‘Bir Çiçeğim Adım Lale’, Batı ile Doğu’nun Osmanlı Buluşması

Seyit Yöre (vokal) ile Ayça Aytuğ (piyano/vokal) “Bir Çiçeğim Adım Lale” Osmanlı’nın Yeni Müziği, Piyano Yapıtları ve Şarkılar adlı yeni CD’lerinin özelliğini şöyle açıklıyorlar:
“Müzik aracılığıyla kültürel mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yola çıkan çok yönlü müzik ve sahne sanatları sanatçısı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan akademisyen Prof. Dr. Seyit Yöre, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı piyanist ve pedagog Doç. Ayça Aytuğ’la birlikte, ‘Osmanlı’nın Yeni Müziği’ arşivinde yer alan, piyano eşlikle şarkı, marş, foxtrot, kanto ve tangolar bu albümle günışığına çıkıyor.
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yenilikçilik hareketi kapsamında bestelenen, ancak birçoğu arşivlerde kalan eserler seslendiriliyor.”
Yöre daha önceki çalışmaları konusunda da bilgi veriyor:
“Daha önce çıkan ‘Alla Turca’ albümümüzde de Osmanlı’daki çokseslilik etkisiyle bestelenen teksesli şarkıları ve saz eserlerini, soprano vokal (Hülya Kazan), ut (Seyit Yöre) ve kanun (Serdar Yılmaz) ile yayınlamıştık.”
Ayça Aytuğ da icra ettiği yapıtlar hakkında bakın ne diyor?
“Özellikle marş formundaki yapıtlar her ne kadar orkestral bir yapılanma dahilinde dikey yazı üslubunda olsa da aynı zamanda solo piyano için bestelenmiş eserlerdir.
Bu eserleri incelikli bir şekilde işleyerek, tüm renklerini ve eser içindeki karakter değişimlerini ortaya çıkarmak icra yolunda başlıca hedefim oldu. Albümdeki piyano yapıtları çoğunluğunda kalıcı melodileriyle doluydu ve özellikle Sultan Abdülaziz ve Sultan V. Murat’ın yapıtlarını büyük bir keyif ve hayranlıkla icra etme şansım oldu.”
Hiç kuşkusuz bir ülkenin müzik tarihi, o ülkenin kültür, sanat tarihini açıklayacak en önemli sanat türüdür.
Cumhuriyet sonrası Batılılaşma hareketlerinin öncesinin Osmanlı’da başlayan girişimlerin tarihini birçok müzikolog çalışmalarıyla ortaya koydular, Emre Arıcı ve Gönül Paçacı’nın çalışmalarını anmalıyız. Tarihe doğru malzeme, doğru nota, icra sunulması konusunda Dr. Nevzat Atlığ’ın kayıtlarının da önemini vurgulamalıyız.
Ne yazık ki bu çalışmaları bugün televizyon ve radyolardan dinleyemiyoruz. Teknolojinin bize sağladığı olanaklar yetersizdir. Çünkü bilgi ve yorum konusu görmezden gelinmektedir. Bütün müzik türlerinin açıklamalı programları, özellikle genç kuşaklar için gereklidir.
Çalışmaları araştırmacılar için güvenilir kaynaklardır.
Belli bir kitlenin ilgilendiği Batı müziği, yabancılar aracılığıyla birçok dinleyiciye ulaşmıştır.
Osmanlı’da da Cumhuriyet’te de iktidar daima müziğe ilgi göstermiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumların icraları kaydedilmeli ve CD olarak satışa sunulmalıdır.
* * *
CD kitabında Osmanlı’da saray mensuplarının birçoğunun besteleri hakkında bilgi verilmektedir.
Albüm 17 parçadan oluşmaktadır. Söz ve bestecilerin biyografileri ve fotoğrafları da vardır.
Son bölümde Seyit Yöre ile Ayça Aytuğ’un biyografilerini öğrenebilirsiniz.
Yer alan parçalar. Söz ve besteciler :
1- Valse Davet – Sultan Abdülaziz
2- Bir Çiçeğim Adım Lâle – Ruşen Eşref Ünaydın – Anonim
3- Vals – Sultan Murad V (piyano için)
4- Faruk Nafiz Çamlıbel – Musa Süreyya Bey
5- Polka Galop – Sultan Murad V (piyano için)
6- Gurbet – Kemalettin Kamu – Musa Süreyya Bey
7- Bir Zevk Ânı: Gavotin – Dikran Çuhacıyan
8- Bahar Geldi – Leblebici Horhor Ağa operetinden
9- Osmaniye (Osmanlı Marşı) – Abdülaziz’e ithaf – Callisto Guatelli
10- Denizde Akşam – Ömer Bedrittin Uşaklı - Kaptanzade Ali Rıza Bey
11- Büyük Marş (Marş-ı Âli) – Şehzade Burhanettin Efendi
12- Kardeş(lik) Şarkısı – Musahipzade Celâl Bey – Kanuni Rıza Bey
13- Hamidiye Marşı – Sultan II. Abdülhamid’e ithaf – Timothee Xantthopulos
14- Ah Ne Çiçeksin – Kaptanzade Ali Rıza Bey
15- Türk Kapriçyosu – Sultan V. Mehmed Reşad’a ithaf – L.L. Nikoloieff
16- N’olsun Bu Kadar Âh-ü Figan Ah Gönül – Enderuni Âli Bey – Armonileme: Zati Arca
17- Adanalı – Kemani Bülbülî Salih Efendi – Derleyen: Necdet Koyutürk
* * *
DÜNDEN bugüne uzanan bir müzik seçmesi. İlginizi çekeceğini umuyorum.
AK Müzik’ten çıktı.
‘Bir Çiçeğim Adım Lale’, Batı ile Doğu’nun Osmanlı Buluşması
Seyit Yöre (vokal) ile Ayça Aytuğ (piyano/vokal) “Bir Çiçeğim Adım Lale” Osmanlı’nın Yeni Müziği, Piyano Yapıtları ve Şarkılar adlı yeni CD’lerinin özelliğini şöyle açıklıyorlar:
“Müzik aracılığıyla kültürel mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yola çıkan çok yönlü müzik ve sahne sanatları sanatçısı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan akademisyen Prof. Dr. Seyit Yöre, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı piyanist ve pedagog Doç. Ayça Aytuğ’la birlikte, ‘Osmanlı’nın Yeni Müziği’ arşivinde yer alan, piyano eşlikle şarkı, marş, foxtrot, kanto ve tangolar bu albümle günışığına çıkıyor.
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yenilikçilik hareketi kapsamında bestelenen, ancak birçoğu arşivlerde kalan eserler seslendiriliyor.”
Yöre daha önceki çalışmaları konusunda da bilgi veriyor:
“Daha önce çıkan ‘Alla Turca’ albümümüzde de Osmanlı’daki çokseslilik etkisiyle bestelenen teksesli şarkıları ve saz eserlerini, soprano vokal (Hülya Kazan), ut (Seyit Yöre) ve kanun (Serdar Yılmaz) ile yayınlamıştık.”
Ayça Aytuğ da icra ettiği yapıtlar hakkında bakın ne diyor?
“Özellikle marş formundaki yapıtlar her ne kadar orkestral bir yapılanma dahilinde dikey yazı üslubunda olsa da aynı zamanda solo piyano için bestelenmiş eserlerdir.
Bu eserleri incelikli bir şekilde işleyerek, tüm renklerini ve eser içindeki karakter değişimlerini ortaya çıkarmak icra yolunda başlıca hedefim oldu. Albümdeki piyano yapıtları çoğunluğunda kalıcı melodileriyle doluydu ve özellikle Sultan Abdülaziz ve Sultan V. Murat’ın yapıtlarını büyük bir keyif ve hayranlıkla icra etme şansım oldu.”
Hiç kuşkusuz bir ülkenin müzik tarihi, o ülkenin kültür, sanat tarihini açıklayacak en önemli sanat türüdür.
Cumhuriyet sonrası Batılılaşma hareketlerinin öncesinin Osmanlı’da başlayan girişimlerin tarihini birçok müzikolog çalışmalarıyla ortaya koydular, Emre Arıcı ve Gönül Paçacı’nın çalışmalarını anmalıyız. Tarihe doğru malzeme, doğru nota, icra sunulması konusunda Dr. Nevzat Atlığ’ın kayıtlarının da önemini vurgulamalıyız.
Ne yazık ki bu çalışmaları bugün televizyon ve radyolardan dinleyemiyoruz. Teknolojinin bize sağladığı olanaklar yetersizdir. Çünkü bilgi ve yorum konusu görmezden gelinmektedir. Bütün müzik türlerinin açıklamalı programları, özellikle genç kuşaklar için gereklidir.
Çalışmaları araştırmacılar için güvenilir kaynaklardır.
Belli bir kitlenin ilgilendiği Batı müziği, yabancılar aracılığıyla birçok dinleyiciye ulaşmıştır.
Osmanlı’da da Cumhuriyet’te de iktidar daima müziğe ilgi göstermiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumların icraları kaydedilmeli ve CD olarak satışa sunulmalıdır.
* * *
CD kitabında Osmanlı’da saray mensuplarının birçoğunun besteleri hakkında bilgi verilmektedir.
Albüm 17 parçadan oluşmaktadır. Söz ve bestecilerin biyografileri ve fotoğrafları da vardır.
Son bölümde Seyit Yöre ile Ayça Aytuğ’un biyografilerini öğrenebilirsiniz.
Yer alan parçalar. Söz ve besteciler :
1- Valse Davet – Sultan Abdülaziz
2- Bir Çiçeğim Adım Lâle – Ruşen Eşref Ünaydın – Anonim
3- Vals – Sultan Murad V (piyano için)
4- Faruk Nafiz Çamlıbel – Musa Süreyya Bey
5- Polka Galop – Sultan Murad V (piyano için)
6- Gurbet – Kemalettin Kamu – Musa Süreyya Bey
7- Bir Zevk Ânı: Gavotin – Dikran Çuhacıyan
8- Bahar Geldi – Leblebici Horhor Ağa operetinden
9- Osmaniye (Osmanlı Marşı) – Abdülaziz’e ithaf – Callisto Guatelli
10- Denizde Akşam – Ömer Bedrittin Uşaklı - Kaptanzade Ali Rıza Bey
11- Büyük Marş (Marş-ı Âli) – Şehzade Burhanettin Efendi
12- Kardeş(lik) Şarkısı – Musahipzade Celâl Bey – Kanuni Rıza Bey
13- Hamidiye Marşı – Sultan II. Abdülhamid’e ithaf – Timothee Xantthopulos
14- Ah Ne Çiçeksin – Kaptanzade Ali Rıza Bey
15- Türk Kapriçyosu – Sultan V. Mehmed Reşad’a ithaf – L.L. Nikoloieff
16- N’olsun Bu Kadar Âh-ü Figan Ah Gönül – Enderuni Âli Bey – Armonileme: Zati Arca
17- Adanalı – Kemani Bülbülî Salih Efendi – Derleyen: Necdet Koyutürk
* * *
DÜNDEN bugüne uzanan bir müzik seçmesi. İlginizi çekeceğini umuyorum.
AK Müzik’ten çıktı.