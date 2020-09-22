Baksı Vakfı’ndan ‘Anadolu Ödülleri’

Baskı Kültür Sanat Vakfı’nın Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği Anadolu Ödülleri’ne başvurular 10 Ekim’e kadar devam ediyor. Ödüller Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon olmak üzere toplam 5 ayrı dalda verilecek.
Ödüller Anadolu’da, kıraç bir tepenin üzerinde geleneği gelecekle buluşturan Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın, benzer projelerin çoğalmasını ve daha da gelişmesini desteklemek amacıyla düzenlendi.
Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından beslenen, onun ortak kimliğini vurgulayan bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmeyi, onurlandırmayı ve cesaretlendirmeyi amaçladıklarını belirten Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ödüller üzerine şunları söylüyor:
“Anadolu’nun farklı köşelerinden ne kadar çok proje başvurursa, ödüller o kadar amacına ulaşacak. Ödüllere gösterilen ilgiden ve başvurulardan çok memnunuz. Son 1 ayda başvurulara yenilerinin de ekleneceğine inanıyor; bu toprakların kültürel birikimine katkı sağlamış tüm projeleri başvuruda bulunmaya çağırıyoruz.”
Ödüllerin seçici kurulunda kimler var:
Prof. Dr. Ali Akay
Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu
Prof. Dr. Nurhan Atasoy
Nezih Başgelen
Levent Çalıkoğlu
Doğan Hızlan
Arhan Kayar
Doç. Dr. Ayşe H. Köksal
Bülent Ortaçgil
Prof. Dr. Suha Özkan
Faruk Pekin
Dr. Nusret Polat
Prof. Dr. Metin Sözen
Murat Tabanlıoğlu
Görgün Taner
Saffet Emre Tonguç
Prof. Dr. Fikret K. Yegül
Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon dallarında verilecek Anadolu Ödülleri’nde, sergi ve bienal benzeri projeler Süreli Etkinlikler kategorisinde; konser, tiyatro, festival ve benzeri etkinlikler ise Gösteri Sanatları kategorisinde yarışıyor. Ödül programı bünyesindeki tüm kategorilere hem bireysel hem kurumsal başvuru yapılabiliyor. Aday gösterilen projelerde son beş yıl içinde gerçekleşmiş olma şartı aranıyor. Başvurular, www.baksi.org üzerinden, ilgili formun doldurulması ve istenen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi ile gerçekleşiyor.
YORUMLARLA VE ÇAĞRIŞIMLARLA MASKELER
Baksı Müzesi, 25 Eylül’den itibaren ‘Maske/Çağrışımlar’ sergisine ev sahipliği yapacak. 20 sanatçı ve tasarımcının ‘maske’ yorumlarını bir araya getiren sergi, açık kaldığı süre boyunca eşzamanlı olarak müzenin web sitesinde çevrimiçi izlenebilecek.
Beklenmedik bir biçimde günlük yaşantımızı kontrol altına alan, hayatımızın merkezine taşınan maskeler, bu kez sanatçı ve tasarımcıların yorumlarına konu ediliyor.
Sergiyi Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Banu Çarmıklı, Özlem Yalım’dan oluşan bir sanat kurulu şekillendirdi.
Kurul üyeleri, sergi içeriğinin ‘maskeyi aynı zamanda bir kavram olarak boyutlandırma’ temelinde geliştiğini söylüyor.
Sergide yer alan sanatçılar:
Alp İşmen
Aykut Erol
Beyza Boynudelik
Enis Karavil
Felekşan Onar
Ferhat Özgür
Fırat Engin
Gülcan Şenyuvalı
Gülen İmamoğlu
Halit Berker
Hatice Gökçe
İrfan Önürmen
Mehmet Dere
Mehmet Kavukçu
Merve – Kerem Ariş ( UNIQKA )
Mike Berg
Mustafa Horasan
Özlem Süer
Sinan Logie
Simay Bülbül
Baksı Vakfı’ndan ‘Anadolu Ödülleri’
Baskı Kültür Sanat Vakfı’nın Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği Anadolu Ödülleri’ne başvurular 10 Ekim’e kadar devam ediyor. Ödüller Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon olmak üzere toplam 5 ayrı dalda verilecek.
Ödüller Anadolu’da, kıraç bir tepenin üzerinde geleneği gelecekle buluşturan Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın, benzer projelerin çoğalmasını ve daha da gelişmesini desteklemek amacıyla düzenlendi.
Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından beslenen, onun ortak kimliğini vurgulayan bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmeyi, onurlandırmayı ve cesaretlendirmeyi amaçladıklarını belirten Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ödüller üzerine şunları söylüyor:
“Anadolu’nun farklı köşelerinden ne kadar çok proje başvurursa, ödüller o kadar amacına ulaşacak. Ödüllere gösterilen ilgiden ve başvurulardan çok memnunuz. Son 1 ayda başvurulara yenilerinin de ekleneceğine inanıyor; bu toprakların kültürel birikimine katkı sağlamış tüm projeleri başvuruda bulunmaya çağırıyoruz.”
Ödüllerin seçici kurulunda kimler var:
Prof. Dr. Ali Akay
Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu
Prof. Dr. Nurhan Atasoy
Nezih Başgelen
Levent Çalıkoğlu
Doğan Hızlan
Arhan Kayar
Doç. Dr. Ayşe H. Köksal
Bülent Ortaçgil
Prof. Dr. Suha Özkan
Faruk Pekin
Dr. Nusret Polat
Prof. Dr. Metin Sözen
Murat Tabanlıoğlu
Görgün Taner
Saffet Emre Tonguç
Prof. Dr. Fikret K. Yegül
Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon dallarında verilecek Anadolu Ödülleri’nde, sergi ve bienal benzeri projeler Süreli Etkinlikler kategorisinde; konser, tiyatro, festival ve benzeri etkinlikler ise Gösteri Sanatları kategorisinde yarışıyor. Ödül programı bünyesindeki tüm kategorilere hem bireysel hem kurumsal başvuru yapılabiliyor. Aday gösterilen projelerde son beş yıl içinde gerçekleşmiş olma şartı aranıyor. Başvurular, www.baksi.org üzerinden, ilgili formun doldurulması ve istenen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi ile gerçekleşiyor.
YORUMLARLA VE ÇAĞRIŞIMLARLA MASKELER
Baksı Müzesi, 25 Eylül’den itibaren ‘Maske/Çağrışımlar’ sergisine ev sahipliği yapacak. 20 sanatçı ve tasarımcının ‘maske’ yorumlarını bir araya getiren sergi, açık kaldığı süre boyunca eşzamanlı olarak müzenin web sitesinde çevrimiçi izlenebilecek.
Beklenmedik bir biçimde günlük yaşantımızı kontrol altına alan, hayatımızın merkezine taşınan maskeler, bu kez sanatçı ve tasarımcıların yorumlarına konu ediliyor.
Sergiyi Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Banu Çarmıklı, Özlem Yalım’dan oluşan bir sanat kurulu şekillendirdi.
Kurul üyeleri, sergi içeriğinin ‘maskeyi aynı zamanda bir kavram olarak boyutlandırma’ temelinde geliştiğini söylüyor.
Sergide yer alan sanatçılar:
Alp İşmen
Aykut Erol
Beyza Boynudelik
Enis Karavil
Felekşan Onar
Ferhat Özgür
Fırat Engin
Gülcan Şenyuvalı
Gülen İmamoğlu
Halit Berker
Hatice Gökçe
İrfan Önürmen
Mehmet Dere
Mehmet Kavukçu
Merve – Kerem Ariş ( UNIQKA )
Mike Berg
Mustafa Horasan
Özlem Süer
Sinan Logie
Simay Bülbül