Bâb-ı Âli’de müzik sesleri

Haberin Devamı

Her yer gibi o cadde de değişti. Kırtasiyecilerin yanı sıra atıştırmalık yerler çoğalmış. Eskinin ıssız sokaklarını onlar kaplamış. Elbet müşteriler de değişmiş, turistlerin çoğunlukta olduğu bir kalabalık var.

Gazeteler, yayınevleri... Oradayken çalıştığım yerden çıkar, aşağıya doğru inerken birçok plakçıya uğrardım.

Cumartesi günü kulaklarımda onlar çınlamaya başladı.

Sirkeci’de Sahibinin Sesi’ne uğrardım, yeni çıkan plaklara bakar; oranın işletmecisi onları çalarak seçmemizde yardımcı olurdu.

Hafta sonları özellikle sahil boyunda oturanlar o plakları alıp evlerine öyle giderlerdi.

Müzik gezisi sola döndüğünüzde devam ederdi.

İki şirketin plaklarını orada bulabilirdiniz.

Columbia ve Odeon şirketlerinin satış yerleri o caddenin üzerindeydi.

Gerek Türk müziğinin gerek Batı müziğinin bütün yeni plaklarını burada bulmak mümkündü.

Haberin Devamı

Müzik aletlerinin eksiklerini burada tamamlayabilirdiniz; hiç kuşkusuz bunların başında gramofon iğnesi gelirdi. İstoç öncesi bir yer dersem belki orayı görmeyenler zihinlerinde bunu canlandırabilirler.

Şimdi o cadde de müziğin yerini kalabalıkların uğultusu almış.

Pazar günleri bu semt ıssız bir görünüm alırdı.

Yazarlar, gazeteciler mutlaka bu kırtasiyecilere uğrarlardı. Çünkü daktiloda yazmayanlar, el yazısıyla yazdıkları yazılarını dizgicilere gönderirlerdi.

Plaklarımı aldıktan sonra Sirkeci’den gazeteye çıkarken Milli Eğitim Bakanlığı mağazasına uğrar çıkan yeni notaları alırdım.

Ara sokakta çayımı içerken, şarkılar da yankılanırdı.

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

YANSIMALAR

Aziz Şenol Filiz- Birol Yayla

Dört LP

-A

- Ağıt

- Sonbahar

- Son kuşlar

- Akdeniz

- Yağmur sonu

- Gündöndü

-B

- Bab-ı esrar

- Sırlar

- Serzeniş

- Hasbihal

-C

- Mavinin yankısı

- Beyhude

- Pervane

- Onsekiz

-D

- Mehmene

- Mektup

- Salıncak

- Yaradılış (Kalan)

SÂZ-I DİLÂRA

- Klasik Türk Saz Müziği Seçkileri

4 CD

- Türk müziği sazendelerinden gönül titreten tınılar

- Sadrettin Özçimi

- Göksel Baktagir

- Yurdal Tokcan

- Murat Salim Tokaç

- Ud

- Kanun

- Ney

- Tanbur (Beyza)