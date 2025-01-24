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Doğan Hızlan
Doğan Hızlan
Doğan HızlanYazarın Tüm Yazıları

Bir düşünce çınarı: Hilmi Ziya Ülken

#Hilmi Ziya Ülken#Felsefe#Arslan Kaynardağ

Hilmi Ziya Ülken (3.10.1901 – 5.6.1970) Cumhuriyet döneminde felsefenin kurumsallaşıp gelişme sürecinde, çok yönlü sistematik bir yapı taşıyan eserleriyle önemli bir düşünsel birikim ortaya koymuştur.

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Ülken başta felsefe, psikoloji ve sosyoloji olmak üzere farklı alanlarda birçok eser kaleme almış ayrıca çeşitli çevirilere imza atmış önemli bir isimdir.

Bir düşünce çınarı: Hilmi Ziya Ülken

Onunu eserleri birçok yönüyle kurucu metinler olma özelliğini taşıdığı gibi ayrıca döneminin sosyal, siyasal, kültürel sorunlarını da açıkça yansıtmaktadır.

Ülken, pek çok disiplinde süregelen sorunların yanı sıra kendi tarih, kültür ve toplum sorunlarımızı anlama ve aşma yönünde kendine özgü bir doğrultuda sentezlere ulaşmayı da amaçlayan çabalarıyla dikkat çeker. Bu bağlamda onu anlamak, Cumhuriyet’in kuruluş ve gelişme dönemlerini anlamak açısından da son derece önemlidir.

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Ülken, ortaya koyduğu felsefe anlayışı, tarih ve kültüre bakışıyla da ülkemizde felsefi düşüncenin yalnızca Batı eksenli bir şekilde yerleşik kılınması durumunu tartışan düşünce tarihine çok yönlü ve geniş bir perspektiften bakan bir düşünür olarak etkili olmuştur. Bu bağlamda elinizdeki kitap Cumhuriyetin ilk kuşak düşünürlerinden biri olan Ülken’in çalışmalarını çeşitli yönleriyle irdeleyen yazılardan oluşmaktadır.

“İnsanın hürlüğü kişi olmaktır: Kişi olmak  duygululuk bakımından pasion (tutuku, tutku, ihtiras) haline gelmek, sonsuz, sürekli arzulara sahip olmaktır.”

Hilmi Ziya Ülken

İçindekiler:

Hilmi Ziya Ülken

Arslan Kaynardağ

H.Haluk Erdem

Sadık Erol Er

Ali Timuçin

Mustafa  Ağaoğlu

Semir Temiz

Sevgican Akça

Prof.Dr.Mehmet Vural

Emrullah Kılıç

Rabia Dirican

Raşit Çelik

Cahit Arslan

Ek 1: H.Z. Ülkenin Ardından Gazete  ve Dergi Yazıları

Hazırlayanlar: Mustafa Günay – H. Haluk Erdem, Cavit Orhan Tütengil, Mehmet Kaplan, H. Raşit Öymen

Ek 2: H. Z. Anısına Bir Radyo Programı

Hazırlayanlar: Mustafa Güney – H.Haluk Erdem Katılanlar : H.V.Eralp -C.Tanyol – C.O. Tütengil – Sk.Yetkin – B.Anıl

Editörler: Mustafa Günay- Sadık Erol Er

Çizgi Yayınları

#Hilmi Ziya Ülken#Felsefe#Arslan Kaynardağ
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