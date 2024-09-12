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Çevirmen Halid Ziya Uşaklıgil

#Halid Ziya Uşaklıgil#Çevirmen#Berna Civalıoğlu Sevindik

Halid Ziya Uşaklıgil telif yapıtlarının yanında dünya edebiyatının tanınmış yazarlarından çeviriler de yapmıştır.

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Kitabın tam adı şöyle:

“Halid Ziya Uşaklıgil’in kaleme aldığı ve tercüme ettiği öykülerden bir seçki: Nâkil”

Yayına Hazırlayan: Berna Civalıoğlu Sevindik

Timaş Yayınları

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Halid Ziya Uşaklıgil henüz çocukken Gedikpaşa Tiyatrosu’nda seyrettiği oyunlar vesilesiyle Fransız kültürü ve edebiyatıyla tanışır; bu tanışıklık İzmir Rüştiyesinin sıralarında öğrenciyken Fransızca dersine duyduğu sevgiyle daha da ileri bir boyuta taşınır.

Çevirmen Halid Ziya Uşaklıgil

Yine bu esnada yazar, özel hocası Auguste de Jaba’nın etkisiyle ilk tercümesini yapar; önceleri Jaba’nın seçtiği kitapları tercüme ederken bir süre sonra bağımsız devam eder ve tercümeye duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirir:

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Artık delice bir hevesle, birini bırakıp ötekine koşarak, bir oyuncak dolu masanın önünde kendisini şaşırmış bir çocuk haliyle tercümeler yapmaya başladım.’

Halid Ziya Uşaklıgil’in Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, Emile Zola gibi Fransız edebiyatının önde gelen kalemlerinden tercüme ettiği öykülerle kendi öykülerini bir araya getirdiği ve çiçeği burnunda bir yazarın hikâye anlatmanın her yönüne duyduğu derin tutkuyu gözler önüne seren eşsiz eseri “Nâkil” eksiksiz haliyle ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Kitabın başında Halid Ziya Uşaklıgil ile Berna Civalıoğlu Sevindik’in biyografileri yer alıyor.

Hazırlayanın Sunuş’unda yazar ve kitap hakkında, hazırlanış sürecindeki çalışmalardan bilgiler var.

Önsöz aşağıdaki değerlendirmeyle son buluyor:

Günümüz okuru bu eserde Halid Ziya ile birlikte birçok Batılı yazarın da muhayyilesine ait gerçekçi ve etkileyici hikâyelerle karşılaşacaktır. Türk edebiyatının en önemli eserlerinden Halid Ziya’nın sanat hayatının ilk evresine ait hikâyeleriyle olgunluk çağı eserlerini karşılaştırma imkânı bulan okurun yapacağı mukayese, yazarın üslubunun ne derece yükseldiğinin bir kanıtı niteliğinde değerlendirilebilir.”

Çevrilen yazarlardan bazı seçmeler:

◊ Bir Köylünün Ölümü

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Muharriri: Emile Zola

◊ Ziynet

Muharriri: Guy de Maupassant

◊ Leke

Muharriri: Halid Ziya

◊ Jean Des Roses

Muharriri: Arsene Houssaye

◊ Süt Nine

Muharriri: François Coppee

◊ İki Dost

Muharriri: Halid Ziya

◊ İhtiyarın Bayramı

Muhariri: Halid Ziya

◊ Bir Muhavere

Muhariri: Theodore de Banville

◊ Mükâfat

Muharriri: Halid Ziya

◊ Halka

Muharriri: Halid Ziya

◊ Çirkin Kız

Muharriri: Halid Ziya

◊ Cambaz Kız

Muharriri: Halid Ziya

◊ Yazarlar Hakkında Bilgi

#Halid Ziya Uşaklıgil#Çevirmen#Berna Civalıoğlu Sevindik
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