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Doğan Hızlan
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Bir yılı uğurlamak

#Yeni Yıl#Selim İleri#Cem Karaca

Yılları uğurlarken genelde kitaplarımı, diskoteğimi gözden geçiririm.

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Yıllar öncesinden neleri dinlemişim, neler anılarımla yoğrulmuş, müzik zevkim değişmiş mi, gelişmiş mi, modalar beni etkilemiş mi, kalabalıkların zevkiyle çakışmış mıyım, çatışmış mıyım?

Müzik seven biri yalnızlığı da sever. Müzik sadece bir eşlik öğesi değildir, neşeyi de hüznü de içinde barındırır. Tercihinize göre sevdiğiniz sesleri, sevdiğiniz parçaların listesini yapmışsınızdır. Benim böyle bir listem var, ayrıca ailemin sevdiği, çaldığı parçaların listesi çalışma masamın gözünde durur.

Teknolojinin bu kadar gelişmediği zamanlarda Türkiye’de iyi müzik setlerini bulamazdınız. İsveç’te yaşayan arkadaşlarım benim için bir müzik seti aldılar, Ayvalık’a getirdiler. Oraya seti almaya gidip İstanbul’a getirdim, evimizde Selim İleri ile birlikte uzun geceler müzik dinlerdik.

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Geçmişten bugüne uzanan bir liste yaptım:

İncesaz 10-Mavi Kayık

  1. Mavi Kayık
  2. Piraye

....................

Cem Karaca-Cemaz-Ül-Evvel

  1. Resimdeki Gözyaşları
  2. İster Frengistan’da İster İçerde
  3. Nem Alacak Felek Benim
  4. Kara Bahtım
  5. Hikâye
  6. Delikanlı Sevdası
  7. Emrah
  8. Bekle Beni
  9. Bu Son Olsun
  10. Hoş Geldin Kadınım
  11. Giden
  12. Dadaloğlu
  13. Oy Babo

.......................................

Tülay German-‘62-‘87 Burçak Tarlası

  1. Burçak Tarlası
  2. Kızılcıklar Oldu Mu
  3. Günlerimiz
  4. Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor
  5. Uzun İnce Bir Yoldayım
  6. Nuh’un Gemisine Bühtan Edenler (Ne Bilir)
  7. Şarkışla
  8. Yalan
  9. Senin Şarkını Söylüyorum
  10. Mutlu Günler
  11. Yarının Şarkısı
  12. Summertime
  13. Gelin Canlar Bir Olalım

Not: Tülay German’ı o zamanlar meşhur olan Selçuk’un yerinde dinlerdik. Dört arkadaş Demir Özlü, Önay Sözer, Sina Akşin ve ben. Demir ile Önay bize veda ettiler; sevgiyle, özlemle anıyorum.

.......................................

Stefan Askenase-Frédéric Chopin

  1. Prélude Nr. 15 Des-dur op. 28 (Regentropfen-Prélude)
  2. Trauermarsch aus der Klaviersonate Nr. 2 b-moll op. 35

 

#Yeni Yıl#Selim İleri#Cem Karaca
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