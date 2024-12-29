Bir yılı uğurlamak

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Yıllar öncesinden neleri dinlemişim, neler anılarımla yoğrulmuş, müzik zevkim değişmiş mi, gelişmiş mi, modalar beni etkilemiş mi, kalabalıkların zevkiyle çakışmış mıyım, çatışmış mıyım?

Müzik seven biri yalnızlığı da sever. Müzik sadece bir eşlik öğesi değildir, neşeyi de hüznü de içinde barındırır. Tercihinize göre sevdiğiniz sesleri, sevdiğiniz parçaların listesini yapmışsınızdır. Benim böyle bir listem var, ayrıca ailemin sevdiği, çaldığı parçaların listesi çalışma masamın gözünde durur.

Teknolojinin bu kadar gelişmediği zamanlarda Türkiye’de iyi müzik setlerini bulamazdınız. İsveç’te yaşayan arkadaşlarım benim için bir müzik seti aldılar, Ayvalık’a getirdiler. Oraya seti almaya gidip İstanbul’a getirdim, evimizde Selim İleri ile birlikte uzun geceler müzik dinlerdik.

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Geçmişten bugüne uzanan bir liste yaptım:

İncesaz 10-Mavi Kayık

Mavi Kayık Piraye

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Cem Karaca-Cemaz-Ül-Evvel

Resimdeki Gözyaşları İster Frengistan’da İster İçerde Nem Alacak Felek Benim Kara Bahtım Hikâye Delikanlı Sevdası Emrah Bekle Beni Bu Son Olsun Hoş Geldin Kadınım Giden Dadaloğlu Oy Babo

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Tülay German-‘62-‘87 Burçak Tarlası

Burçak Tarlası Kızılcıklar Oldu Mu Günlerimiz Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor Uzun İnce Bir Yoldayım Nuh’un Gemisine Bühtan Edenler (Ne Bilir) Şarkışla Yalan Senin Şarkını Söylüyorum Mutlu Günler Yarının Şarkısı Summertime Gelin Canlar Bir Olalım

Not: Tülay German’ı o zamanlar meşhur olan Selçuk’un yerinde dinlerdik. Dört arkadaş Demir Özlü, Önay Sözer, Sina Akşin ve ben. Demir ile Önay bize veda ettiler; sevgiyle, özlemle anıyorum.

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Stefan Askenase-Frédéric Chopin