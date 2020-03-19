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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Cingöz Recai serisi tamamlandı

19 Mart 2020

POLİSİYE romanlara okur ilgisinin arttığını söylemeye gerek yok.

Yıllardır yabancı polisiye yazarlar dilimize çevrildi, bizim polisiye roman yazanlar görmezden gelindi.

Birçok polisiye roman eski raflarda ya da tefrikalarda kaldı.

Hiç kuşkusuz bu yazarların içinde en önemlisi Peyami Safa’nın Server Bedi takma adıyla  yazdığı ‘Cingöz Recai’ serisiydi.

Romanlar bugün yayımlanınca, onların bizim polisiye edebiyatında taşıdığı önem de ortaya çıktı.

Her zaman bir yazarı tanımak için bütün eserlerini okumanın gereğini hatırlatırım.

Bence Peyami Safa’nın kendi adıyla yazdığı romanları okuyanlar bunları da okuduklarında arada bağ kurabilirler.

Seval Şahin, Ötüken Yayınevi’nin önerisiyle bu diziyi hazırladı ve yönetti. Ayrıca bazı kitapları da o hazırladı.

Bir buçuk yıl süren çalışmalarda Server Bedi adıyla yazdığı romanlar, kitaplaşmamış hikâyeler, yazılar derlendi.

Katkıda bulunanlar: Meryem Çakır, Yağmur Yıldırımay Bayrak, Uğur Erden, Abbdullah Ezik, Esin Hamamcı.

Cingöz Recai serisi 

Cingöz Recai serisi 12 kitaptan oluşuyor. Tüm seri sansürsüz, karşılaştırmalı ve açıklamalı şekilde tam olarak yayımlandı. Kitaplara

Seval Şahin,

Didem Ardalı Büyükarman,

Erol Üyepazarcı,

  • Banu Öztürk,
  • Nezih Erdoğan,
  • Nurçin İleri,
  • Suat Duman,
  • Tülin Ural,
  • Zeynep Rade,
  • Doğan Hızlan,
  • önsöz yazdılar.
  • Yayın sıralaması:

Hikâyeler:

1- Cingöz Recai’nin Harikulade Sergüzeştleri (Haz. Erol Üyepazarcı)

2- Cingöz Recai Kibar Serseri (Haz. Erol Üyepazarcı)

3- Cıva Necati’nin/Cingöz Recai’nin Harikalı Sergüzeştleri (Haz. Erol Üyepazarcı)

4- Sherlock Holmes’e Karşı Cingöz Recai (Haz. Erol Üyepazarcı)

Romanlar:

1- Cingöz’ün Esrarı (Haz. Didem Ardalı Büyükarman/Süheyla Ağan - Önsöz: Didem Ardalı Büyükarman)

2- Allo! Allo! Yetişiniz (Haz. Seval Şahin - Önsöz: Suat Duman - Suat günümüz polisiye yazarlarından)

3- Arsen Lüpen İstanbul’da (Haz. Banu Öztürk - Önsöz: Banu Öztürk)

4- Beyaz Cehennem (Haz. Seval Şahin - Önsöz: Zeynep Rade - Polisiye edebiyat üzerine çalışan ve aynı zamanda benim hazırladığım Sherlock Türkiye’de derlemesinde de bir himâyesi var)

5- Kral Faruk’un Elmasları Peşinde (Haz. Seval Şahin - Önsöz: Nurçin İleri - Nurçin İleri 19. yüzyılda aydınlanma ve suç ilişkisi üzerine çalışan bir akademisyen-araştırmacı)

6- Cingöz Merih’te (Haz. Seval Şahin - Önsöz: Doğan Hızlan)

7- Sultan Aziz’in Mücevherleri (Haz. Seval Şahin - Önsöz: Tülin Ural - Cumhuriyet dönemi adabımuaşereti ve gündelik hayatı üzerinde çalışan sosyolog-tarihçi ve akademisyen)

8- Sağdan Üçüncü Söğüt (Haz. Seval Şahin - Önsöz: Nezih Erdoğan - Sinema tarihi üzerine çalışan sinema tarihçisi-akademisyen)

Kitaplardan Cingöz Merih’te ve Sağdan Üçüncü Söğüt ilk defa kitaplaştırıldı. Bunlar daha önce gazetelerde tefrika olarak yayımlanmışlardı.

* * *

EVDE okuyacağınız bir büyük edebiyat ustasının polisiye eserleri.

Bütün kitaplar Ötüken Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

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