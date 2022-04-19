Balkan Naci İslimyeli’nin ardından

Türk resminin köşe taşlarından Balkan Naci İslimyeli de aramızdan ayrıldı.
Sergilerine giderken her zaman bir yenilikle karşılaşacağımın coşkusunu yaşardım. Resminin arkasında bir dünya görüşünün varlığını hemen fark ederdiniz. Bıraktığı yerden devam eden sanatçılardan değildi; yeniliğini zirveye taşır, ondan sonra bir başka yeniliğin adımını atardı. İslimyeli gibi ressamlar, genç kuşak sanatçılarına değişimin önemini anımsatırdı.
İki işlevi bir arada yansıtmayı başardı. Hem dünden bugüne gelen çizgiyi hem de yarına uzantısını.
Dolmabahçe Kültür Merkezi’ndeki sergiden bir çalışmayı yazarsam onun hakkında izleyiciye bir ipucu veririm.
Balkan Naci İslimyeli’nin tarihi çeşmeden çıkan pvc boruları sergi mekânını dolana dolana bir bardağı dolduruyor.
Onun ‘Gizli İşler’ sergisini de gezmiştim.
İslimyeli sergi için şöyle demişti:
“Bu sergide benim hakkımda yazmak isteyen eleştirmenler için epey ipucu var.”
Sergi için notlarımda, beni en çok etkileyen elbiselerin üzerindekileri yazdım.
Kapsamlı kataloğun başında ‘Babam için...’ deniyor ve Baba şiiri yer alıyor.
Bu sözle yazıyı bitirelim:
“Sanatın klişelerine sığınmadan, orta ve yaygın beğeninin tuzaklarına düşmeden, talebe göre arz etmeden ve en önemlisi kendi kalarak değişebilmenin öyküsüdür.”
Ailesine başsağlığı diliyorum, nur içinde yatsın.
Eserlerinde yaşayacak.
DERGİLER ARASINDA
VİRÜS
DERGİNİN bu sayısında aramızdan ayrılan İsmail Mert Başat üzerine yazı ve şiirinden örnekler bulunuyor.
Kitaplarına girmemiş elyazısıyla bir şiir:
“İki Nefeste Aşk İlk nefes başla, dedim gözlerime unutkan bir yolcunun sesiyle belki de gitmektir sevda
gitmek avare bir kederi sarıp yaralarıma belki de gitmek terkisinde yalnızca”
İsmail Mert Başat
Ahmet Telli, Omzumdaki Ağrı şiirini Başat’a adamış: ‘İsmail Mert Başat’a ağıt’
Haydar Ergülen – Ne Ağrı Ne Gönül Dağı, En Yüce Kibir Dağı
Neslihan Önderoğlu – “Hayatın Yalın Gerçekliği Romanın Olağanüstü Gerçekliğiyle Örtüşmez” - İnci Aral’la söyleşi
Diyalojik Okuma
Gültekin Emre’nin ‘Sanki Babamın Romanı’(2021 ) kitabı üzerine – Aykar Sönmez- Ümit Yıldırım
(Nisan-Mayıs–Haziran Sayısı)
ANDANTE
Opus Amadeus Müzik Festivali 10 Yaşında
İstisnai Bir Müzisyen Michel Dalberto
“Büyük bir sanatçı her daim gelişim içindedir”-Can Erkekli
Böyle Buyurdu Müzik–Hayvanların Müzikle İmtihanı–Muzaffer Çorlu
(Nisan Sayısı)
EROL MANİSALI’NIN BASTONLARI
SCHNEIDERTEMPEL Sanat Merkezi’nde Erol Manisalı’nın baston koleksiyonu sergileniyor.
Sergi için Manisalı ne diyor?
“Benim baston dünyasına girmem rahmetli dedem hâkim Hüseyin Bey’in bana bıraktığı sembolik mirastan kaynaklanıyor.
Üniversite hocalığımın başından beri, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’daki ziyaretlerimde sokak satıcılarından eskicilere, müzelerden galerilere kadar bastonları inceledim. Baston aslında insanı doğaya, tarihe, arkeolojiye kaynaştıran köprüdür.
Ben bu mütevazı sergimde koleksiyonumdan sadece 25 tanesini sergiledim.”
Sergi pazartesi günleri haricinde 11.00–18.00 saatleri arasında gezilebilir.
Balkan Naci İslimyeli’nin ardından
Türk resminin köşe taşlarından Balkan Naci İslimyeli de aramızdan ayrıldı.
Sergilerine giderken her zaman bir yenilikle karşılaşacağımın coşkusunu yaşardım. Resminin arkasında bir dünya görüşünün varlığını hemen fark ederdiniz. Bıraktığı yerden devam eden sanatçılardan değildi; yeniliğini zirveye taşır, ondan sonra bir başka yeniliğin adımını atardı. İslimyeli gibi ressamlar, genç kuşak sanatçılarına değişimin önemini anımsatırdı.
İki işlevi bir arada yansıtmayı başardı. Hem dünden bugüne gelen çizgiyi hem de yarına uzantısını.
Dolmabahçe Kültür Merkezi’ndeki sergiden bir çalışmayı yazarsam onun hakkında izleyiciye bir ipucu veririm.
Balkan Naci İslimyeli’nin tarihi çeşmeden çıkan pvc boruları sergi mekânını dolana dolana bir bardağı dolduruyor.
Onun ‘Gizli İşler’ sergisini de gezmiştim.
İslimyeli sergi için şöyle demişti:
“Bu sergide benim hakkımda yazmak isteyen eleştirmenler için epey ipucu var.”
Sergi için notlarımda, beni en çok etkileyen elbiselerin üzerindekileri yazdım.
Kapsamlı kataloğun başında ‘Babam için...’ deniyor ve Baba şiiri yer alıyor.
Bu sözle yazıyı bitirelim:
“Sanatın klişelerine sığınmadan, orta ve yaygın beğeninin tuzaklarına düşmeden, talebe göre arz etmeden ve en önemlisi kendi kalarak değişebilmenin öyküsüdür.”
Ailesine başsağlığı diliyorum, nur içinde yatsın.
Eserlerinde yaşayacak.
DERGİLER ARASINDA
VİRÜS
DERGİNİN bu sayısında aramızdan ayrılan İsmail Mert Başat üzerine yazı ve şiirinden örnekler bulunuyor.
Kitaplarına girmemiş elyazısıyla bir şiir:
“İki Nefeste Aşk İlk nefes başla, dedim gözlerime unutkan bir yolcunun sesiyle belki de gitmektir sevda
gitmek avare bir kederi sarıp yaralarıma belki de gitmek terkisinde yalnızca”
İsmail Mert Başat
Ahmet Telli, Omzumdaki Ağrı şiirini Başat’a adamış: ‘İsmail Mert Başat’a ağıt’
Haydar Ergülen – Ne Ağrı Ne Gönül Dağı, En Yüce Kibir Dağı
Neslihan Önderoğlu – “Hayatın Yalın Gerçekliği Romanın Olağanüstü Gerçekliğiyle Örtüşmez” - İnci Aral’la söyleşi
Diyalojik Okuma
Gültekin Emre’nin ‘Sanki Babamın Romanı’(2021 ) kitabı üzerine – Aykar Sönmez- Ümit Yıldırım
(Nisan-Mayıs–Haziran Sayısı)
ANDANTE
Opus Amadeus Müzik Festivali 10 Yaşında
İstisnai Bir Müzisyen Michel Dalberto
“Büyük bir sanatçı her daim gelişim içindedir”-Can Erkekli
Böyle Buyurdu Müzik–Hayvanların Müzikle İmtihanı–Muzaffer Çorlu
(Nisan Sayısı)
EROL MANİSALI’NIN BASTONLARI
SCHNEIDERTEMPEL Sanat Merkezi’nde Erol Manisalı’nın baston koleksiyonu sergileniyor.
Sergi için Manisalı ne diyor?
“Benim baston dünyasına girmem rahmetli dedem hâkim Hüseyin Bey’in bana bıraktığı sembolik mirastan kaynaklanıyor.
Üniversite hocalığımın başından beri, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’daki ziyaretlerimde sokak satıcılarından eskicilere, müzelerden galerilere kadar bastonları inceledim. Baston aslında insanı doğaya, tarihe, arkeolojiye kaynaştıran köprüdür.
Ben bu mütevazı sergimde koleksiyonumdan sadece 25 tanesini sergiledim.”
Sergi pazartesi günleri haricinde 11.00–18.00 saatleri arasında gezilebilir.