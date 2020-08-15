Tarihi kişilikler hakkında bilgileri çeşitli kaynaklardan okumak, karşılaştırmalı okumalar yapmak onların gerçek kimliklerini daha iyi anlamamızı sağlar. Hiç kuşkusuz bunların başında Atatürk gelir.
Semih S. Tezcan’ın “Mustafa Kemal’den Atatürk’e” kitabının editörlüğünü Aytaç Demirci yaptı. Rahmetli Tezcan’ın ithafı şöyle: “Halil İbrahim Göktürk’ün aziz hatırasına ithaf olunur.”
Mustafa Kemal Atatürk, 25-26 Ocak 1923’te bakın ne diyor: “Arkadaşlar! Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferleri değil, iktisat ve ilim ve irfan zaferleri olacaktır. Ordumuzun şimdiye kadar istihsal ettiği muzafferiyetler memleketimizi halâsı hakikiye sevk etmiş sayılamaz. Bu zaferler ancak müstakbel zaferimiz için kıymetli bir zemin hazırlamıştır. Muzafferiyatı askeriyemizle mağrur olmayalım. Yeni ilim ve iktisat zaferlerine hazırlanalım.” Kapaktaki fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin ilk kamusal sanat müzesi Resim ve Heykel Müzesi’nin açılışında manevi kızı Ülkü’yle birlikte (20 Eylül 1937).
Bir liderin yükseliş öyküsünü okurken çevresiyle yaptığı mücadeleyi de göreceksiniz. Bazı bölümlerin altını çizdim; bir mücadeleyi, yeniden bir devlet kurmayı anlatan satırlar... Bölüm 13, mücadelenin yol ayrılıklarına değiniyor. Başlığı şu: ‘Silah Arkadaşları Onu Anlamakta Zorluk Çektiler’. Kimler var: Fevzi Paşa, Halide Edip Adıvar, Mazhar Müfit Kansu, Kâzım Karabekir. Kitapta savaştan kültüre, milliyetçiliğe, inkılapçılığa kadar cumhuriyet devriminin anatomisi irdeleniyor. Önemli bir başlık da ‘Dil ve Tarih çalışmaları’. Mustafa Kemal’in anladığı şekliyle Türk milliyetçiliği bilimsellik, dil ve tarih temelleri üzerinde yükselmeliydi. ‘İnkılâpların Yapısı’ bölümü de bazı temel değişikliklere bakış için gerekli malzemeyi içeriyor. Kitaplığınızda yer almasını salık veririm.
Mustafa Kemal’den Atatürk’e
Semih S. Tezcan
Yüksek Öğretim Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayını
Atatürk’e dair yeni bilgiler, yeni fotoğraflar
Tarihi kişilikler hakkında bilgileri çeşitli kaynaklardan okumak, karşılaştırmalı okumalar yapmak onların gerçek kimliklerini daha iyi anlamamızı sağlar. Hiç kuşkusuz bunların başında Atatürk gelir.
Semih S. Tezcan’ın “Mustafa Kemal’den Atatürk’e” kitabının editörlüğünü Aytaç Demirci yaptı. Rahmetli Tezcan’ın ithafı şöyle: “Halil İbrahim Göktürk’ün aziz hatırasına ithaf olunur.”
Mustafa Kemal Atatürk, 25-26 Ocak 1923’te bakın ne diyor: “Arkadaşlar! Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferleri değil, iktisat ve ilim ve irfan zaferleri olacaktır. Ordumuzun şimdiye kadar istihsal ettiği muzafferiyetler memleketimizi halâsı hakikiye sevk etmiş sayılamaz. Bu zaferler ancak müstakbel zaferimiz için kıymetli bir zemin hazırlamıştır. Muzafferiyatı askeriyemizle mağrur olmayalım. Yeni ilim ve iktisat zaferlerine hazırlanalım.” Kapaktaki fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin ilk kamusal sanat müzesi Resim ve Heykel Müzesi’nin açılışında manevi kızı Ülkü’yle birlikte (20 Eylül 1937).
Bir liderin yükseliş öyküsünü okurken çevresiyle yaptığı mücadeleyi de göreceksiniz. Bazı bölümlerin altını çizdim; bir mücadeleyi, yeniden bir devlet kurmayı anlatan satırlar... Bölüm 13, mücadelenin yol ayrılıklarına değiniyor. Başlığı şu: ‘Silah Arkadaşları Onu Anlamakta Zorluk Çektiler’. Kimler var: Fevzi Paşa, Halide Edip Adıvar, Mazhar Müfit Kansu, Kâzım Karabekir. Kitapta savaştan kültüre, milliyetçiliğe, inkılapçılığa kadar cumhuriyet devriminin anatomisi irdeleniyor. Önemli bir başlık da ‘Dil ve Tarih çalışmaları’. Mustafa Kemal’in anladığı şekliyle Türk milliyetçiliği bilimsellik, dil ve tarih temelleri üzerinde yükselmeliydi. ‘İnkılâpların Yapısı’ bölümü de bazı temel değişikliklere bakış için gerekli malzemeyi içeriyor. Kitaplığınızda yer almasını salık veririm.
Mustafa Kemal’den Atatürk’e
Semih S. Tezcan
Yüksek Öğretim Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayını