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Bir yılın kültür sanatı

#Aziz Nesin Yıllığı#Ömer Arısoy#İsmail Özmel

Yıllıklar dönemi bitti, oysa o yıllıklarda bir yılın edebiyatını, sanatını izlemek mümkündü.

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İkisini anımsatayım.

Varlık Yıllığı bir de Aziz Nesin Yıllığı.

Şimdi Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Yıllığı bu ihtiyacı karşılıyor.

Sayfa düzeninden başlayalım tanıtımına.

Perspektif

Yorum Portre.

Başkan Ömer Arısoy’un Sunuş’u ilk sayfada.

Kısaca tanıtımı şöyle:

Türkiye’deki kültür sanat ortamındaki gelişmeleri bütünlüklü bir perspektifle sunan ZKS Kültür Sanat Yıllığı, kültür alanını meydana getiren etkinlikler üzerinden ülkemizdeki kültür seferberliğini gözler önüne seriyor.

100’üncü yılında Cumhuriyet, kültürel hafıza, kültür siyaseti, kültür savaşlarını irdeliyor.

Bazı başlıklar:

- Filistin direnişi

- Entelektüellerin konumu

- Çocuklar için edebiyat

- 90 sonrası Türk sineması

- Nehir söyleşiler

- Edebiyat dergileri

- Festivaller

- Yayınevleri

- Türk basınının dönüşümü

- Mimarlık

- Kültürel erişim

- Fuarlar

- Türk musikisi

- Şiire

- Düşünceye

- Musikiye

- Tarihe

- Romana

- Hikâyeye

- Sosyolojiye

- İlime

- Yayıncılığa

- Çağdaş sanata

- Sinemaya

- Eğitime adanmış hayatlar.

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Hazırlayanlar: Aykut Ertuğrul ile Asım Öz

İNCİ ENGİNÜN ÖZEL SAYISI

Özel sayıların önemini araştırmacılar bilir. Elimdeki özel sayı da İnci Enginün’e adanmış.

Bir yılın kültür sanatı

Kimler yazmış:

-İsmail Özmel’in İnci Enginün Özel Sayımıza Hoş Geldiniz Yazısı

- Genç Bir Gazeteci’nin Kaleminden Milli Mücadele İzlenimleri

İnci Enginün

- Doktora Hocam Prof. Dr. Mehmet Kaplan ve Çevresi Üzerine

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu

- Prof. Dr. İnci Enginün’le Devam Eden Edebiyat Geleneği

İsmail Özmel

- Orda Bir Köy Var Uzakta

Prof. Dr. İnci Enginün

- Prof. Dr. İnci Enginün ile Yılların Ötesinden

Prof. Dr.İsmail Parlatır

- İnci Enginün

Prof. Dr. Fazıl Gökçek

- Hocam İnci Enginün

Alev Sinan Uğurlu

- Değerli Akademisyen İnci Enginün

Doç. Dr. Özlem Nemutlu

- Prof. Dr. İnci Enginün’ün Niğde Ziyareti

(29 – 30 Nisan 2013)

Doç. Dr. Genç Osman Göçer

- İç kapakta da Bekir Sıtkı Erdoğan’ın Kaybettim şiiri yer alıyor.

(Akpınar Kültür Saat Edebiyat Dergisi

Kurucusu: İsmail Özmel 105. Sayı)

#Aziz Nesin Yıllığı#Ömer Arısoy#İsmail Özmel
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