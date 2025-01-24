Bir düşünce çınarı: Hilmi Ziya Ülken

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Ülken başta felsefe, psikoloji ve sosyoloji olmak üzere farklı alanlarda birçok eser kaleme almış ayrıca çeşitli çevirilere imza atmış önemli bir isimdir.
Onunu eserleri birçok yönüyle kurucu metinler olma özelliğini taşıdığı gibi ayrıca döneminin sosyal, siyasal, kültürel sorunlarını da açıkça yansıtmaktadır.
Ülken, pek çok disiplinde süregelen sorunların yanı sıra kendi tarih, kültür ve toplum sorunlarımızı anlama ve aşma yönünde kendine özgü bir doğrultuda sentezlere ulaşmayı da amaçlayan çabalarıyla dikkat çeker. Bu bağlamda onu anlamak, Cumhuriyet’in kuruluş ve gelişme dönemlerini anlamak açısından da son derece önemlidir.
Ülken, ortaya koyduğu felsefe anlayışı, tarih ve kültüre bakışıyla da ülkemizde felsefi düşüncenin yalnızca Batı eksenli bir şekilde yerleşik kılınması durumunu tartışan düşünce tarihine çok yönlü ve geniş bir perspektiften bakan bir düşünür olarak etkili olmuştur. Bu bağlamda elinizdeki kitap Cumhuriyetin ilk kuşak düşünürlerinden biri olan Ülken’in çalışmalarını çeşitli yönleriyle irdeleyen yazılardan oluşmaktadır.
“İnsanın hürlüğü kişi olmaktır: Kişi olmak duygululuk bakımından pasion (tutuku, tutku, ihtiras) haline gelmek, sonsuz, sürekli arzulara sahip olmaktır.”
Hilmi Ziya Ülken
İçindekiler:
Hilmi Ziya Ülken
Arslan Kaynardağ
H.Haluk Erdem
Sadık Erol Er
Ali Timuçin
Mustafa Ağaoğlu
Semir Temiz
Sevgican Akça
Prof.Dr.Mehmet Vural
Emrullah Kılıç
Rabia Dirican
Raşit Çelik
Cahit Arslan
Ek 1: H.Z. Ülkenin Ardından Gazete ve Dergi Yazıları
Hazırlayanlar: Mustafa Günay – H. Haluk Erdem, Cavit Orhan Tütengil, Mehmet Kaplan, H. Raşit Öymen
Ek 2: H. Z. Anısına Bir Radyo Programı
Hazırlayanlar: Mustafa Güney – H.Haluk Erdem Katılanlar : H.V.Eralp -C.Tanyol – C.O. Tütengil – Sk.Yetkin – B.Anıl
Editörler: Mustafa Günay- Sadık Erol Er
Çizgi Yayınları
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