Bir yılın kültür sanatı

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İkisini anımsatayım.
Varlık Yıllığı bir de Aziz Nesin Yıllığı.
Şimdi Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Yıllığı bu ihtiyacı karşılıyor.
Sayfa düzeninden başlayalım tanıtımına.
Perspektif
Yorum Portre.
Başkan Ömer Arısoy’un Sunuş’u ilk sayfada.
Kısaca tanıtımı şöyle:
Türkiye’deki kültür sanat ortamındaki gelişmeleri bütünlüklü bir perspektifle sunan ZKS Kültür Sanat Yıllığı, kültür alanını meydana getiren etkinlikler üzerinden ülkemizdeki kültür seferberliğini gözler önüne seriyor.
100’üncü yılında Cumhuriyet, kültürel hafıza, kültür siyaseti, kültür savaşlarını irdeliyor.
Bazı başlıklar:
- Filistin direnişi
- Entelektüellerin konumu
- Çocuklar için edebiyat
- 90 sonrası Türk sineması
- Nehir söyleşiler
- Edebiyat dergileri
- Festivaller
- Yayınevleri
- Türk basınının dönüşümü
- Mimarlık
- Kültürel erişim
- Fuarlar
- Türk musikisi
- Şiire
- Düşünceye
- Musikiye
- Tarihe
- Romana
- Hikâyeye
- Sosyolojiye
- İlime
- Yayıncılığa
- Çağdaş sanata
- Sinemaya
- Eğitime adanmış hayatlar.
Hazırlayanlar: Aykut Ertuğrul ile Asım Öz
İNCİ ENGİNÜN ÖZEL SAYISI
Özel sayıların önemini araştırmacılar bilir. Elimdeki özel sayı da İnci Enginün’e adanmış.
Kimler yazmış:
-İsmail Özmel’in İnci Enginün Özel Sayımıza Hoş Geldiniz Yazısı
- Genç Bir Gazeteci’nin Kaleminden Milli Mücadele İzlenimleri
İnci Enginün
- Doktora Hocam Prof. Dr. Mehmet Kaplan ve Çevresi Üzerine
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
- Prof. Dr. İnci Enginün’le Devam Eden Edebiyat Geleneği
İsmail Özmel
- Orda Bir Köy Var Uzakta
Prof. Dr. İnci Enginün
- Prof. Dr. İnci Enginün ile Yılların Ötesinden
Prof. Dr.İsmail Parlatır
- İnci Enginün
Prof. Dr. Fazıl Gökçek
- Hocam İnci Enginün
Alev Sinan Uğurlu
- Değerli Akademisyen İnci Enginün
Doç. Dr. Özlem Nemutlu
- Prof. Dr. İnci Enginün’ün Niğde Ziyareti
(29 – 30 Nisan 2013)
Doç. Dr. Genç Osman Göçer
- İç kapakta da Bekir Sıtkı Erdoğan’ın Kaybettim şiiri yer alıyor.
(Akpınar Kültür Saat Edebiyat Dergisi
Kurucusu: İsmail Özmel 105. Sayı)
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