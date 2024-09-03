Cumhuriyet ilanının öncesi

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Kitabın alt başlığı şöyle:

Cumhuriyete Giden Yolda 42 Ay

23/04/1920-29/10/1923

Mustafa Kemal Paşa, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya vardığında hayatının en zor dört ayı başladı. Milli Mücadele’nin ancak Ankara’da, düşman tehdidinden uzak bir temsilciler meclisi önderliğinde başarılı olacağına inanıyordu. Ama bu konudaki tüm uyarılarına karşın Mebusan Meclisi İstanbul’da toplandı. Onun öngörüleri sonunda doğru çıktı ve müttefikler, Mebusan Meclisi’ni dağıtıp milletvekillerini tutukladılar. İstanbul’daki Meclis’in çalışma olanağı kalmadığından artık gözler Ankara’daydı.

23 Nisan 1920 tarihinde yurdun dört bir yanından gelen temsilciler Ankara’da toplandı. Milli Mücadele Hareketi’nin arkasında artık halkın gerçek iradesini yansıtan bir Meclis vardı. Ülkeyi düşman işgalinden kurtaracak zorlu mücadele başlıyordu.

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Araştırmacı Turan Akıncı, bu kitapta, İstiklal Savaşı’nı zafere ulaştıran Milli Meclis’in açıldığı 23 Nisan 1920’den Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim 1923’e kadar geçen 42 ayı ayrıntılarıyla anlatıyor.

İÇİNDEKİLER

Başlarken

- Ankara Merkez Oluyor

Ankara’nın Konumu

Başkent İstanbul Savunulamıyor

1919 Yılında Ankara

Anadolu Hareketi’nin Merkezi Ankara

- Kuva-yı Milliye’nin Kuruluşu

Kuva-yı Milliye’nin Ortaya Çıkışı

Kuva-yı Milliye’nin Altyapısı

Batı Anadolu’da Kuva-yı Milliye Teşkilatı

Çukurova’da Kuva-yı Milliye Teşkilatı

Güneydoğuda Kuva-yı Milliye Teşkilatı

- Mebusan Meclisi’nin Toplanma Yeri

Osmanlı Meclisi’nin Toplanma Sorunu

Milletvekilleriyle Görüşmeler

- Mustafa Kemal Paşa Ankara’da

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Anadolu Hareketi’nin Karargâhı

Hilafet Ordusunun Tehditleri

Anadolu Hareketi’nin Ajansı ve Gazetesi

- Mebusan Meclisi İstanbul’da Toplanıyor

Son Osmanlı Mebusan Meclisi Toplanıyor

Müttefikler Resmi İşgal Kararı Alıyor

Atatürk’ün İstanbul’a Uyarıları

İstanbul Resmen İşgal Ediliyor

Milletvekilleri Meclis’te Tutuklanıyor

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Malta’ya Sürgün Edilen Milletvekilleri

Osmanlı Mebusan Meclisi Kapatılıyor

- Ankara’da Meclis İçin Bina Aranıyor

Ankara Meclis için Hazırlanıyor

- İki Meclis Arasındaki Dönem

Milli Meclis Ankara’da Toplanıyor

Milli Meclis Ülkeyi Yönetiyor

İsmet İnönü’nün Ankara’ya Gelişi

Fevzi Çakmak Ankara’ya Katılıyor

- Milli Meclis Ankara’da Toplanıyor

Milli Meclis Ankara’da Açılıyor

Ankara’ya Geçebilen Milletvekilleri

Tören Hacı Bayram Camisi’nde Başlıyor

Milli Meclis Başkanını Seçiyor

Milli Meclis Hükümeti Kuruluyor

Osmanlı Bakanlarının Bilecik Görüşmesi

- Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması’nın Hazırlık Dönemi

Versailles’da Osmanlı’ya Dayatma

Yıldız Sarayı’nda Osmanlı Saltanat Şûrası

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- Milli Meclisin Dış Siyaseti

Milli Meclisin Dış Politikası

Milli Meclis Londra’ya Davet Ediliyor

Milli Meclisin İmzaladığı Antlaşmalar

- Milli Mücadele Dönemi’nde İç İsyanlar

Milli Mücadelede İç İsyanlar

Anadolu’da Yaşanan Büyük İsyanlar

- Milli Ordunun Kuruluşu

Milli Meclis Öncesi Kuva-yı Milliye

Milli Meclis Sonrası Kuva-yı Milliye

Milli Ordunun Kurulması

Çerkez Ethem ve Kuvayı Seyyare

Demirci Mehmet Efe

İmalat-ı Harbiye Komutanlığı

- Milli Meclis’in Çalışmaları

1921 Anayasası Kabul Ediliyor

Meclis Bütçe Kanunu’nu Kabul Ediyor

Ankara’nın Başkent Olması Milli Meclis’te

Milli Savunma

- Meclis’te Gruplaşmalar

Milli Meclis’te Gruplaşmalar

Milletvekili Ali Şükrü’nün Öldürülmesi

Türkiye Komünist Fırkası

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- İnönü Savaşları

Birinci ve İkinci İnönü Savaşları

1920 Yılında Yunanistan

İnönü Savaşı İnönü Savaşı

- Yunan Ordusunun Karşı Taarruzu

İnönü Savaşları Sonrası Yunan Taarruzu

Yunan Ordusundan Taarruz Bekleniyor

Afyon-Eskişehir-Kütahya Savaşı

- Enver Paşa Arayışlarda

Enver Paşa Kendine Dava Arıyor

Trabzon’da Kilit Kişi Yahya Kâhya

1921 Yılında Milli Meclis Sovyet İlişkileri

Enver Paşa Anadolu’ya Geçme Arayışında

- Sakarya Savaşı

Sakarya Savaşı Öncesinde Genel Durum

Sakarya Savaşı Öncesinde Askeri Durum

Sakarya Savaşı Öncesi Ordular

Savaşın Birinci Aşaması (14 - 22.08.1921)

Savaşın İkinci Aşaması (23 - 30.08.1921)

Savaşın Üçüncü Aşaması (31.08 - 06.09.1921)

Savaşın Dördüncü Aşaması (07 - 13.09.1921)

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Savaşın Beşinci Aşaması (14.09 - 10.10.1921)

Sakarya Savaşı’nın Sonu

Sakarya Savaşı Askeri Özellikleri

Malta Sürgünleri Serbest Kalıyor

- Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı

Büyük Taarruz Öncesi Dönem

Milli Meclis’in Savaş Hazırlıkları

Savaş Öncesi Orduların Durumu

Büyük Taarruz Başlıyor

Büyük Taarruz – 25 Ağustos 1922

Büyük Taarruz – 26 Ağustos 1922

Büyük Taarruz – 27 Ağustos 1922

Büyük Taarruz – 28 Ağustos 1922

Büyük Taarruz – 29 Ağustos 1922

Büyük Taarruz – 30 Ağustos 1922

Başkomutanlık Meydan Savaşı 30 Ağustos 1922

Büyük Taarruz – 31 Ağustos 1922

Büyük Taarruz’da Zayiatlar

- Mudanya Mütarekesi

Yunanistan İstanbul’u Almak Hayalinde

Damat Ferit Ülkeden Kaçıyor

Atatürk Trakya ve Boğazları Alıyor

Lloyd George Hükümeti Düşüyor

Mudanya Ateşkesi

Refet Bele İstanbul’da

- Sultan Vahdettin Ülkeden Kaçıyor

Osmanlı Saltanatı Son Buluyor

Milli Meclis İstanbul’a Egemen Oluyor

Sultan Vahdettin Ülkeden Kaçıyor

Sultan Vahdettin Sonrası İstanbul

- Lozan Barış Antlaşması

Barış Konferansı Öncesi

Lozan Barış Konferansı’nın İlk Evresi

Toprak ve Sınır Konularında Görüşmeler

Mali ve İmtiyaz Konularının Görüşülmesi

Lozan Görüşmeleri Tıkanıyor

Lozan Konferansı’nın Ara Dönemi

Lozan Konferansı’na Dönüş

Lozan Konferansı’nın İkinci Evresi

İkinci Dönemde Mali Konular

Lozan Konferansı’nda Sona Doğru

Milli Meclis’in İkinci Dönemi

Lozan Barış Antlaşması Milli Mecliste

- İşgalciler İstanbul’u Tahliye Ediyor

İşgalciler İstanbul’u Tahliye Ediyor

Cumhuriyetin İlanı

Cumhuriyetin İlanı

Meclisin Milletvekilleri Meclisin Milletvekilleri

Zaman Dizini

Kaynakça