Bir hatırlatma

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Özellikle Türk Beşleri’nin besteleri CD ve LP olarak yayımlanmalıdır. Ayrıca başına onların biyografileri de konulmalıdır.

Kimdir Türk Beşleri ?

1- Ahmet Adnan Saygun

2- Cemal Reşit Rey

3- Hasan Ferit Alnar

4- Ulvi Cemal Erkin

5- Necil Kâzım Akses.

Beşler’in içinde Rey ile Saygun’u tanıdım. Değişik alanların tarihi yayımlandı, bunun da ihmal edilmemesi kanısındayım.

Türk Beşleri, Batı ile Doğu’nun birleşmesinden doğan yeni bir rejimin sesidir. Batı müziğinden öğrendiklerini Türkiye’nin sesiyle birleştirmişlerdir.

Türk orkestralarında da bu bestecilerin eserleri sıklıkla çalınmamaktadır.

Müzikseverler için böyle bir çalışma kalıcı bir çaba niteliği kazanacaktır.

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Türk Beşleri’nin eserleri, ulusal ile evrensel olanın nasıl ustaca birleştiğinin bir örneğidir. Kitapçılarda bile bizim popüler sanatçıların LP’leri satılmaktadır, bunların içinde Türk Beşleri’nin bulunmaması bana şaşırtıcı gelmektedir.

Pikaplar satılmaktadır ama gene bizim bestecilerimizin eserleri yoktur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı bu projeyi gerçekleştirebilirler. Onlara göstereceğimiz ilgi genç kuşak için de destekleyici bir anlam taşıyacaktır. Bizim orkestralarımız, Batılı bestecilerin ünlü besteleri kadar genç Türk bestecilerinin eserlerini de icra etmelidir.

Başka bir konu; Türk opera bestecilerimizin eserlerini ihmal etmemizdir. Tanınmış yabancı bestecilerin operalarının yanı sıra Türk bestecilerin eserleri de çalınmalıdır.

AKM açıldığında Mimar Sinan Operası’ndan sonra bizim sanatçılarımızın bestelerinin icra edildiğini hatırlamıyorum.

Genç kuşaklar bu çabalar sayesinde mesleklerinde başarılı olacaklardır.

Heyecanla bu girişimleri bekliyorum.

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

1- Ludwig van Beethoven (1770-1827 )

2- Fidelio

3- Leno Raysanek

4- Irmgard Seefried

5- Kieth Engen

6- Dietrich Fischer–Dieskau

7- Ernst Haefliger

8- Gottlob Frick

9- Friedrech Lenz

10- Bayeriches Staatorchester

11- Ferenc Fricsay

12- Nabucco

13- Giuseppe Verdi

14- Zaccaria

15- Nabucco

16- Fenena

17- Abigaille

18- Ismaele

19- Abdallo

20- Anna

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21- Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di Milano

22- Gianandrea Gavazzeni

23- İstanbul Devlet

24- Sonsuz Aşk

25- Serdar Saydam

26- Lamia’nın Torunu

27- Vocals

28- Atakan Akbaş

29- Jenan Barbur

30- Osman Ziyagil

31- Merve Utandı Kalkan

32- Kalan Müzik

33- Hazine-i Evrâk-ı Musikî Konserleri

34- “Tarz-ı Kadim“

35- İ. Ü. Osmanlı Dönemi Müziği

36- Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR)

37- Türk Müziği İcra Heyeti

38- Şef: Gönül Paçacı Tunçay