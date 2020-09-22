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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Baksı Vakfı’ndan ‘Anadolu Ödülleri’

22 Eylül 2020

Baskı Kültür Sanat Vakfı’nın Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği Anadolu Ödülleri’ne başvurular 10 Ekim’e kadar devam ediyor. Ödüller Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon olmak üzere toplam 5 ayrı dalda verilecek.

Ödüller Anadolu’da, kıraç bir tepenin üzerinde geleneği gelecekle buluşturan Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın, benzer projelerin çoğalmasını ve daha da gelişmesini desteklemek amacıyla düzenlendi.

Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından beslenen, onun ortak kimliğini vurgulayan bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmeyi, onurlandırmayı ve cesaretlendirmeyi amaçladıklarını belirten Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ödüller üzerine şunları söylüyor:

“Anadolu’nun farklı köşelerinden ne kadar çok proje başvurursa, ödüller o kadar amacına ulaşacak. Ödüllere gösterilen ilgiden ve başvurulardan çok memnunuz. Son 1 ayda başvurulara yenilerinin de ekleneceğine inanıyor; bu toprakların kültürel birikimine katkı sağlamış tüm projeleri başvuruda bulunmaya çağırıyoruz.”

Ödüllerin seçici kurulunda kimler var:

Prof. Dr. Ali Akay

Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu

Prof. Dr. Nurhan Atasoy

Nezih Başgelen

Levent Çalıkoğlu

Doğan Hızlan

Arhan Kayar

Doç. Dr. Ayşe H. Köksal

Bülent Ortaçgil

Prof. Dr. Suha Özkan

Faruk Pekin

Dr. Nusret Polat

Prof. Dr. Metin Sözen

Murat Tabanlıoğlu

Görgün Taner

Saffet Emre Tonguç

Prof. Dr. Fikret K. Yegül

Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon dallarında verilecek Anadolu Ödülleri’nde, sergi ve bienal benzeri projeler Süreli Etkinlikler kategorisinde; konser, tiyatro, festival ve benzeri etkinlikler ise Gösteri Sanatları kategorisinde yarışıyor. Ödül programı bünyesindeki tüm kategorilere hem bireysel hem kurumsal başvuru yapılabiliyor. Aday gösterilen projelerde son beş yıl içinde gerçekleşmiş olma şartı aranıyor. Başvurular, www.baksi.org üzerinden, ilgili formun doldurulması ve istenen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi ile gerçekleşiyor.

YORUMLARLA VE ÇAĞRIŞIMLARLA MASKELER

Baksı Müzesi, 25 Eylül’den itibaren ‘Maske/Çağrışımlar’ sergisine ev sahipliği yapacak. 20 sanatçı ve tasarımcının ‘maske’ yorumlarını bir araya getiren sergi, açık kaldığı süre boyunca eşzamanlı olarak müzenin web sitesinde çevrimiçi izlenebilecek.

Beklenmedik bir biçimde günlük yaşantımızı kontrol altına alan, hayatımızın merkezine taşınan maskeler, bu kez sanatçı ve tasarımcıların yorumlarına konu ediliyor.

Sergiyi Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Banu Çarmıklı, Özlem Yalım’dan oluşan bir sanat kurulu şekillendirdi.

Kurul üyeleri, sergi içeriğinin ‘maskeyi aynı zamanda bir kavram olarak boyutlandırma’ temelinde geliştiğini söylüyor.

Sergide yer alan sanatçılar:

Alp İşmen

Aykut Erol

Beyza Boynudelik

Enis Karavil

Felekşan Onar

Ferhat Özgür

Fırat Engin

Gülcan Şenyuvalı

Gülen İmamoğlu

Halit Berker

Hatice Gökçe

İrfan Önürmen

Mehmet Dere

Mehmet Kavukçu

Merve – Kerem Ariş ( UNIQKA )

Mike Berg

Mustafa Horasan

Özlem Süer

Sinan Logie

Simay Bülbül

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