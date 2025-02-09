Bir hatırlatma

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Özellikle Türk Beşleri’nin besteleri CD ve LP olarak yayımlanmalıdır. Ayrıca başına onların biyografileri de konulmalıdır.
Kimdir Türk Beşleri ?
1- Ahmet Adnan Saygun
2- Cemal Reşit Rey
3- Hasan Ferit Alnar
4- Ulvi Cemal Erkin
5- Necil Kâzım Akses.
Beşler’in içinde Rey ile Saygun’u tanıdım. Değişik alanların tarihi yayımlandı, bunun da ihmal edilmemesi kanısındayım.
Türk Beşleri, Batı ile Doğu’nun birleşmesinden doğan yeni bir rejimin sesidir. Batı müziğinden öğrendiklerini Türkiye’nin sesiyle birleştirmişlerdir.
Türk orkestralarında da bu bestecilerin eserleri sıklıkla çalınmamaktadır.
Müzikseverler için böyle bir çalışma kalıcı bir çaba niteliği kazanacaktır.
Türk Beşleri’nin eserleri, ulusal ile evrensel olanın nasıl ustaca birleştiğinin bir örneğidir. Kitapçılarda bile bizim popüler sanatçıların LP’leri satılmaktadır, bunların içinde Türk Beşleri’nin bulunmaması bana şaşırtıcı gelmektedir.
Pikaplar satılmaktadır ama gene bizim bestecilerimizin eserleri yoktur.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı bu projeyi gerçekleştirebilirler. Onlara göstereceğimiz ilgi genç kuşak için de destekleyici bir anlam taşıyacaktır. Bizim orkestralarımız, Batılı bestecilerin ünlü besteleri kadar genç Türk bestecilerinin eserlerini de icra etmelidir.
Başka bir konu; Türk opera bestecilerimizin eserlerini ihmal etmemizdir. Tanınmış yabancı bestecilerin operalarının yanı sıra Türk bestecilerin eserleri de çalınmalıdır.
AKM açıldığında Mimar Sinan Operası’ndan sonra bizim sanatçılarımızın bestelerinin icra edildiğini hatırlamıyorum.
Genç kuşaklar bu çabalar sayesinde mesleklerinde başarılı olacaklardır.
Heyecanla bu girişimleri bekliyorum.
DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER
1- Ludwig van Beethoven (1770-1827 )
2- Fidelio
3- Leno Raysanek
4- Irmgard Seefried
5- Kieth Engen
6- Dietrich Fischer–Dieskau
7- Ernst Haefliger
8- Gottlob Frick
9- Friedrech Lenz
10- Bayeriches Staatorchester
11- Ferenc Fricsay
12- Nabucco
13- Giuseppe Verdi
14- Zaccaria
15- Nabucco
16- Fenena
17- Abigaille
18- Ismaele
19- Abdallo
20- Anna
21- Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di Milano
22- Gianandrea Gavazzeni
23- İstanbul Devlet
24- Sonsuz Aşk
25- Serdar Saydam
26- Lamia’nın Torunu
27- Vocals
28- Atakan Akbaş
29- Jenan Barbur
30- Osman Ziyagil
31- Merve Utandı Kalkan
32- Kalan Müzik
33- Hazine-i Evrâk-ı Musikî Konserleri
34- “Tarz-ı Kadim“
35- İ. Ü. Osmanlı Dönemi Müziği
36- Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR)
37- Türk Müziği İcra Heyeti
38- Şef: Gönül Paçacı Tunçay
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