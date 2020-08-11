Beyoğlu’nda yeni bir sahne

Beyoğlu’nu kültür sanat açısından geliştirmeli. Gençlik yıllarımızda konserden sinemaya, tiyatroya kadar bütün sanat etkinlikleri Beyoğlu’nda yapılırdı. Yabancı dilde kitaplar için de gene oraya giderdik. Hiç kuşkusuz yabancı firmaların çıkardığı Batı müziği long play’lerini de Tünel’deki müzik mağazalarından aldıktan sonra Frenç Amerikan’a, Hachette’e, Saray Kitabevi’ne, Necdet Sander’e uğrardık. Dram ve komedi tiyatroları da Tepebaşı’ndaydı. O zaman tiyatroların önünde kuyruklar vardı.
O ikisi de yıkıldıktan sonra yeniden yapılmalıydı. Venedik’te La Fenice tiyatrosu yandı, rölövelerine bakarak yeniden yapıldı. Görkemli bir açılıştan sonra. Ben de konserler için Saray Sineması’na giderdim. Türk ve Batı müziğinin tanınmış solistlerini orada dinlerdik. Şimdi İstiklal Caddesi değişti, konforlu sinemalar AVM’lerde seyirci topluyor.
Şan Sineması da, Taksim Belediye Gazinosu da konserlerin mekânıydı. İkisi de bugün yok. İki salonda da bir hafta Batı müziği konseri, bir hafta da Türk müziği konseri yapılırdı. İkisi de belediyeye bağlıydı. Semtlerin bugününe baktığımda daima onların tarihine bakarım. O tarihin yaşatılmasını beklerim.
Batı kültürünün ilk rüzgârı orada esti.
Beyoğlu Belediyesi’nin “Beyoğlu Talimhane Sahne”nin açılışına bu gerekçeyle sevindim. Bu sahnenin yalnız belediye tarafından değil özel tiyatro topluluklarına da verilmesini öneririm. Muammer Karaca Tiyatrosu ne oldu bilemiyorum. Kenter Tiyatrosu salonunun akıbetini merak ediyorum. Beyoğlu sahne bakımından yetersiz bir semt. Ödenekli tiyatrolar dışında salon sıkıntısını biliyoruz, çok kötü şartlarda perde açıyorlar, seyirci buluyorlar.
Beyoğlu’nun yeni kültür sanat alanı ‘Beyoğlu Talimhane Sahne’nin tanıtımı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı programla gerçekleştirildi.
Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜROB paydaşlığıyla kurulan ‘Talimhane Sahne’ ile Talimhane bölgesi yerel ve uluslararası kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Talimhane Sahne’nin tanıtım programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin ile üniversite rektörleri, başkonsoloslar, sinema ve tiyatro sanatçıları ile çok sayıda sanatsever ve kalemi ile kültür hayatına katkı sağlayan pek çok yazar katıldı. Konuşmaların ardından İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu bir konser verdi.
‘MİSAFİRLERİMİZİ GÜVENLİ BİR ORTAMDA SANATLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ’
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Festivali ile İstanbul sosyal hayatının kalbi olacağını belirterek, “Beyoğlu Kültür Yolu projesidir. Bugün ise Beyoğlu Belediyemizle işbirliği içinde bu yolun kültür ve sanat anlamında ne kadar zengin olacağının ön gösterimi niteliğinde bir açılış yapıyoruz. Talimhane Sahne ve 8 Ağustos’ta başlayıp eylül sonuna kadar devam edecek Beyoğlu Kültür Festivali ile İstanbul sosyal hayatının kalbi, opera ve baleden halk müziği ve tiyatroya uzanan bir sanat coşkusuyla atacak. Beyoğlu İstanbul’un adeta özü ve özetidir. Burada yaptığınız bir yürüyüşte dili, kültürü, inancı birbirinden farklı nice hayatların içinde yol alırsınız. Bu toprakların medeniyet mirası bizlerle yaşamaya devam etmektedir. Üzerimize düşen görev, mirası vârise ulaştırmak için korumaktır. Bunun en estetik ve zarif yolu ise kültür ve sanat etkinlikleridir. Açılışını yapmakta olduğumuz 147 kişi kapasiteli Talimhane Sahne ile Beyoğlu Kültür Festivali de bu düşünceden hayat bulmuştur. Sahnemiz ve Taksim Talimhane bölgesinde yer alan sokaklar boyunca düzenlenecek kültür festivaliyle, küresel salgının etkisini hâlâ sürdürdüğü bu süreçte halkımızı ve yabancı misafirlerimizi güvenli bir ortamda sanatla buluşturmayı hedefliyoruz. Talimhane Sahne’de ilk olarak ‘Bir Nefes Dede Korkut’ adlı temsil sanatseverlerle buluşacak. Festival boyunca İstanbul Devlet Tiyatroları, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Müziği, Modern Folk Müziği, Devlet Halk Müziği Toplulukları gibi ekiplerimiz sahne alacak” dedi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise “Bizler koronavirüs döneminde sanatın ve kültürün kalbi olan Beyoğlu’nda hem sanata hem de sanatçıya destek vermek için arayışlar içerisinde olduk. İnsanları ağırlayan bu Talimhane bölgesi istedik ki sanatı müziği ve kültürü de ağırlasın. Bizler sanatın ve kültürün canlı tutulması için gayretin içerisindeyiz. Talimhane Sahnesi’ni Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) işbirliği ile bu noktaya getirdik. Burada tiyatro ve sinema gösterimleri olacak. Aynı zamanda dünya çapında bir gastronomi festivali gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kültürlerin birbirlerini tanıması, kaynaşması konusunda Talimhane hizmet edecek diye düşünüyorum. İnanıyorum ki salgın döneminde sanatı ve kültürü canlı tutacağız. Çünkü Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ biz bu damarların kopmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.
AHMET ARPAD 80. KİTABINI ÇEVİRİYOR
TALAT SAİT HALMAN ÇEVİRİ ÖDÜLÜ sahibi Ahmet Arpad’dan bir e-mail aldım: “Merhabalar sevgili Doğan Hızlan
‘Eski İstanbul Kaldı mı’ yazını Burhan Arpad’ın oğlu olarak ilgi ve hüzünle okudum.
Babamın İstanbul yazılarından ve kitaplarından yaptığım derlemeleri hatırlatayım dedim.
Burhan Arpad, Alman edebiyatından birçok kitaplar çevirdi.
Kitapları: Alnımdaki Bıçak Yarası, Yok Edilen İstanbul.”
Ahmet Arpad, ayrıca bu e-postada 80. kitabı çevirdiğini belirtti.
Beyoğlu’nda yeni bir sahne
Beyoğlu’nu kültür sanat açısından geliştirmeli. Gençlik yıllarımızda konserden sinemaya, tiyatroya kadar bütün sanat etkinlikleri Beyoğlu’nda yapılırdı. Yabancı dilde kitaplar için de gene oraya giderdik. Hiç kuşkusuz yabancı firmaların çıkardığı Batı müziği long play’lerini de Tünel’deki müzik mağazalarından aldıktan sonra Frenç Amerikan’a, Hachette’e, Saray Kitabevi’ne, Necdet Sander’e uğrardık. Dram ve komedi tiyatroları da Tepebaşı’ndaydı. O zaman tiyatroların önünde kuyruklar vardı.
O ikisi de yıkıldıktan sonra yeniden yapılmalıydı. Venedik’te La Fenice tiyatrosu yandı, rölövelerine bakarak yeniden yapıldı. Görkemli bir açılıştan sonra. Ben de konserler için Saray Sineması’na giderdim. Türk ve Batı müziğinin tanınmış solistlerini orada dinlerdik. Şimdi İstiklal Caddesi değişti, konforlu sinemalar AVM’lerde seyirci topluyor.
Şan Sineması da, Taksim Belediye Gazinosu da konserlerin mekânıydı. İkisi de bugün yok. İki salonda da bir hafta Batı müziği konseri, bir hafta da Türk müziği konseri yapılırdı. İkisi de belediyeye bağlıydı. Semtlerin bugününe baktığımda daima onların tarihine bakarım. O tarihin yaşatılmasını beklerim.
Batı kültürünün ilk rüzgârı orada esti.
Beyoğlu Belediyesi’nin “Beyoğlu Talimhane Sahne”nin açılışına bu gerekçeyle sevindim. Bu sahnenin yalnız belediye tarafından değil özel tiyatro topluluklarına da verilmesini öneririm. Muammer Karaca Tiyatrosu ne oldu bilemiyorum. Kenter Tiyatrosu salonunun akıbetini merak ediyorum. Beyoğlu sahne bakımından yetersiz bir semt. Ödenekli tiyatrolar dışında salon sıkıntısını biliyoruz, çok kötü şartlarda perde açıyorlar, seyirci buluyorlar.
Beyoğlu’nun yeni kültür sanat alanı ‘Beyoğlu Talimhane Sahne’nin tanıtımı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı programla gerçekleştirildi.
Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜROB paydaşlığıyla kurulan ‘Talimhane Sahne’ ile Talimhane bölgesi yerel ve uluslararası kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Talimhane Sahne’nin tanıtım programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin ile üniversite rektörleri, başkonsoloslar, sinema ve tiyatro sanatçıları ile çok sayıda sanatsever ve kalemi ile kültür hayatına katkı sağlayan pek çok yazar katıldı. Konuşmaların ardından İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu bir konser verdi.
‘MİSAFİRLERİMİZİ GÜVENLİ BİR ORTAMDA SANATLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ’
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Festivali ile İstanbul sosyal hayatının kalbi olacağını belirterek, “Beyoğlu Kültür Yolu projesidir. Bugün ise Beyoğlu Belediyemizle işbirliği içinde bu yolun kültür ve sanat anlamında ne kadar zengin olacağının ön gösterimi niteliğinde bir açılış yapıyoruz. Talimhane Sahne ve 8 Ağustos’ta başlayıp eylül sonuna kadar devam edecek Beyoğlu Kültür Festivali ile İstanbul sosyal hayatının kalbi, opera ve baleden halk müziği ve tiyatroya uzanan bir sanat coşkusuyla atacak. Beyoğlu İstanbul’un adeta özü ve özetidir. Burada yaptığınız bir yürüyüşte dili, kültürü, inancı birbirinden farklı nice hayatların içinde yol alırsınız. Bu toprakların medeniyet mirası bizlerle yaşamaya devam etmektedir. Üzerimize düşen görev, mirası vârise ulaştırmak için korumaktır. Bunun en estetik ve zarif yolu ise kültür ve sanat etkinlikleridir. Açılışını yapmakta olduğumuz 147 kişi kapasiteli Talimhane Sahne ile Beyoğlu Kültür Festivali de bu düşünceden hayat bulmuştur. Sahnemiz ve Taksim Talimhane bölgesinde yer alan sokaklar boyunca düzenlenecek kültür festivaliyle, küresel salgının etkisini hâlâ sürdürdüğü bu süreçte halkımızı ve yabancı misafirlerimizi güvenli bir ortamda sanatla buluşturmayı hedefliyoruz. Talimhane Sahne’de ilk olarak ‘Bir Nefes Dede Korkut’ adlı temsil sanatseverlerle buluşacak. Festival boyunca İstanbul Devlet Tiyatroları, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Müziği, Modern Folk Müziği, Devlet Halk Müziği Toplulukları gibi ekiplerimiz sahne alacak” dedi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise “Bizler koronavirüs döneminde sanatın ve kültürün kalbi olan Beyoğlu’nda hem sanata hem de sanatçıya destek vermek için arayışlar içerisinde olduk. İnsanları ağırlayan bu Talimhane bölgesi istedik ki sanatı müziği ve kültürü de ağırlasın. Bizler sanatın ve kültürün canlı tutulması için gayretin içerisindeyiz. Talimhane Sahnesi’ni Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) işbirliği ile bu noktaya getirdik. Burada tiyatro ve sinema gösterimleri olacak. Aynı zamanda dünya çapında bir gastronomi festivali gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kültürlerin birbirlerini tanıması, kaynaşması konusunda Talimhane hizmet edecek diye düşünüyorum. İnanıyorum ki salgın döneminde sanatı ve kültürü canlı tutacağız. Çünkü Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ biz bu damarların kopmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.
AHMET ARPAD 80. KİTABINI ÇEVİRİYOR
TALAT SAİT HALMAN ÇEVİRİ ÖDÜLÜ sahibi Ahmet Arpad’dan bir e-mail aldım: “Merhabalar sevgili Doğan Hızlan
‘Eski İstanbul Kaldı mı’ yazını Burhan Arpad’ın oğlu olarak ilgi ve hüzünle okudum.
Babamın İstanbul yazılarından ve kitaplarından yaptığım derlemeleri hatırlatayım dedim.
Burhan Arpad, Alman edebiyatından birçok kitaplar çevirdi.
Kitapları: Alnımdaki Bıçak Yarası, Yok Edilen İstanbul.”
Ahmet Arpad, ayrıca bu e-postada 80. kitabı çevirdiğini belirtti.