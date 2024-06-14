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Doğan Hızlan
Doğan Hızlan
Doğan HızlanYazarın Tüm Yazıları

Bir anının izinde Tomris Uyar’ın yeni baskıları

#Sedat Simavi#Tomris Uyar#Otuzların Kadını

Sedat Simavi, Hürriyet yönetiminin başına geldiğinde ben de Hürriyet Gösteri’nin Genel Yayın Yönetmeni’ydim.

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Dergiyle ilgilenir ve yeni öneriler yapardı. Bunlardan ikisini gerçekleştirebildik. Genç Ressamlar Yarışması ve Türk şairlerinin yer aldığı Şiir Kasetleri.

Bir de haftalık bir sanat/edebiyat dergisi çıkarma fikrini ortaya atmıştı.

Derginin genel yönetimi için üç yazarla toplantılar yaptım.

Bir anının izinde Tomris Uyar’ın yeni baskıları

Tomris Uyar, Cemal Süreya ve Selim İleri. Uyar’la Süreya aramızdan ayrıldı, uzun ömürler dilediğim Selim İleri yaşıyor.

Her hafta bir edebiyatçı ya da sanatçı kapak yapılacak, çeşitli adlar da onun üzerine yazacaklardı. Ne yazık ki o projeyi gerçekleştiremedik. Bizden sonra da küçük ekler dışında bu kapsamda bir dergi çıkmadı.

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Tomris Uyar’ı anmama vesile olan 3 kitabının Can Yayınları tarafından yeniden yayımlanması. Her zaman bir yazarı tanımak için bütün kitaplarının okunmasını salık veririm.

Yeni basımı yapılan kitapları:

- İpek ve Bakır

Tomris Uyar’ın 1965 – 1970 arasında yazdığı on yedi öyküden oluşuyor. Yazar kitabını şöyle yorumluyor:

Bu yaşta tıpatıp öyle yazmazdım belki, biraz daha mı damıtırdım, bazı sözcükleri değiştirir miydim yoksa biraz daha deneyim yükleyip o genç öyküyü yokuşa mı sürerdim bilemem. Zaten hepsinin altına imzamı gönül rahatlığıyla bugün de atabileceğime
göre fark etmez.” 

- Dizboyu Papatyalar

İlk olarak 1973’te basılan Diz Boyu Papatyalar’da yer alan öykülerinde Tomris Uyar, hangi sınıftan gelirlerse gelsinler, yaşadıkları baskılara boyun eğmeyen bireylerle onların uyumlu sınıfdaşlarının kişilik ve değer çalışmalarına yer veriyor.

Tomris Uyar’ın her zamanki yalın, süssüz anlatımı içinde kendine özgü kurgu ustalığıyla yarattığı bu öyküler, edebiyatımızın kalıcı yapıtları arasında yerini alıyor.

- Otuzların Kadını

Tomris Uyar, Otuzların Kadını’nın 1936 Mart ayında yapılmış yağlıboya portresinin iç çizgilerini okumayı deniyor. Onun yaşadığı dönemdeki toplumun dış çizgilerini okumayı deniyor.

Ne diyor?

Kalabalık bir çarşıda, kızgın güneş altında kalmış bir kedi yavrusu kadar çaresizim. Geçmişi silinmiş birini anlamak zorundayım. Yani çaresizliğim ondan. Yaşandığı zaman güzel geçmiş ama silikleşmiş bir tatil. Son faturalar duruyor ortada.”

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Handan İnci’nin “Kitapla Direniş”ini de Tomris Uyar’ı daha derinden tanımak için okunmanızı tavsiye ederim.

#Sedat Simavi#Tomris Uyar#Otuzların Kadını
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