Öncesi 

Lozan Barış Konferansı’nın İlk Evresi 

Toprak ve Sınır Konularında Görüşmeler 

Mali ve İmtiyaz Konularının Görüşülmesi 

Lozan Görüşmeleri Tıkanıyor 

Lozan Konferansı’nın Ara Dönemi 

Lozan Konferansı’na Dönüş 

Lozan Konferansı’nın İkinci Evresi 

İkinci Dönemde Mali Konular 

Lozan Konferansı’nda Sona Doğru 

Milli Meclis’in İkinci Dönemi 

Lozan Barış Antlaşması Milli Mecliste 

- İşgalciler İstanbul’u Tahliye Ediyor 

İşgalciler İstanbul’u Tahliye Ediyor 

Cumhuriyetin İlanı

Cumhuriyetin İlanı 

  1. Meclisin Milletvekilleri 
  2. Meclisin Milletvekilleri 

Zaman Dizini 

Kaynakça

#Cumhuriyet#Mebusan Meclisi#İstanbul
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