Celil Oker’in anısına

Türkiye’nin ilk ve tek polisiye dergisi 221B, yeni sayısında iyi polisiye yazarı Celil Oker’i (1952–2019) özenle hazırlanmış bir dosya ile anıyor.
Aramızdan ayrılan polisiye türünün ustası Remzi Ünal karakterinin de yaratıcısıydı. Bu dosyada tam romanları, öyküleri ve çalışmaları inceleniyor.
‘Genç Yazarlar İçin Hikâye Anlatıcılığı’ kitabında bazı notlar düşüyor.
Bazılarını anımsatayım:
“Herkes yazar olabilir. Ama defterinizin, bilgisayarınızın başına geçip yazar olduğunuzu sanmayın.”
Yazar atölyeleri kursları için de bakın ne demiş:
“Bu çalışmalarla iyi yazar olunacağına inanlardan değilim. Ama bu çalışmaların, kitapların önemli bir yararı var. İyi bir okur kitlesi yetiştirmek”. Tespitinin bir bölümüne ben de katılıyorum.
Genç yazar ne yapmalı:
O alanın tarihini iyi bilmek.
Onun seçmeler listesinde ne vardı?
Külkedisi’nin, ‘Hobbit’in serüveni, Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde’si, Orhan Pamuk’un Kar’ı.
Yazdıklarınıza âşık olmayın. Gereksiz her şeyi gözünüzü kırpmadan atın.
Daha önce bir dergide, “Polisiye kitaplığı nasıl kurulur?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı:
Türün bütün dönemlerinin, akımlarının kütüphanenizde temsil edilmesine özen gösterin.
Bir süre okuduğunuz nitelikli polisiyelerin size yalnızca hoş vakit geçirmeye yönelik bilmeceler sunmakla yetinmediklerini, yazıldıkları dönemin toplumsal ve insani meseleleri üzerine çaktırmadan ışık tuttuğunu fark edeceksiniz.
DERGİDEN SEÇME YAZILAR
Polisiyenin usta isimleri Ömer Türkeş ve Erol Üyepazarcı, Celil Oker’in karakterini, yazarlığını, eserlerindeki arka planı inceledi.
Ebru Açık Tuğruter, Celil Oker’in unutulmaz karakteri Remzi Ünal’ı her yönüyle anlattı: “Temiz Yakalı Dedektif Remzi Ünal”.
Fulya Turhan, “Dedektifler Ne Yer, Ne İçer?” köşesinde Remzi Ünal’ın gastronomik tercihlerini yazdı.
Armağan Tunaboylu “Öz Erenköy Kitap Kulübü” köşesinde özel bir kurguyla Celil Oker’in Çıplak Ceset romanını inceledi.
Celil Oker’in nefis öyküleriyle henüz tanışmayan okurlar için 221B’nin ilk sayılarında yayımlanan 9 öykü, ilk kez tek sayıda yayımlandı.
Suat Duman, her sayıda polisiye filmleri incelemeye devam ediyor. Yeni yazının konusu Devil’s Knot ve The Verdict filmleri...
Sevin Okyay, Çağatay Yaşmut’un son romanı Benim Canım Ailem’i değerlendirdi.
Melike Yazıcı Çangur, İspanya polisiyesinin detaylarını aktarmaya devam ediyor ve 1910’dan günümüze ulaşan işlenmeyen bir suçun hikâyesini anlatıyor. İtalyan polisiyesine dair nefis yazılarına her sayıda yenisini ekleyen Bülent Ayyıldız’ın gündemindeyse Leonardo Sciascia var.
“Dedektifler Ne Dinler?” köşesinin yazarı Onur Bayrakçeken, efsanevi karakter Kurt Wallander’ın müzik zevkini anlattı.
Çizgi roman inceleme bölümünde Batuhan Cantürk ve Özgür Hünel’in gündemindeyse Batman Öldüren Şaka adlı eser var.
Gerçek suçları ve gerçek seri katilleri inceleyen Ercan Akbay, “Korkunç Koleksiyoncu” adlı yazısıyla ve Gülce Başer, tefrika öyküsü “Bölge Hikâyesi”nin yeni bölümüyle 221B’de.
Çaylak Kitap Dedektifleri ise bu sayıda Yaprak Öz’ün romanı Farahnaz’ın Çiçeği’ni tartıştı.
*
CELİL Oker’i sevgiyle anıyoruz.
Celil Oker’in anısına
Türkiye’nin ilk ve tek polisiye dergisi 221B, yeni sayısında iyi polisiye yazarı Celil Oker’i (1952–2019) özenle hazırlanmış bir dosya ile anıyor.
Aramızdan ayrılan polisiye türünün ustası Remzi Ünal karakterinin de yaratıcısıydı. Bu dosyada tam romanları, öyküleri ve çalışmaları inceleniyor.
‘Genç Yazarlar İçin Hikâye Anlatıcılığı’ kitabında bazı notlar düşüyor.
Bazılarını anımsatayım:
“Herkes yazar olabilir. Ama defterinizin, bilgisayarınızın başına geçip yazar olduğunuzu sanmayın.”
Yazar atölyeleri kursları için de bakın ne demiş:
“Bu çalışmalarla iyi yazar olunacağına inanlardan değilim. Ama bu çalışmaların, kitapların önemli bir yararı var. İyi bir okur kitlesi yetiştirmek”. Tespitinin bir bölümüne ben de katılıyorum.
Genç yazar ne yapmalı:
O alanın tarihini iyi bilmek.
Onun seçmeler listesinde ne vardı?
Külkedisi’nin, ‘Hobbit’in serüveni, Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde’si, Orhan Pamuk’un Kar’ı.
Yazdıklarınıza âşık olmayın. Gereksiz her şeyi gözünüzü kırpmadan atın.
Daha önce bir dergide, “Polisiye kitaplığı nasıl kurulur?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı:
Türün bütün dönemlerinin, akımlarının kütüphanenizde temsil edilmesine özen gösterin.
Bir süre okuduğunuz nitelikli polisiyelerin size yalnızca hoş vakit geçirmeye yönelik bilmeceler sunmakla yetinmediklerini, yazıldıkları dönemin toplumsal ve insani meseleleri üzerine çaktırmadan ışık tuttuğunu fark edeceksiniz.
DERGİDEN SEÇME YAZILAR
Polisiyenin usta isimleri Ömer Türkeş ve Erol Üyepazarcı, Celil Oker’in karakterini, yazarlığını, eserlerindeki arka planı inceledi.
Ebru Açık Tuğruter, Celil Oker’in unutulmaz karakteri Remzi Ünal’ı her yönüyle anlattı: “Temiz Yakalı Dedektif Remzi Ünal”.
Fulya Turhan, “Dedektifler Ne Yer, Ne İçer?” köşesinde Remzi Ünal’ın gastronomik tercihlerini yazdı.
Armağan Tunaboylu “Öz Erenköy Kitap Kulübü” köşesinde özel bir kurguyla Celil Oker’in Çıplak Ceset romanını inceledi.
Celil Oker’in nefis öyküleriyle henüz tanışmayan okurlar için 221B’nin ilk sayılarında yayımlanan 9 öykü, ilk kez tek sayıda yayımlandı.
Suat Duman, her sayıda polisiye filmleri incelemeye devam ediyor. Yeni yazının konusu Devil’s Knot ve The Verdict filmleri...
Sevin Okyay, Çağatay Yaşmut’un son romanı Benim Canım Ailem’i değerlendirdi.
Melike Yazıcı Çangur, İspanya polisiyesinin detaylarını aktarmaya devam ediyor ve 1910’dan günümüze ulaşan işlenmeyen bir suçun hikâyesini anlatıyor. İtalyan polisiyesine dair nefis yazılarına her sayıda yenisini ekleyen Bülent Ayyıldız’ın gündemindeyse Leonardo Sciascia var.
“Dedektifler Ne Dinler?” köşesinin yazarı Onur Bayrakçeken, efsanevi karakter Kurt Wallander’ın müzik zevkini anlattı.
Çizgi roman inceleme bölümünde Batuhan Cantürk ve Özgür Hünel’in gündemindeyse Batman Öldüren Şaka adlı eser var.
Gerçek suçları ve gerçek seri katilleri inceleyen Ercan Akbay, “Korkunç Koleksiyoncu” adlı yazısıyla ve Gülce Başer, tefrika öyküsü “Bölge Hikâyesi”nin yeni bölümüyle 221B’de.
Çaylak Kitap Dedektifleri ise bu sayıda Yaprak Öz’ün romanı Farahnaz’ın Çiçeği’ni tartıştı.
*
CELİL Oker’i sevgiyle anıyoruz.