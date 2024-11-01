 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

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Onursal başkanlığını üstlendiğim ödülün seçici kurulları bu yılki ödül sahiplerini belirledi. Bu yıl yarışmaya ‘Şiir’ dalında 48, ‘Roman’ dalında 82 eserle başvuruldu.

- Attila İlhan Roman Ödülü’nün 2024 yılındaki sahibi, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan ‘Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü’ isimli romanıyla Ali İpek oldu.

Ödül seçici kurulu, Ali İpek’i ödüle layık görürken gerekçesini “Eser, son derece ilginç bir konuyu kendine has bir tarzda ve yaratıcı bir atmosferde işlemesi sebebiyle ödüle değer bulunmuştur” diye açıkladı.

- 2024 Attila İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise İthaki Yayınları’ndan çıkan ‘Güzel Seferlerin Süvarisi’ romanıyla Özgür Mutlu’ya verilmesine karar verildi. Ödül gerekçesi, seçici kurul tarafından şu şekilde açıklandı: “Eser, deniz hikâyeleri gibi çok işlenmemiş bir konudaki başarılı anlatımı ve kurgudaki başarısı sebebiyle ödüle değer bulunmuştur.”

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- Attila İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda Mehmet Eroğlu (Başkan), Faruk Şüyün, Handan Coşgun, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor.

- Şiir Ödülü Seçici Kurulu, 2024 Attila İlhan Şiir Ödülü’nün Plüton Yayınları’ndan çıkan ‘Tekliler’ kitabı ile Onur Sakarya’ya verilmesine karar verdi. Ödülün gerekçesi şu şekilde açıklandı: “Modern şiirin ritim özelliğini dize yapısında koruyan şiirlerinde, gündelik yaşamı şiir irtifasına başarıyla yükselttiği için 2024 Attila İlhan Şiir Ödülü ‘Tekliler’ isimli eseriyle Onur Sakarya’ya verilmiştir.”

◊ Metin Celal’in başkanlığındaki Attila İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nda A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Yakup Çelik yer aldı.

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2024 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri, 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 16.00’da, Tüyap İstanbul Kitap Fuarı bünyesinde Karadeniz Salonu’nda yapılacak tören ile sahiplerine takdim edilecek.

ERDAL ÖZ ÖDÜLÜ NECATİ TOSUNER’İN

2008 yılından bu yana düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, bu yıl Necati Tosuner’e verildi. Metin Celal, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın, Behçet Çelik, Jale Özata Dirlikyapan, Ayşe Sarısayın ve Faruk Duman’dan oluşan seçici kurul, usta yazarı şu gerekçeyle ödüle değer gördü: “İlk öykü kitabı Özgürlük Masalı’ndan bu yana 60 yıldır, edebiyatın farklı türlerindeki yapıtlarında, toplumsal hayatın açık ve saklı baskıları karşısında bireyin yaşadığı zorunlu ve seçilmiş yalnızlıkları, sancıları, Türkçenin ve yazının olanaklarını her yeni kitabında daha ileri taşıyarak kaleme alan Necati Tosuner’e verilmesi kararlaştırılmıştır.”

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Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Dada Salon’da düzenlenen törenle Necati Tosuner’e sunuldu.

2008 yılından beri verilen ödül, bugüne dek, Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan, Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin, Jale Parla, Selim İleri, Mehmet Eroğlu ve Füruzan’a verildi.