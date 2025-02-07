Arka Sokaklar dizisi Moda’da

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Moda’da birçok dostum oturdu, kimileri aramızdan ayrıldı, kimileri de hâlâ orada oturuyor. Çekim haberini okuyunca bugün İzel Rozental’in Moda Sevgilim ‘Yeniden’ kitabını yazdım.

Kısa tanıtımı şöyle:

“Moda benim ilk aşkımdı, hâlâ öyle...

Ama bu aşk karşılıksız kalmadı, Moda da bana çok şey verdi. Bir semti kalıcı kılan o semtin yerleşik kültürüdür. Mahalle sakinlerinin, esnafın, seyyar satıcının, sanatçının, dilencinin ve sokaklarda koşturan çocukların sesleri, renkleri, kokularıdır semti yaşatan.

Moda’da kırk yılı aşkın bir süredir işte bu zenginlikten beslenen İzel Rozental İstanbul’un bu nadide semtine çeviriyor gönül gözünü. Tarihimizin kanayan yarası 6 – 7 Eylül olaylarında yaşananlardan, dünyaca ünlü Modalı sanatçıların hayatlarına kadar semtin fazla bilinmeyen yönlerine yer veriyor. Farklı etnik kökenleri ve farklı sınıflardan insanları ile ülkemizin kültürel çeşitliliğini yansıtan Moda’nın atmosferinin nabzını tutuyor.”

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Sunuş, Behçet Çelik’in Bir Sevgili Olarak Moda yazısı: “İzel Rozental, Moda Sevgilim’de bize geniş bir zamana yayılan bir Moda hikâyesi anlatıyor. İlk bakışta Rozental’in kendi kişisel Moda’sının hikâyesini kaleme aldığı sanılabilir. Rozental’in Moda’yı uzaktan görüp hakkında hayaller kurduğu çocukluk yaşlarından bugüne dek hayatının önemli anlarında yolunun nasıl olup da Moda’yla kesiştiğine ilişkin anılar, anekdotlar ve fotoğraflar var kitapta.”

Alıntılar: Modalılar:

“Sonra sahte tevazu bir yana, iyi kürek çekerim, şiir gibi kürek çekerim. Dünyada tek güzel yaptığım şey budur. Bunun bilincindeyim. Bazı sabahın çok erken, bazen de gecenin en ıssız saatlerinde Moda koyunda tek başıma saatlerce kendimi bu ritmin hazzına kaptırmayı Bach’ın, Telemann’ın müziğine bile yeğlerim.”

Haldun Taner

- Define – Orhan Türker

- Fransız Erkek Lisesi – Enis Batur

- Marc Aryan’ın şarkısının sözlerini Fecri Ebcioğlu Türkçeleştirmiş Ajda Pekkan söylemişti:

Hikâyeyi tekrar edeyim sana

Gayret gayret hatırlasana

İlk görüştük senle biz Moda’da

Moda Moda Moda yolunda

- Modalı Olmak – Ahmet Cemal

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- Doğuştan Gezgin – Deniz Kavukçuoğlu

- Cemil Cem – Ahmet Haşim

- Mekânlar, Renkler, Sesler – Buket Uzuner

- Selma Yazıcıoğlu – Moda’da Bir Piyano Tanrıçası

(Kırmızıkedi Yayınları)

ANTAKYA İÇİN TOPLAM İYİLEŞME KİTABI

ARALARINDA Emre Arolat, Murat Tabanlıoğlu, Ece Ceylan Baba, Levent Erden, Mithat Rende gibi Türkiye’nin önde gelen mimar, iletişimci ve kanaat önderlerinin yer aldığı, kurucusu olduğu Ortak Akıl-Antakya Platformu, iki yıllık çalışmasının sonucu olarak ‘Antakya için Toplam İyileşme’ kitabını tamamladı.

Antakya’nın yeniden ayağa kaldırılması için izlenmesi gereken adımların, büyük afetler sonrası bütünsel bir yaklaşımla kentlerin nasıl normale döneceğinin tüm detaylarıyla incelendiği “Antakya İçin Toplam İyileşme” kitabı, açık kaynak olarak, Ortak Akıl-Antakya Platformu web sitesi üzerinden herkesin erişimine açıldı. Ortak Akıl-Antakya çalışmalarının başlangıcından bugüne içerisinde yer alan sosyal bilimci, şehir ve bölge plancısı, sosyolog Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin “Açık Kent Planı Nasıl Yapılır” makalesiyle yer aldığı kitap, yıkımlar sonrası kentlerin yeniden inşası için disiplinler arası bir rehber niteliği taşıyor. Deprem ve büyük afetlere dair bilgi, belge ve araştırmaları içeren hem bilimsel hem de toplumsal bir anlayışla ele alınan kitap, Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla, mimar Şerif Süveydan’ın yazar ve editörlüğünde hazırlandı. Kitap açık kaynak şeklinde online olarak www.ortakakilantakya.com adresinden yayınlandı.