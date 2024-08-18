Bir kentin müziği

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İşte size bu kentteki bütün müzikleri ayrıntılı biçimde öğreneceğiniz bir kitap önereceğim:

‘Müzik İstanbul’

Her kuşak bu kitaptan yararlanacaktır, dinlediğiniz her türün dününü, bugününü bu çalışmada bulacaksınız. Uzmanların kaleminden dinlediğiniz, sevdiğiniz müziğin lezzetine varacaksınız.

Kitabı elime alır almaz içindekilere baktığımda hayatımın içindeki müziği yeniden anımsadım. Saz bahçelerinden konser salonlarına kadar bütün mekânları, müzisyenleri belleğimde canlandırdım.

Kitabın başında Hakan Dedeler’in ‘Müzik İstanbul’a Dair...’ başlıklı yazısında bilgi var. Kitapta 35 makale yer alıyor.

Sunuş, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun imzasını taşıyor.

Editörler kitabı şöyle tanıtıyor:

“Tarihimizin ve başta İstanbul’un her dönem barındırdığı kültür ve sanat mirasıyla kendine hayran bırakıyor. İncelemekte olduğunuz Müzik İstanbul şehrin enstrüman, musiki ve bestekârlarını tanıtan kıymetli bir eser.

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Her sayfasında İstanbul’un müzik tarihinde kendinizi bulacağınız, günümüzde sokak veya mekânlara isimleri verilen sanatkârlarımızın farkına varacak ve müzik kültürümüzle bir kez daha gurur duyacaksınız.”

İçindekiler:

Tarih Teori ve Eğitim

III. Bestekârlar ve Güftekârlar

Sazlar ve Sazendeler Halk Müziği Dini ve Tasavvufi Müzik

VII. Avrupa Müziği

VIII. Popüler Müzik

Bu tür kitaplar her kuşak için başka anlam ve önem taşır. Burada sözü edilen çeşitliliği yaşamış olanlarla genç kuşak için aynı özelliği taşıyor bu kitap. Kitaplığınızın temel kitaplarından biri olacak.

(Esenler Belediyesi yayını)

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- Anadolu’nun Çağrısı

- Mum Kimin Yanan

- Kerkük Türküleri

- Mehmet Özbek – Abdurrahman Kızılay

- Taç Yapım

- İç Kapak Yazısı:

“Bu dizide halka malolmuş, yüzyıllardır şiir ve türküleriyle halkın gönlüne taht kurmuş, halktan olan, halkı söyleyen ozanlarımızın dilden dile söylenegelen türküleri bir arada sunulacaktır.”

-Mehmet Özbek ile Abdurrahman Kızılay’ın biyografileri

- Bayram Bilge Tokel ile Suphi Saatçi’nin yazılarını okuyoruz.

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- Ses sanatçıları ile saz sanatçıların listesi yer alıyor.

- İçindekiler:

- 1. Divan (Kerkük Urfası)

- 2. Mum Kimin Yanan Kerkük

- 3. Kal’anın Dibinde

- 4. Aman Tabur

- 5. Deli Hasan Hoyratı

- 6. Bu Dere Baştan Başa Almalı Bağ

- 7. Sen Bir Yana Bir Yana

- 8. Gözele Bal Gözele

- 9. Bülbül Uçar Yuvasına

- 10. Yazmalı Gelin

- 11. Ay Dolanaydı