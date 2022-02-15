Çukurova Kitap Fuarı açılıyor

Klasik müzik CD’lerinin kimi başlıkları beni şaşırtıyor, bir yandan da ticaretin dinleyici sayısını arttırdığını düşünerek sevindiriyor.

Bir zamanlar saygın bir dostum için CD ve LP seçerken, mevsimleri, dinlenilen saatleri düşünmüş, ona göre bir liste yapmıştım.

Eskiden birçok otelde hafif yemek müziği diye bir ayrım vardı. Bir keman ve bir piyanodan, bazen de piyano, keman, çellodan oluşan bir grup otel lobilerinde çay saatinde çalarlardı. Şimdi de devam ettiren yerler var.

Eski Park Otel ve The Marmara’da bu tür müziği çok dinledim. O solistlerin CD’leri de çıktı.

Meyhanelerde ise romanlar sanatlarını icra ederler ya da pikap çalardı.

Bana da bir müzik sponsoru DJ’lik önermişti.

Başımdan geçen bir olayı size iletmeliyim.

Antalya’da Belek’te verilen bir opera konserine gittiğimde, kaldığım bir otelin yemek salonunda zengin bir klasik CD arşivi gördüm. Otelin müdürü Alman, eşi de Türk’tü.

Asansör müziği çalıyordu.