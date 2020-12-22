Armağan haftası

İÜ OMAR Müdürü bu alanda yoğun çalışmalarıyla dikkati çekiyor.
Yeni çalışma ‘Serhanende Nurettin Çelik ve OMAR Türk Müziği İcra Heyeti tarafından Suzidil Faslı’.
Fasıl müziğini çok severim, Aras plaklarının tamamını edinmiştim, diğer fasıl kayıtlarını da topladım.
Radyolu günlerde saat 17.30’da İstanbul Radyosu’nda fasıl saatiydi. Fasıl seven bir başka dostum da
Türk edebiyatının önemli yazarlarını mutlaka okumak gerekir. Onlar edebiyatın öncü takımındandır. ‘Tarık Buğra Kitabı’ onu bütün yönleriyle tanımanızı sağlayacak bir çalışma. Böyle kitapları benim tercih etme gerekçem; birçok yazarın, eleştirmenin onun çeşitli türlerdeki yapıtlarını değerlendirmesidir.
Onu okumaya başladığınızda hem daha yakından, derinlemesine tanırsınız hem de Türk edebiyat tarihindeki yerini tespit etmiş olursunuz.
Asım Öz’ün hazırladığı kitabın altbaşlığı: ‘Hatırlayıp Yeniden Bulmak’.
Ömer Arısoy, ‘Kıymetli Okurlar’ başlıklı yazısında, yazarın doğumunun 100’üncü yılı olan 2018’de düzenlenen sempozyumun kitap haline getirildiğini belirtiyor.
Asım Öz, ‘Bu Kitap Hakkında’ yazısında Tarık Buğra’nın (1918–1994) etkili dönemini özetliyor: “Asıl şöhretine 1960’lardan itibaren yayımladığı, Osmanlı’dan Cumhuriyet devrine Türk tarihinin ve toplumunun önemli aşamalarıyla kırılma süreçlerini mesele edinen, bireysel dramlar içinde toplumsal dramları anlatan romanlarıyla kavuşur.
Tarık Buğra, özellikle 1950 sonrası kültür, sanat ve matbuat dünyamızda kalıcı izler bırakmış isimlerdendir. Hikâyelerinden edebiyat zevkine, sanat yorumlarından eleştirmenliğe, tiyatro oyunlarından romanlarına kadar uzanan büyük bir yazar.”
Tarık Buğra Kitabı
“2013 yazıydı, gezi arkadaşımız Aygül Karagöz telefon etti ve Kuzguncuk’taki evine akşam yemeğine davet etti. Yeni komşusu İngiliz gazeteci okurumdu ve benimle tanışmak istiyordu. Eşim Nur’la birlikte gittiğimiz yemekte, serbest gazeteci Tim Cornwell ile karısı, Amerikalı romancı Alice Greenway’i hemen benimsedik. Birikimli ve kibardılar, İstanbul ve Kuzguncuk dostuydular. Tim, ‘Bizans Sultanı’ romanımın İngilizcesini okumuştu, uzmanlık alanı sanat ve tarihti. Adını gözde dergim Cornucopia’daki yazılarından anımsadım.
Ertesi hafta onları Çengelköy’deki bir balıkçı restoranında ağırladık. Tim ile Alice, Edinburgh’da yaşıyorlardı ve Samuel Beckett’in yayıncısı John Calder’ın komşusuydular, bana efsanevi Calder’dan imzalı bir kitap getirmelerinden de etkilenmiştim. Tim yemek boyunca İstanbul’da bazı mekânlar ve camilerle ilgili sorular sordu, sanırım oraları birlikte gezmemiz için nabız yokluyordu. O yaz sıcağında içimden gelmedi, yol göstermekle yetindim.
1985’te Adam Sisman’ın ‘John le Carre-The Biography’ adlı yaşamöyküsü kitabını hemen getirttim, usta yazarın tüm kitaplarını da çıkar çıkmaz alır okurdum. Kitabın fotoğraflar kısmında bir aile portresi dikkatimi çekti, ailenin üçüncü ve en küçük bireyi Tim, John le Carre’nin kucağında, merakla kameraya odaklanmıştı. Birden aklıma geldi, John le Carre’nin gerçek adı David Cornwell’di. Aygül Hanım’ı arayıp sordum, hayır o da Tim’in babasının John le Carre olduğunu bilmiyordu. ‘Hatta baban ne iş yapıyor diye sordum’ demişti. Yazar diye kestirip atınca, ne tip kitaplar yazdığını sormuş, ‘John le Carre tipi’ yanıtını alınca gülerek susmuştu.
Tim Cornwell’e bir e-posta attığımı, beş yıldır bir yanıt alamadığımı anımsıyorum.”
John le Carre, benim severek okuduğum bir yazardı, romanlarından çekilen filmleri de seyrettim.
Bizde böyle şöhretli casuslar var mıydı?
Evet, adı Ahmet Esat Tomruk.
Hem müzede hem çevrimiçi yoluyla satışlar yapılabiliyor.
Her çarşamba, tasarımcılar yarattıkları konusunda konuşuyorlar.
16 Aralık saat 16.00’da Aral Ağış, “Tasarımın Geleceği: Pandemi ve Sonrası”, mağaza yöneticisi ve tasarımcı Bilge Ökten’in moderatörlüğünde gerçekleşecek.
23 Aralık saat 16.00’da moda tasarımcısı Hatice Gökçe ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nden Gönül Sulargil’in ‘Kadın İstihdamının Desteklenmesinde Tasarımcıların Rolü’ konuşması SSM’nin YouTube kanalından canlı izlenebilecek.
Tasarımlar 10.00–17.00 arasında müze giriş bölümünde görülebilir.
Kalıcı armağanları çok severim, özellikle müzelerin eserlerini sergiledikleri sanatçının yapıtlarından üretilen armağan malzemesine yabancı ülkelerdeki müzeleri ziyaret ettiğimde imrenirdim.
Ayrıca SSM’de Osmanlı hat ekolünün ustası Şeyh Hamdullah ölümünün 500’üncü yılında özel sergiyle anılıyor.
Sergi, 15. yüzyılın ikinci yarısı ve 16. yüzyılın ilk yarısında üretilmiş nadir elyazması, kitaplar, Kuran-ı Kerim nüshaları, kıtalar ve albümlerden oluşuyor.
İki LP’den oluşan albümün adı:
‘Ferdi Özbeğen – Yirminci Sanat Yılı Şan Konseri’.
Şan Sineması’nda ne kadar çok konser dinledim, Türk ve Batı müziğinin seçkin eserlerini ve solistlerini.
Bir sanatçının yaşamında unutulmaz icra zirveleri vardır. Dinlediğimiz müzik, ses definesinin derinliğinde kalır, bir gün bir notasıyla, bir hatırlatmasıyla kulağınıza ulaşır.
Atatürk üzerine birçok kitap yazıldı. Askeri zaferlerinden siyasal, toplumsal devrimlerine kadar... Peki Atatürk’ün entelektüel birikiminin kaynakları, ana hatları nelerdi?
Zafer Toprak’ın ‘Atatürk-Kurucu Felsefenin Evrimi’ kitabı onun bu yönünü inceliyor. Kitabın ilk yazısı Atatürk’ün Tevfik Paşa ile konuşması... 1921’de yapılan bu konuşma durumun siyasal bir özeti, ayrıca emperyalist kuvvetlerin bakış açısından da söz ediyor.
Giriş’te 29 Ekim 1923’te Fransız muharriri Maurice Pernot’ya verdiği demeç...
İlk sözü şöyle: “Memleketler muhteliftir fakat medeniyetler birdir ve bir milletin terakkisi için de bu yegâne medeniyete iştirak etmesi lâzımdır.”
Toprak, müzik tarihinin değişimiyle 20’nci yüzyılın ilk habercisinin Paris’te icra edilen Stravinski’nin ‘Bahar Ayini’ni beğenmeyenlerin bir yeniliğin habercisini fark etmediklerinden söz ediyor, sanatta sonraki yenilikleri de sıralıyor.
Bu icranın izini sürerek Türkiye’de edebiyattan mimariye, resme kadar değişimin her sanat dalındaki örneklerini veriyor. Hiç kuşkusuz bu, Batılılaşma serüveninin de tarihi.
Toprak, şimdiye kadar yapılanların yanı sıra yapılmayanları özetliyor: “Bugüne kadar Atatürk’ün entelektüel kişiliği üzerinde çok az duruldu. Oysa O’nun düşünce yapısındaki evreler günlük siyasi ve askeri olayların ötesinde, günümüz Türkiye’sinin toplumsal ve kültürel yapılanmasında derin izler bıraktı.
Çankaya Kitaplığı’ndaki eserler dikkatle taranırken bir bibliyofil olan yazar bir sürprizle karşılaştı.
Onu yakından tanıdığım için fotoğrafların arkasındaki birikimi her karede hissettim.
Önce sanat açısından bir biyografi yazacağım:
Londra’dan yurda döner dönmez Vatan gazetesinin ünlü ‘Sanat Yaprağı’nı çıkaranlar arasında yer aldı.
Bilim, kültür, sanat çevrelerinin geniş ilgisini çeken ‘Tıpta Yenilikler’ dergisini yayımladı.
Sabahattin Eyuboğlu, Pierre Biro ile birlikte hazırladıkları ‘Renk Duvarları’ 1964 yılında Avrupa Konseyi’nin ‘Kültür Filmleri Ödülü’nü kazandı.
1965’te ‘Türk Sinematek Derneği’nin kuruluşuna öncülük etti. On yıl süreyle başkanlığını yaptı.
1968’den itibaren ‘Eczacıbaşı Renkli Fotoğraf Yıllıkları’nı çıkardı.
M. Fatih Andı
Hicabi Kırlangıç
Turan Karataş
Ahmet Murat Özel
Necip Tosun.
Ödül kazananlar:
Şiir: İhsan Deniz
Hikâye – Roman: Sevinç Çokum
Elbette seçtiklerimin ruh halimle de ilgisi var. Kimi zaman müzik tarihine nesnel baktım kimi zaman da öznel.
Dostlarımın, meslektaşlarımın listelerinde Beethoven’ın olmaması, tek kelime bile ondan söz etmemeleri doğrusu beni üzdü. Günübirlik yaşam, arkadaşlarımı o kadar mı teslim aldı? Popüler kültürün yüzeyselliğine bir kez daha tanık oldum.
CD, LP seçmelerine bakıyorum, Beethoven fırtınası esiyor. Ludwig van Beethoven’ın (1770-1827) doğumunun 250’nci yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerin fırtınası bu.
Sanırım dostlarım korunaklı bir mekânda yaşıyorlar, bu fırtınadan etkilenmemişler.
Yaratıcılığın ıstırabını Beethoven’da gördüm, neşesini, coşkusunu da Mozart’ta. Beethoven’ın siyasi duyarlığına karşı Mozart’ın ilgisizliğini de ayrı kefelere koydum. Mozart’ın ölüm (1791) yıldönümünde yabancı basındaki yazılardan birinin konusu neydi biliyor musunuz ?
Onun toplumsal, siyasal olaylara ilgisiz kaldığı vurgulanıyordu. 1789 yılında geçekleşen Fransız İhtilâli’ni yok saydığı belirtiliyordu.
Önce Beethoven çalan Türk solistlerinin CD’lerini dinledim: İdil Biret, Gülsin Onay, Fazıl Say
Diğer CD ve LP’ler, diskoteğimden seçtiklerim:
Beşir Ayvazoğlu’nun Tevfik Fikret kitabının kapağında Fikret’ten bir alıntı: “Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâirim.”
Tevfik Fikret edebiyat tarihinde çok tartışılan şairlerden biri, her zaman sevenlerle yerenler iki ayrı grubu oluşturmuşlardır. Ayvazoğlu onun şiirini de, siyasal kimliğini de önemli belgelerin ışığında değerlendirmiştir. Tevfik Fikret’in sağlığında ve öldükten sonra yazılanlardan doğru bir portre çıkarmak mümkündür. Öğrencilik yıllarında okuduğunuz Tevfik Fikret’i bu belgeler ve bilgiler ışığında yeniden okuyunca nesnel bir kanaate varabilirsiniz.
Edebiyat tarihinin bazı adları sadece edebiyatçılıklarıyla değil, siyasal görüşleriyle de öne çıkar, Fikret de bu adların ilk sıralarındadır. Önsöz’de yazar çalışmasını belirleyen bazı ipuçlarını açıklıyor: “Farklı bir açıdan bakınca Âkif’le Fikret, aynı damarlardan beslenmiş, fakat zamanla çeşitli sebeplerle birbirinden uzaklaşmış, benzer hassasiyetlere sahip düşman kardeşler gibi görünüyorlardı.”
Fikret
Beşir Ayvazoğlu
Everest Yayınları
Resim sanatına duyduğu ilgi
Kitapta, Fikret’in lehinde ve aleyhinde yazılanlardan alıntılar yer alıyor. Bu bilgiler Âşiyan’ın müze oluşuna kadar geçen süreyi de içeriyor.Gözetilen ölçü de şöyle: “Bu kitapta, Fikret’i hain veya kahraman, dost veya düşman ilan etmeksizin, doğruları ve yanlışlarıyla, meziyetleri ve zaaflarıyla bir insan olarak anlatmaya çalıştım.”
Bugün eve dönerken, bir yıl içinde ödül kazanmış kitaplardan bir seçme yapıp onları okuyarak edebiyatın seyri konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
Kendinizi çok yorgun hissediyorsanız İvan Gonçarov’un ünlü kahramanı ‘Oblomov’ gibi bir gün geçirebilirsiniz.
Uşağı Oblomov’a gelip, “Efendim biri geldi, size önemli bir şey söyleyecekmiş” dediğinde cevabı bakın ne olur:
“Ona dersin ki efendimin hiçbir önemli şeyi yoktur.”
Ben kendini çok önemli görenler için yapılan zekâ eseri bir eleştiri, bir hiciv olarak görürüm bunu.
Bazı temel kitapları okumak ruha şifa verir, hayatınızın her ânında ondan satırlar gelir aklınıza.
Cervantes’in ‘Don Kişot’u da bu tür kitaplardandır.
Seçici Kurul’un vardığı sonuçlar daha önce yayınlanmıştı.
Roman dalındaki ödüle, ‘Âşıklar Bayramı’nın yazarı Kemal Varol, şiir dalındaki ödüle ise ‘Hayhuy’ isimli kitabıyla Elif Sofya değer görülmüştü. İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün sahibi ‘At Sancısı’ kitabıyla Elvan Kaya Aksarı olurken, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise ‘Sevgili Kardeşim Ben’ adlı kitabıyla Enes Kurdaş’a layık bulunmuştu.
Ödül kazananlar Attilâ İlhan için ne dediler ?
İletişim Yayınları tarafından yayımlanan ‘Âşıklar Bayramı’ romanı ile 2020 Attilâ İlhan Roman Ödülü’ne değer görülen Kemal Varol, ödülü teslim alırken bakın ne dedi:
“Dünyaya her şeyden önce bir şair olarak bakmış, hepimizin hayatına güçlü bir şairin izlerini bırakmış olan Attilâ İlhan adına verilen roman ödülüne Âşıklar Bayramı’nı layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ederim.”
Everest Yayınları’ndan çıkan ‘At Sancısı’ romanıyla 2020 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’ne değer görülen Elvan Kaya Aksarı’nın duyguları:
“Bugün oturup bir Türkiye ansiklopedisi tasavvur etsek, hiç kuşkusuz Attilâ İlhan ismine müstakil bir başlık açmak zorunda hissederiz. Onun yazdıkları, aydın kimliği ve mahfuzatı her şeyden önce Türkçe için bir imtiyazdır. Attilâ İlhan adının gölgesinde verilen bir ödüle layık görülmek insanı sadece gönendirmiyor, aynı zamanda kalemin de doğru harfler üzerinde durduğunu ilan ediyor. Bunun için bahtiyarım. Bu kıymetli ödülü kızım Nevra Şiir’e ithaf ediyorum.”
Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu
Pandemi nedeniyle bu tören bu yıl düzenlenemeyecek.
44 yıldır verilen ödülleri kazananların listesi:
GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:
Hazal Ocak
Cumhuriyet gazetesinde 20 Ocak 2020 ve 14 Temmuz 2020 tarihlerinde yayımlanan ‘Damat İşi Biliyor’ ve ‘İşte Burası Önemli!’ başlıklı haberleri nedeniyle ödül aldı.
Seçici Kurul ayrıca, Ercan Arslan’ı milliyet.com.tr haber sitesinde 22 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan ‘Son Dakika! Bu Fotoğrafları Daha Önce Görmediniz! ‘Corona Virüsten Önce ve Sonra İstanbul...’ haber fotoğrafları nedeniyle övgüye değer buldu.
RADYO ÖDÜLÜ:
Çiğdem Işık–Sevilay Tunalı
Yavuz, 1990 yılında İzmir’de doğdu. Üç yaşında okumayı söktü, Fazıl Say’ın tavsiyesiyle Mithat Fenmen’in ölümünden sonra kendi hocası olan Kâmuran Gündemir’e yönlendirildi.
İstemihan Talay’ın Kültür Bakanlığı döneminde, bakanlık aileye bir ev tahsis etti, masraflarını karşıladı.
Ankara’da Kâmuran Gündemir’le, Fazıl Say’la, Bilkent Üniversitesi’nde Sanem Berkalp ile çalıştı. Daha sonra Roland Batik’le Viyana’da , Karl-Heinz Kammerling’le Hannover’de çalışmalarını sürdürdü.
Birçok önemli orkestra eşliğinde Beethoven, Chopin, Saint-Saens ve Çaykovski’nin eserlerini icra etti.
Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu’nu ünlü şef Zubin Mehta yönetimindeki orkestrayla yorumladı.
Yurtdışında birçok ödül aldı.
Rahmaninov’un doğum günü olan 1 Nisan 2018’de verdiği resitalle başladığı turne kapsamında İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Akşehir, Frankfurt, Dresden, Cap Ferret, Bonn, Köln, Pinswang, Seibersdorf, Hamburg, Brüksel, Köln, Brüksel, KKTC’de konserler verdi.
CD’nin kitapçığında eserler hakkında bilgi veren metinler bizzat
Shakespeare “Dünya bir sahnedir” demiş. O sahneden hiç inmeyen biridir Haldun Dormen. Oyun yazımından yönetmenliğe, oyunculuktan oyuncu yetiştirmeye kadar tiyatronun çağrıştırdığı bütün alanlara emek vermiştir.
Kitabın adı, onun bir mesleğe adanmışlığını yeterince özetliyor: ‘Yaşlanmaya Vaktim Yok’.
‘Başlarken’de kitap için bakın ne diyor: “Koskoca dört kitabımın yayımlanmasından bu yana öyle şeyler görmüş, öyle şeyler yaşamıştım ki sanki bir dış güç, ‘Al eline kalemi de yaz. Sende daha kaç kitaplık malzeme var. Özellikle de gençlere yönelik’ diye başımın etini yiyordu. Haklıydı o dış güç...”
Haldun Dormen’in kitabı uluslararası üne kavuşmuş bir tiyatro insanının meslekteki çabalarının ötesinde bize tiyatro dünyasının tarihini, bu tarihte yer alan kişileri anlatıyor.
Ona bir yakınmasında hak veriyorum, belleği zayıf bir toplumuz, zamanında zirveye çıkmış adlardan çoğunu aynı meslekten olanlara sorsanız olumlu bir yanıt alamazsınız.
Yaşlanmaya Vaktim Yok
Haldun Dormen
Meşher’in üçüncü sergisi olan ‘Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki’ 19 bini aşkın eserin bulunduğu müzenin Türk–İslam Sanatı koleksiyonlarından seçilen 210 seçkin eserle ziyaretçileri Anadolu’nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkaracak.
Sergi kataloğunun ‘Önsöz’ünden bir bölümü aldım:
“Sadberk Hanım Müzesi Türkiye’nin ilk özel müzesi olma sıfatını haklı bir gururla ve sorumluluk bilinciyle taşımaktadır. Müze, 14 Ekim 1980 tarihindeki kuruluşunu izleyen yıllarda, Türkiye çapında önemli roller üstlenmeye hazır genç bir oluşumdu.
Koleksiyonların oluşturulması ve zenginleştirilmesi çok zahmetli ve uzmanlık gerektiren bir süreçti. Sadberk Koç’un çok erken tarihlerdeki girişimiyle ilk seçkin eser grubunun derlenmesi, kurumsallaşmanın ardından Sadberk Hanım Müzesi İcra Komitesi Başkanlığı’nı üstlenen Sevgi Gönül’ün özeni ve azimkâr çabaları koleksiyonun çerçevesini belirledi.”
Katalogda üç imza var:
Turgut Saner
Şebnem Eryavuz
Hülya Bilgi
Akyaka Park AVM Kütüphanesi İstanbul Ümraniye’de hizmet verecek.
Daha önce açılan kütüphaneler:
Ankara’da Nata Vega Outlet AVM
Subayevleri Vega AVM
Eskişehir’de Vega Outlet AVM
2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayısı 8 olacak. Bakanlık 25 AVM yönetimi ile görüşmelerini sürdürüyor.
Edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına da yer verilecek kütüphanenin yüzölçümü 253 metrekare, şimdilik kitap sayısı 5 bin.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hedefi 20 milyonun üzerinde kitap, 57’si gezici olmak üzere 1.264 kütüphane.
Müzik hayatına kendisi gibi saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başlayan sanatçının ilk çalgısı ise annesi Döne Hanım’ın çamaşır tokacına tel takmak suretiyle yaptığı oyuncak bağlama oldu.
Ertaş, müzisyen bir babanın oğlu olması sebebiyle çok küçük yaşta bağlama ve keman çalmayı öğrendi.
Hasan Saltık, onun sanat yaşamı ve yeni kayıtlar hakkında bakın ne söylüyor:
“Neşet Ertaş’ın 2000 yılında 30 yıl aradan sonra Almanya’dan buraya açık hava konseri için gelmesini sağlamıştık. Konserde izdiham olmuştu. Neşet’in tekrar Türkiye süreci böyle başlamıştı.
İlk geldiğinde küskündü, öldü diye haberleri çıkıyordu. Konserde halkla tekrar kucaklaşmıştı.
Böylece burada tekrar üretim yapmasını sağladık. Güvensizdi çünkü daha önce albümlerin korsanı çıkıyordu, hakları verilmiyordu, telif ödenmiyordu. Tekrar güvenini kazandık. Telif gelirleriyle İzmir’deki evini aldı. Biz onun eser takibini yaptık. Neşet’in ilk orijinal kayıtları kayıptı. Hâlâ eser takibini ve çalışmalarını Kalan Müzik takip ediyor. Yıllardır eski plak şirketlerinin depolarından ve stüdyolarından topluyoruz tek tek. Yüzde 80’ini toparladık. Şimdi bu kayıtları double CD ve üç ayrı plak olarak hazırladık.
Bu kayıtların özelliği orijinal makara bantları kullanılarak hazırlanmış olması.”
Neşet Ertaş’
Atillâ Dorsay, Türk sinemasının 2010 - 2020 zaman dilimi içindeki durumunu irdeliyor. Kitabın tam adı şöyle: ‘Dünyaya Açılan Sinemamız - Ve Yeni Bir Kuşak’. Sunuş’ta kitabın serüveni ve içeriği üzerine bilgiler veriyor. ‘Son On Yıl Üstüne’ bölümündeki sayısal bilgiler şöyle:
◊ 2010’da
Toplam Film Sayısı: 252
Yerli Film Sayısı: 65
◊ 2019’da
Toplam Film Sayısı: 401
Armağan haftası
Armağanların belli zaman dilimine sıkıştırılmasından yana değilim. Ama genel anlayışa uyarak gene de ara sıra hatırlatma yazılarını ihmal etmiyorum.
Elbette benim için birinci armağan kitaplardan seçilmeli. Seçerken ödül kazanan kitapların listesini gözden geçirin. Bir yılın öne çıkan kitaplarını okursanız, Türk ve dünya edebiyatının seyrini öğrenmiş olursunuz.
Yıllar önce, kitap dergilerinin olmadığı dönemlerde, yeni yayınları izleme olanağı yoktu. Ayrıca bugünkü gibi büyük kitabevleri de yoktu, seçimde hepimiz zorlanırdık. Şimdi büyük kitapçılarda konu sınıflaması yapıldığı için çocuğunuzla birlikte gidebilirsiniz.
Aslında birçok tanıdığım, uzun tatil günlerinde ve evde geçirecekleri geniş zamanlarda kendilerini yormayacak, dikkat yoğunluğu istemeyen kitap adları vermemi istiyorlar.
Okur profili değişti, şimdi yerli ve yabancı polisiye kitaplara ilgi çoğaldı. Düzenlediğim istek listelerinde ağırlık bu tür kitaplarda.
Eski yıllarda hafif aşk romanları revaçtaydı. Beyaz diziler, Barbara Cartland romanları şaşırtıcı sayıda baskı yapardı. O roman anlayışındaki Türk yazarlarının kitapları da çok satıldı. Aşk romanları sinemaya da aktarıldı.
Kısa bir süre önce eski dönemin ünlü yazarlarının yeni baskıları yapıldı ama okurun ilgisini çekmedi.
Onların yerini yeniden yayın dünyasına sunulan, Türk edebiyatının kurucu yazarlarının kitapları ilgi gördü. Çoğu bugünün Türkçesine aktarıldı.
Telifleri düşen birçok yazarın kitapları farklı yayınevleri tarafından değişik baskılarla okura ulaştırıldı. Bu adların başında Sabahattin Ali ile Orhan Veli geliyor.
PERA MÜZESİ’NDEN YENİ YIL ARMAĞANLARI
PERA MÜZESİ sergilerinden esinlenerek tasarlanmış ürünler, 22–31 aralık tarihleri arasında Artshop’ta satışa sunuluyor.
Neler var?
Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın ‘Oryantalist Resim’, ‘Kütahya Çini ve Seramikleri’, ‘Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri’ koleksiyonlarında yer alan eserlerden esinlenerek tasarlanan takı ve dekoratif objeler.
Hatice Gökçe’den kapsül koleksiyonu.
Müzenin yeni sergisi ‘Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür’den esinlenen Hatice Gökçe imzasını taşıyan, tişört, çanta, pareo ve uyku gözlüğünden oluşuyor.
Koleksiyonda yer alan ürünler ‘Surname-i Vehbi’ ve ‘Surname-i Hümayun’ minyatüründen izler taşıyor. Osmanlı Şenlikleri’nden detaylar dijital baskı ile yüzde yüz doğal kumaşlara basılıp nakışlanıyor.
Canan’ın ‘Falname’ serisinden yola çıkarak sınırlı sayıda üretilen tarot kartları seti.
Koleksiyon Osmanlı nakkaşları tarafından hazırlanan falnamelerden ve İslam mitolojisindeki karakterlerden etkilenerek yapılmış.
LONG PLAY’LERE DÖNÜŞ
BENİM arkadaşlarımdan bazıları, CD’ler çıkınca, pikaplarını evden çıkarmışlardı. Şimdi yeniden LP dinleniyor. Önceden CD’leri çıkanların bile LP baskısı yapılıyor ve satılıyor.
Yalnız müzik mağazalarında değil büyük kitapçılarda da LP çalarları bulabilirsiniz. Eğer pikabınız varsa armağan listesini zenginleştirebilirsiniz.
Yakın zamandan bir örnek verelim, Ferdi Özbeğen’in LP’si iki bin adet sattı.
AJANDALARIMI DA ALIYORUM
MASADA kullandığım bir ajanda aldım. Bir de cep ajandası. Acele not etmek için.
İsimli ajanda olarak Gülten Dayıoğlu’nun adımıza yaptırdığı ajandayı da unutmayalım.
Şimdi telefon numaralarını da deftere yazıyorum. Telefon rehberi defterlerinde bir yenilik yapılmış. Artık e-posta yazacak yer de var.
Duvar takvimleri her evde vardı, Saatli Maarif duvar takviminin arkasında günün tarihi üzerine bilgiler ve günün yemeği de yer alırdı.
Şimdi Frankfurt Kitap Fuarı’nda var mıdır bilemiyorum. Herkesin merakıyla ilgili duvar takvimleri yapılırdı. Müzisyenlerden ressamlara kadar herkesin adına takvimler.
Bütçeniz oranında üzerine armağan edeceğiniz bir kaleme kişinin adını kazıtırsanız kalıcı bir armağan olur.
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