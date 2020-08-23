Bir piyano ikilisi

İki sanatçı ayrı ayrı ülkelerde yaşıyorlar, biri Stuttgart’ta, diğeri Eskişehir’de.
Yudum Çetiner&Selin Şekeranber’in yeni CD’lerinin adı: ‘Outside’, Blanc&Noir.
İki enstrümanda iki kişiliğin çokkültürlülükte buluşması.
İlk albümlerinin adı: ‘The Essence of Piano Duo’.
Konserlerinde klasik Batı müziğinin daha az bilinen iki piyano için yazılmış eserlerine yer verdiler.
Yurtdışında birçok ödül aldılar.
Türk piyano ikilileri arasında kardeş ya da ikiz olmayan bir ikili.
Bu albüm, üçüncü albümleri. Almanya’da çıkan albüm dijital platformlardan da dinlenebiliyor.
İkilinin birlikteliği Bilkent’teki öğrencilik günlerinde başlamış.
Selin Şekeranber halen Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi, Yudum Çetiner ise Almanya’da eğitimci ve piyanist olarak çalışıyor.
İkili albümün kaydını Stuttgart’ta yaptı. Fazıl Say’ın Hollandalı piyano ikilisi Jussen Brothers için sipariş üzerine yazdığı ‘Night’ başlıklı parçayı bu kez Black&Noir kaydetmiş oldu.
Seslendirdikleri eserler:
1.Kumru Ballad op.121, Fazıl Say (1970)
Fazıl Say’ın kızı için yazdığı baladın dört el bestesinin düzenlemesini Yudum Çetiner yaptı.
2.Fantasia for four hands in F minör Op.103 D.940, Franz Schubert (1797-1828)
Schubert’in ölmeden önce yazdığı son eserlerden biri.
3.Şimdi Uzaklardasın, Zeki Müren (1931-1996)
İki piyano için düzenlemesi Yudum Çetiner’in.
4. Night for four hands Op.68, Fazıl Say (1970)
İkilinin albümle ilgili söyledikleri: “Saflığın sembolü olarak hayata geliyoruz, yaşıyoruz, olgunlaşıyoruz, tecrübe ediyoruz, özlüyoruz ve bütün bunlar olurken de bizim kontrolümüzde olmayan, sonradan fark ettiğimiz dinamikleri gözlemliyoruz. Her anlamda düşüncelerimizin ve bedenimizin özgürlüğü için mücadele veriyor, özgürlük kavramının anlamını daha da net kazanabilmesi için ifade gücümüzü sanattan alıyoruz. İşte bu yüzden, belirli biçimlerde var olmaya itildiğimiz sıradanlaşmış hayat döngüsünden çıkıp daha uzağa bakabilmek, hayatlarımızda fark yaratabilmek için zincirimizi kırmanın tam zamanı olduğunu düşünüyor ve kutunun dışına bakmanın heyecanını sizinle paylaşmak istiyoruz.”
NEREDEN NEREYE
BATI müziğinin yayılmasında hiç kuşkusuz Filarmoni Derneği’nin ve İKSV’nin düzenlediği İstanbul Müzik Festivali’nin etkisi tartışılamaz. Kışın belli yerlerde yerli ve yabancı solistleri dinlerdik. Yazın ise Batı müziğini dinleyeceğimiz kapalı veya açık bir yer yoktu.
İstanbul’da yazın Türk müziğinin icra edildiği yerler vardı.
Şimdi bahçelerde, tarihi yerlerin bahçelerinde solistler çalıyor, orkestralar dinleyici buluyor.
Belki korona bize yazın da yazlık yöreler dışında müzik yapılacağını göstermesi açısından bir uyarı özelliği taşıdı.
Yazın Türk müziğinin icra edildiği yerleri anımsıyorum:
- Tepebaşı bahçesi.
- Küçük Çiftlik Parkı.
- Çifte Saraylar.
- Üsküdar’da da bir bahçe vardı.
BAHÇEDE YAZ FESTİVALİ
Hakan Erdoğan Productions’un düzenlediği Bahçede Yaz Festivali, doğumunun 250. yılında Beethoven’ı anıyor, bu vesileyle çağdaşı eski Türk müziğinin dâhi bestecisi Dede Efendi’yi de müzikseverlere hatırlatıyor ve sunuyor.
Etkinlikler, 25 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri arasında İstanbul’un güzel bahçesi Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta gerçekleşecek.
Festival, 25 Ağustos’ta Can Çakmur’un piyano resitaliyle başlayacak.
Festivalin kapanış konserinde Olgu Kızılay, Dorukhan Doruk ve Jerfi Aji’nin katılımıyla oluşan topluluğu dinleyeceğiz.
Konserde bir de dünya prömiyeri var. Kâmran İnce tarafından festival için bestelenen ‘Dede Remix’ adlı eser, ilk kez çalınacak.
Yayımlanacak katalogda Ahmet Soysal ve Hasan Bülent Kahraman’ın yazıları yer alıyor.
*
YAZ gecelerini müzikle geçirmek isteyenlere tavsiye olunur.
Bir piyano ikilisi
İki sanatçı ayrı ayrı ülkelerde yaşıyorlar, biri Stuttgart’ta, diğeri Eskişehir’de.
Yudum Çetiner&Selin Şekeranber’in yeni CD’lerinin adı: ‘Outside’, Blanc&Noir.
İki enstrümanda iki kişiliğin çokkültürlülükte buluşması.
İlk albümlerinin adı: ‘The Essence of Piano Duo’.
Konserlerinde klasik Batı müziğinin daha az bilinen iki piyano için yazılmış eserlerine yer verdiler.
Yurtdışında birçok ödül aldılar.
Türk piyano ikilileri arasında kardeş ya da ikiz olmayan bir ikili.
Bu albüm, üçüncü albümleri. Almanya’da çıkan albüm dijital platformlardan da dinlenebiliyor.
İkilinin birlikteliği Bilkent’teki öğrencilik günlerinde başlamış.
Selin Şekeranber halen Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi, Yudum Çetiner ise Almanya’da eğitimci ve piyanist olarak çalışıyor.
İkili albümün kaydını Stuttgart’ta yaptı. Fazıl Say’ın Hollandalı piyano ikilisi Jussen Brothers için sipariş üzerine yazdığı ‘Night’ başlıklı parçayı bu kez Black&Noir kaydetmiş oldu.
Seslendirdikleri eserler:
1.Kumru Ballad op.121, Fazıl Say (1970)
Fazıl Say’ın kızı için yazdığı baladın dört el bestesinin düzenlemesini Yudum Çetiner yaptı.
2.Fantasia for four hands in F minör Op.103 D.940, Franz Schubert (1797-1828)
Schubert’in ölmeden önce yazdığı son eserlerden biri.
3.Şimdi Uzaklardasın, Zeki Müren (1931-1996)
İki piyano için düzenlemesi Yudum Çetiner’in.
4. Night for four hands Op.68, Fazıl Say (1970)
İkilinin albümle ilgili söyledikleri: “Saflığın sembolü olarak hayata geliyoruz, yaşıyoruz, olgunlaşıyoruz, tecrübe ediyoruz, özlüyoruz ve bütün bunlar olurken de bizim kontrolümüzde olmayan, sonradan fark ettiğimiz dinamikleri gözlemliyoruz. Her anlamda düşüncelerimizin ve bedenimizin özgürlüğü için mücadele veriyor, özgürlük kavramının anlamını daha da net kazanabilmesi için ifade gücümüzü sanattan alıyoruz. İşte bu yüzden, belirli biçimlerde var olmaya itildiğimiz sıradanlaşmış hayat döngüsünden çıkıp daha uzağa bakabilmek, hayatlarımızda fark yaratabilmek için zincirimizi kırmanın tam zamanı olduğunu düşünüyor ve kutunun dışına bakmanın heyecanını sizinle paylaşmak istiyoruz.”
NEREDEN NEREYE
BATI müziğinin yayılmasında hiç kuşkusuz Filarmoni Derneği’nin ve İKSV’nin düzenlediği İstanbul Müzik Festivali’nin etkisi tartışılamaz. Kışın belli yerlerde yerli ve yabancı solistleri dinlerdik. Yazın ise Batı müziğini dinleyeceğimiz kapalı veya açık bir yer yoktu.
İstanbul’da yazın Türk müziğinin icra edildiği yerler vardı.
Şimdi bahçelerde, tarihi yerlerin bahçelerinde solistler çalıyor, orkestralar dinleyici buluyor.
Belki korona bize yazın da yazlık yöreler dışında müzik yapılacağını göstermesi açısından bir uyarı özelliği taşıdı.
Yazın Türk müziğinin icra edildiği yerleri anımsıyorum:
- Tepebaşı bahçesi.
- Küçük Çiftlik Parkı.
- Çifte Saraylar.
- Üsküdar’da da bir bahçe vardı.
BAHÇEDE YAZ FESTİVALİ
Hakan Erdoğan Productions’un düzenlediği Bahçede Yaz Festivali, doğumunun 250. yılında Beethoven’ı anıyor, bu vesileyle çağdaşı eski Türk müziğinin dâhi bestecisi Dede Efendi’yi de müzikseverlere hatırlatıyor ve sunuyor.
Etkinlikler, 25 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri arasında İstanbul’un güzel bahçesi Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta gerçekleşecek.
Festival, 25 Ağustos’ta Can Çakmur’un piyano resitaliyle başlayacak.
Festivalin kapanış konserinde Olgu Kızılay, Dorukhan Doruk ve Jerfi Aji’nin katılımıyla oluşan topluluğu dinleyeceğiz.
Konserde bir de dünya prömiyeri var. Kâmran İnce tarafından festival için bestelenen ‘Dede Remix’ adlı eser, ilk kez çalınacak.
Yayımlanacak katalogda Ahmet Soysal ve Hasan Bülent Kahraman’ın yazıları yer alıyor.
*
YAZ gecelerini müzikle geçirmek isteyenlere tavsiye olunur.