Bir yılı uğurlamak

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Yıllar öncesinden neleri dinlemişim, neler anılarımla yoğrulmuş, müzik zevkim değişmiş mi, gelişmiş mi, modalar beni etkilemiş mi, kalabalıkların zevkiyle çakışmış mıyım, çatışmış mıyım?
Müzik seven biri yalnızlığı da sever. Müzik sadece bir eşlik öğesi değildir, neşeyi de hüznü de içinde barındırır. Tercihinize göre sevdiğiniz sesleri, sevdiğiniz parçaların listesini yapmışsınızdır. Benim böyle bir listem var, ayrıca ailemin sevdiği, çaldığı parçaların listesi çalışma masamın gözünde durur.
Teknolojinin bu kadar gelişmediği zamanlarda Türkiye’de iyi müzik setlerini bulamazdınız. İsveç’te yaşayan arkadaşlarım benim için bir müzik seti aldılar, Ayvalık’a getirdiler. Oraya seti almaya gidip İstanbul’a getirdim, evimizde Selim İleri ile birlikte uzun geceler müzik dinlerdik.
Geçmişten bugüne uzanan bir liste yaptım:
İncesaz 10-Mavi Kayık
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Cem Karaca-Cemaz-Ül-Evvel
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Tülay German-‘62-‘87 Burçak Tarlası
Not: Tülay German’ı o zamanlar meşhur olan Selçuk’un yerinde dinlerdik. Dört arkadaş Demir Özlü, Önay Sözer, Sina Akşin ve ben. Demir ile Önay bize veda ettiler; sevgiyle, özlemle anıyorum.
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Stefan Askenase-Frédéric Chopin
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