Bakmanın ötesinde görmeyi öğreten bir yapıt

Acaba bir resme bakarken ve onu değerlendirirken bir ön bilgiye ihtiyaç var mıdır? Önay Sözer’in ‘Sanat: Görünendeki Görünmeyen’ kitabı işte tam da bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte bir eser.
Romancı, felsefeci Önay Sözer, 1970’ten bu yana sanat eleştirisi konusunda da önemli yazılar yayımladı.
Değerlendirdikleri isimler şunlar: Martin Heidegger, Melanie Klein, Edmund Husserl, Bin Kimura, Roman Jakobson, Jacques Derrida, Eugen Fink, Georg Simmel, Pieter De Houch, Pablo Picasso, Mondrian, Joseph Koudelka, Jörg Reckenrich, İlya Kabakov, Sarkis, Komet, Ömer Uluç, Cihat Burak, Mehmet Güleryüz, Biles Öcal, Hakkı Anlı, Sevil Gürler ve Mürşide İçmeli.
Sanata hem kendi türünde hem de felsefi bağlamda yeni bir perspektiften bakıyor. Bu tür çalışmalar bizim bakış açımızı zenginleştirir, yüzeysel bilgileri katmanlaştırır.
Fark edemediğimizi keşif rehberi
Yeni kitabı ‘Sanat: Görünendeki Görünmeyen’ de görünenin ardındaki görünmeyeni nasıl keşfedeceğiniz konusunda rehber bir eser.
Kitap altı bölümden oluşuyor: Birinci Bölüm: Ne İçin Sanat?/ İkinci Bölüm: Resmin Aralanması / Üçüncü Bölüm: Ara / Dördüncü Bölüm: Şema ve İlişki / Beşinci Bölüm: Ressamlar ve Etkinlikler / Altıncı Bölüm: İki Söyleşi.
İstanbul üzerine değişik türlerde çok yazı okudunuz ama değişik bir bakış açısını, ‘İstanbul’a Disiplinlerarası Yaklaşım’da bulacaksınız.Derleyen: Mukadder Özgeç
Türkiye İş Bankası Yayınları
‘EV HALİ’ BÖYLEDİR
Evde çalışma düzenine geçtiğimizden beri mekân olarak ev(imiz) üzerine düşünmeye başladığınızdan kuşkum yok.
Eskiden çat kapı biri geldiğinde, bir tür özür gibi, “Kusura bakmayın, ev hali” denirdi. Mustafa Akar’ın ‘Ev Hali’ kitabı da adeta bugünlerin edebi bir tutanağı.
Kitap ithafları önemlidir benim için: “Eşim Zühre, oğullarım Ali Eren ve Hasan Meriç için...” denmiş ithafta, yine eve gönderme yaparak...
Edebiyatın ‘ev hafızası’ öteden beri çok kuvvetlidir: Sait Faik Abasıyanık’ın Burgazada’sındaki evi, Tevfik Fikret’in Âşian’ı... Ve elbette balkon ve elbette Charles Baudelaire ile Sezai Karakoç’un ‘balkon’ buluşmasını hatırlayın...
Mustafa Akar’ı okumaya başlarsanız, ‘Tüm Nefesliler’ kitabını da alın ve özellikle “İstanbul’da Aksak Doğaçlama’yı okuyun. “Şiir yazıyorum çünkü...” ile başlayan özgün bir ‘poetika çalışması’dır o.
Zaten şaire “Siz ne yaparsınız?” diye sorduklarında, kendisini “Kelime tamircisiyim” diyor.
İştahınızı kabartmak için ‘Evin Hali’ kitabının sonunda ‘Yazarın Notu’nu aktarayım: “Bu kitap, Truman Capote, Bilge Karasu, Georges Perec, Enis Batur, Roland Barthes, Walter Benjamin, Italo Calvino, Kafka, J.D. Salinger, James Joyce gibi yazarlardan gizli saklı; açık seçik alıntılar içermektedir.”Mustafa Akar’ın kitaplarını Profil Yayınları yayımlıyor.
Bakmanın ötesinde görmeyi öğreten bir yapıt
Acaba bir resme bakarken ve onu değerlendirirken bir ön bilgiye ihtiyaç var mıdır? Önay Sözer’in ‘Sanat: Görünendeki Görünmeyen’ kitabı işte tam da bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte bir eser.
Romancı, felsefeci Önay Sözer, 1970’ten bu yana sanat eleştirisi konusunda da önemli yazılar yayımladı.
Değerlendirdikleri isimler şunlar: Martin Heidegger, Melanie Klein, Edmund Husserl, Bin Kimura, Roman Jakobson, Jacques Derrida, Eugen Fink, Georg Simmel, Pieter De Houch, Pablo Picasso, Mondrian, Joseph Koudelka, Jörg Reckenrich, İlya Kabakov, Sarkis, Komet, Ömer Uluç, Cihat Burak, Mehmet Güleryüz, Biles Öcal, Hakkı Anlı, Sevil Gürler ve Mürşide İçmeli.
Sanata hem kendi türünde hem de felsefi bağlamda yeni bir perspektiften bakıyor. Bu tür çalışmalar bizim bakış açımızı zenginleştirir, yüzeysel bilgileri katmanlaştırır.
Fark edemediğimizi keşif rehberi
Yeni kitabı ‘Sanat: Görünendeki Görünmeyen’ de görünenin ardındaki görünmeyeni nasıl keşfedeceğiniz konusunda rehber bir eser.
Kitap altı bölümden oluşuyor: Birinci Bölüm: Ne İçin Sanat?/ İkinci Bölüm: Resmin Aralanması / Üçüncü Bölüm: Ara / Dördüncü Bölüm: Şema ve İlişki / Beşinci Bölüm: Ressamlar ve Etkinlikler / Altıncı Bölüm: İki Söyleşi.
İstanbul üzerine değişik türlerde çok yazı okudunuz ama değişik bir bakış açısını, ‘İstanbul’a Disiplinlerarası Yaklaşım’da bulacaksınız.Derleyen: Mukadder Özgeç
Türkiye İş Bankası Yayınları
‘EV HALİ’ BÖYLEDİR
Evde çalışma düzenine geçtiğimizden beri mekân olarak ev(imiz) üzerine düşünmeye başladığınızdan kuşkum yok.
Eskiden çat kapı biri geldiğinde, bir tür özür gibi, “Kusura bakmayın, ev hali” denirdi. Mustafa Akar’ın ‘Ev Hali’ kitabı da adeta bugünlerin edebi bir tutanağı.
Kitap ithafları önemlidir benim için: “Eşim Zühre, oğullarım Ali Eren ve Hasan Meriç için...” denmiş ithafta, yine eve gönderme yaparak...
Edebiyatın ‘ev hafızası’ öteden beri çok kuvvetlidir: Sait Faik Abasıyanık’ın Burgazada’sındaki evi, Tevfik Fikret’in Âşian’ı... Ve elbette balkon ve elbette Charles Baudelaire ile Sezai Karakoç’un ‘balkon’ buluşmasını hatırlayın...
Mustafa Akar’ı okumaya başlarsanız, ‘Tüm Nefesliler’ kitabını da alın ve özellikle “İstanbul’da Aksak Doğaçlama’yı okuyun. “Şiir yazıyorum çünkü...” ile başlayan özgün bir ‘poetika çalışması’dır o.
Zaten şaire “Siz ne yaparsınız?” diye sorduklarında, kendisini “Kelime tamircisiyim” diyor.
İştahınızı kabartmak için ‘Evin Hali’ kitabının sonunda ‘Yazarın Notu’nu aktarayım: “Bu kitap, Truman Capote, Bilge Karasu, Georges Perec, Enis Batur, Roland Barthes, Walter Benjamin, Italo Calvino, Kafka, J.D. Salinger, James Joyce gibi yazarlardan gizli saklı; açık seçik alıntılar içermektedir.”Mustafa Akar’ın kitaplarını Profil Yayınları yayımlıyor.