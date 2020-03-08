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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Beethoven Yılı: Konserler ve CD’ler

8 Mart 2020

Beethoven’ın doğumunun 250. yılında Türkiye’de de konserler veriliyor.

Yurtdışında birçok ülkede Beethoven’ın bestelerini dinledim. Belleğimde kalan konserlerden biri de daha iki Almanya birleşmemişken Berlin Filarmoni’nin salonunda Riccardo Muti’nin yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası’ndan 7. Senfoni’yi dinlemiştim.

Önemli bir açılış gecesiydi, dört Berlin’in de temsilcileri konserin ön sırasındaydılar. Anımsadığım, İngiliz askeri yetkilisinin üniforma ile gelmesiydi.

Aziz dostum Şefik Yüksel, Beethoven Yılı’nda İdil Biret’in konser listesini gönderdi, ben de dinleyicilerimin program yapabilmesi için yazıma aldım.

Beethoven Yılı: Konserler ve CD’ler

Fazıl Say da Beethoven’ın piyano sonatlarını doldurdu.

BEETHOVEN 2020 Türkiye

Konserler

Mart

09- İstanbul Süreyya Operası - Resital

11- Zorlu Salonu 5. Konçerto Avrasya Orkestrası - Şef: Rengim Gökmen

Mayıs

02- Bodrum - Resital

05- Denizli IZDSO 2. - Konçerto

08- Ankara CSO/Congressium - 2. Konçerto (Avrupa Birliği Konseri/davetiyeli)

14-15- Ankara CSO - 2. ve 4. Konçertolar, şef: Can Okan

21-22- CSO - 1. ve 3. Konçertolar, şef: Cem Orhan

29-30- CSO - 5. Konçerto ve Korolu Fantezi, Şef: Rengim Gökmen

Haziran

06- İstanbul Festivali

Önce Beethoven Belgeseli ve 4. ve 5. Konçerto konser kayıtları; iki resital

Pr.1 32 Çeşitleme

Sonat No. 21 “Waldstein”

Pr. 2 Sonat No. 14
“Ay ışığı”

 Senfoni No. 1 (piyano uyarlaması Franz Liszt)

Temmuz

İDİL BİRET FESTİVALİ (Muğla/Beethoven)

23- Stratonikea Antik Tiyatro Muğla Belediye Orkestrası Üçlü Konçerto / 1. Konçerto (Kemal Cem Yılmaz)

26- 4. Konçerto / 3. Konçerto (Buğra Yüksel)

29- 5. Konçerto / 2. Konçerto (Can Okan)

Ağustos

21-28-  Ayvalık AIMA Ustalık Sınıfı - Beethoven eserleri

HAZIRLANAN CD’LER

Özel 4 CD kutu, Beethoven Seçmeler (Best of Beethoven)

Türkçe ve İngilizce iki ayrı kutu (Türkiye ve yabancı ülkeler için dünya dağıtımı, İdil Biret, 19 CD bütün sonatlar, konçertolar ve senfoni uyarlamaları)

FAZIL SAY TÜM PİYANO SONATLARINI YORUMLADI

FAZIL SAY Beethoven’in 32 piyano sonatından oluşan 650 dakikalık kaydı bitirdi.

Kayıt 9 CD’den oluşuyor.

Mayıs 2017’de kayıt yapmaya başlayan Fazıl Say, çalışmasını Beethoven’ın 250. doğum yılı olarak da kutlanan 2020’de Warner Music etiketiyle dinleyicilerine ulaştırdı.

“İki yıl boyunca Beethoven benim idolüm ve mentorum oldu” sözüyle bu süreci tanımlayan Fazıl Say, Beethoven’ın 250. doğum yılıyla aynı döneme denk gelen albümün kayıtlarını geçtiğimiz yılın kasım ayında tamamlandı. 650 dakikalık bir kayda imza atan Fazıl Say, dokuz CD’den oluşan bu kaydının yanı sıra Moonlight, Appassionata, Waldstein ve Pathetique sonatlarından oluşan bir seçkiyi de plak formatında müzikseverlere sunuyor.

Bugüne kadar 40 CD yayınlayan Fazıl Say’ın Warner Music etiketiyle yayınlanan ve Beethoven’ın 32 piyano sonatının tamamını yorumladığı çalışmanın kayıtları Salzburg’daki ünlü Mozarteum’da gerçekleşti. 2016 yılında müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Beethoven Ödülü’nü de kazanan Fazıl Say’ın bu çalışması Türkiye ile birlikte tüm dünyada ve dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

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İKİ iyi piyanistten Beethoven’ı dinlemeniz hakkında tavsiye sözünü abes bulurum.

Beethoven Yılı: Konserler ve CD’ler

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