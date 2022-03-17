Çanakkale Zaferi kutlamaları

Çanakkale Zaferi, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen üç önemli konserle kutlanıyor.
Dün başlayan kutlamalar kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri’ programında Can Atilla’nın ‘57. Alay Gelibolu Senfonisi’ni seslendirdi. Türk ordusunun büyük bedeller vererek kazandığı bu şanlı galibiyeti, ödüllü şef Burak Tüzün yönetiminde sahneye taşıyan İstanbul Devlet Senfoni’ye usta opera sanatçısı Hülya Kazan ve başarılı viyolonsel sanatçısı Serdar Rasul solist olarak eşlik etti.
İLK TÜRK MÜZİĞİ OPERASI ÇANAKKALE İÇİN
Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümünde ilk Türk müziği operası ‘Çanakkale’ye Ağıt’, AKM Tiyatro Salonu’nda sahneleniyor. Konser, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle 18 Mart saat 11.00’de sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ses ve saz sanatçılarını, MEB Âşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu ve MEB Müfredans Dans Grubu’nu bir araya getiren konser, Türk ordusunun şanlı zaferini sahneye taşıyacak. Milli Eğitim Bakan Danışmanı ve Türk müziği ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı’nın genel sanat yönetmenliğini yaptığı ‘Çanakkale’ye Ağıt’ adlı ilk Türk Müziği operasının librettosu orkestra şefi Nihat Gönül’e ait.
MARŞLAR, ŞARKILAR, İLAHİLER, ŞİİRLER
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Çanakkale Zaferi’ni konu edinen ‘Çanakkale Destanı’ konseriyle AKM’de sanatseverlerin huzuruna çıkmaya hazırlanıyor. Ayhan Çağlı ile Enes Ergün’ün sunumlarını ve Özata Ayan’ın hazırladığı barkovizyon gösterisini seyirciyle buluşturan ‘Çanakkale Destanı’nda İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun tüm birimleri bu görkemli anlatı için bir araya geliyor. Konser, Çanakkale Destanı’nın seyrini anlatan bir repertuvarla Kuran okunarak başlayıp marşlar, türküler, ilahiler, ağıtlar, şarkılar ve şiirlerle devam edecek. Sanat yönetmenliğini Mehmet İhsan Özer’in üstlendiği konser, 18 Mart saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.
İDOB’DAN ÇANAKKALE ZAFERİ KONSERİ
İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, 18 Mart Cuma saat 20.00’de ‘Çanakkale Konseri’yle Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’ne konuk olacak. Bu özel gün için hazırlanan konserin programında; ‘Bozkırın Sesi’ (Muammer Sun), ‘Gurbet’ (Sabahattin Kalender), ‘Efem’ (Beste: Kaptanzade Ali Rıza Bey - Düzenleme: Sayram Akdil), ‘Bozlak’ (Ahmet Adnan Saygun), ‘Ey Mavi Göklerin Beyaz ve Kızıl Süsü, Akşam Olur Hasret Büyür’ (Beste: Hasan Tura - Söz: Aytaç Yalman), ‘Divan’ (Ulvi Cemal Erkin), ‘Köroğlu’ (İlhan Baran’ın düzenlemesi ile), ‘Dadaloğlu’, ‘Selanik Türküsü’ (Turgay Erdener düzenlemesi ile), ‘Yemen Türküsü’ (Serdar Yalçın düzenlemesi ile), ‘Ağıt’ (Evrim Demirel), ‘Türklük Marşı’ (Vedat Kosal), ‘Denizciler Marşı’ (Cemal Reşit Rey) aldı parçalar yer alıyor.
Ayrıca Besteci Aydın Karlıbel’in, bu konsere özel olarak; ilk hemşiremiz ve Çanakkale Kahramanı Hüseyin Safiye Elbi Hanım’ın hatırasına ve sağlık çalışanlarımıza ithaf ettiği ‘Hastabakıcı Hanımlar İlahisi’nin (Şiir: Mehmet Emin Yurdakul) final bölümünün yanı sıra Rıfat Bey’in ‘Alay Marşı Üzerine Parafraz’ ve ‘Türkü’ adlı besteleri de seslendirilecek.
Konserde; Gökhan Akyüz, Ayşenur Ayyıldız, Serkan Bodur, Mithat Karakelle, Ufuk Karakoç, Yoel Keşap, Deniz Likos, Onur Turan; piyanist Aydın Karlıbel eşliğinde sahnede olacaklar.
Çanakkale Zaferi kutlamaları
Çanakkale Zaferi, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen üç önemli konserle kutlanıyor.
Dün başlayan kutlamalar kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri’ programında Can Atilla’nın ‘57. Alay Gelibolu Senfonisi’ni seslendirdi. Türk ordusunun büyük bedeller vererek kazandığı bu şanlı galibiyeti, ödüllü şef Burak Tüzün yönetiminde sahneye taşıyan İstanbul Devlet Senfoni’ye usta opera sanatçısı Hülya Kazan ve başarılı viyolonsel sanatçısı Serdar Rasul solist olarak eşlik etti.
İLK TÜRK MÜZİĞİ OPERASI ÇANAKKALE İÇİN
Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümünde ilk Türk müziği operası ‘Çanakkale’ye Ağıt’, AKM Tiyatro Salonu’nda sahneleniyor. Konser, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle 18 Mart saat 11.00’de sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ses ve saz sanatçılarını, MEB Âşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu ve MEB Müfredans Dans Grubu’nu bir araya getiren konser, Türk ordusunun şanlı zaferini sahneye taşıyacak. Milli Eğitim Bakan Danışmanı ve Türk müziği ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı’nın genel sanat yönetmenliğini yaptığı ‘Çanakkale’ye Ağıt’ adlı ilk Türk Müziği operasının librettosu orkestra şefi Nihat Gönül’e ait.
MARŞLAR, ŞARKILAR, İLAHİLER, ŞİİRLER
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Çanakkale Zaferi’ni konu edinen ‘Çanakkale Destanı’ konseriyle AKM’de sanatseverlerin huzuruna çıkmaya hazırlanıyor. Ayhan Çağlı ile Enes Ergün’ün sunumlarını ve Özata Ayan’ın hazırladığı barkovizyon gösterisini seyirciyle buluşturan ‘Çanakkale Destanı’nda İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun tüm birimleri bu görkemli anlatı için bir araya geliyor. Konser, Çanakkale Destanı’nın seyrini anlatan bir repertuvarla Kuran okunarak başlayıp marşlar, türküler, ilahiler, ağıtlar, şarkılar ve şiirlerle devam edecek. Sanat yönetmenliğini Mehmet İhsan Özer’in üstlendiği konser, 18 Mart saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.
İDOB’DAN ÇANAKKALE ZAFERİ KONSERİ
İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, 18 Mart Cuma saat 20.00’de ‘Çanakkale Konseri’yle Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’ne konuk olacak. Bu özel gün için hazırlanan konserin programında; ‘Bozkırın Sesi’ (Muammer Sun), ‘Gurbet’ (Sabahattin Kalender), ‘Efem’ (Beste: Kaptanzade Ali Rıza Bey - Düzenleme: Sayram Akdil), ‘Bozlak’ (Ahmet Adnan Saygun), ‘Ey Mavi Göklerin Beyaz ve Kızıl Süsü, Akşam Olur Hasret Büyür’ (Beste: Hasan Tura - Söz: Aytaç Yalman), ‘Divan’ (Ulvi Cemal Erkin), ‘Köroğlu’ (İlhan Baran’ın düzenlemesi ile), ‘Dadaloğlu’, ‘Selanik Türküsü’ (Turgay Erdener düzenlemesi ile), ‘Yemen Türküsü’ (Serdar Yalçın düzenlemesi ile), ‘Ağıt’ (Evrim Demirel), ‘Türklük Marşı’ (Vedat Kosal), ‘Denizciler Marşı’ (Cemal Reşit Rey) aldı parçalar yer alıyor.
Ayrıca Besteci Aydın Karlıbel’in, bu konsere özel olarak; ilk hemşiremiz ve Çanakkale Kahramanı Hüseyin Safiye Elbi Hanım’ın hatırasına ve sağlık çalışanlarımıza ithaf ettiği ‘Hastabakıcı Hanımlar İlahisi’nin (Şiir: Mehmet Emin Yurdakul) final bölümünün yanı sıra Rıfat Bey’in ‘Alay Marşı Üzerine Parafraz’ ve ‘Türkü’ adlı besteleri de seslendirilecek.
Konserde; Gökhan Akyüz, Ayşenur Ayyıldız, Serkan Bodur, Mithat Karakelle, Ufuk Karakoç, Yoel Keşap, Deniz Likos, Onur Turan; piyanist Aydın Karlıbel eşliğinde sahnede olacaklar.