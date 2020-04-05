Arda Kayhan’ın sesinden popüler şarkılar

ARDA Kayhan ‘Arda Kayhan Şarkılarda’ CD’sinin başındaki yazısında müziğin hayatındaki yerini bakın nasıl yorumluyor:
“Beni ben yapan ‘iyi ki’lerle dolu bu hayatı çok seviyorum, iyi ki sıcacık bir ailem, iyi ki canımın içi dostlarım, iyi ki dört ayaklı dostum Refik var, iyi ki bilim var, iyi ki sanat var, iyi ki aşk var...
Yaşama sevincimiz ve heyecanımız hiç bitmesin.
Sevgi ile.”
“Köklü bir geleneği olan, çok çeşitli formlarda icra edilen, doyumsuz güftelerle zenginleştirilen, eşsiz bir melodik yapıya sahip Türk müziğini benim için vazgeçilmez kılan ne? İçinde bulunduğum zaman dilimi, yaşadığım coğrafya, parçası olduğum kültürel iklim, birlikte büyüdüğüm ailem, hatta aldığım tıp eğitimi ve en önemlisi yaradılış özelliklerim mi bu kadar sevdirdi müziğimizi bana? Cevap ne olursa olsun, yeter ki o hep hayatımda olsun...”
Asıl mesleği doktorluk olan Arda Kayhan’ın yaşamının neredeyse her evresinde en yakın dostu olmuş müzik, yıllarca belleğinde yer eden nağmeler ile taptaze bir nefes ve duyguyla dinleyicisine kavuşuyor.
Albümde birbirinden değerli besteci ve müzisyenleri buluşturan Kayhan, geçmiş ile gelecek arasında duygusal bir bağ kurarak, genç nesle farklı bir tını sunmayı amaçlıyor. Neveser Kökdeş’ten Fehmi Tokay’a, Avni Anıl’dan Erol Sayan’a, Muzaffer İlkar’dan İrfan Özbakır’a Türk müziğinde çok sevilen eserlerin sahiplerini minnet ve özlemle anıyor. Düzenlemeleri kanun sanatçısı Müslüm Karaduman’a ait olan bu albümde birbirinden değerli müzisyenlerin besteleri seslendiriliyor.
Hem güzelim şarkılarımızın yaratıcılarını anmak, hem müzikal geçmişini dokümante etmek, hem de sonsuz evrende bir zerre olsun hatırlanmak için ses verdiği ilk albümü ‘Şarkılarda’, Arda Kayhan’ın söylemeyi en çok sevdiği şarkılardan oluşmaktadır...
Kayhan’ın ilk albümü. Düzenlemeyi Müslüm Karaduman yapmış.
Prof. Dr. Arda Kayhan, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede radyoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. Halen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.
Üniversite yıllarında Üsküdar Musiki Cemiyeti, Bakırköy Musiki Vakfı Konservatuvarı, Ahenk Musiki Topluluğu’nda çalışmalara katıldı.
Seslendirdiği besteler:
Sanki Seninle Kırk Yıllık Dost Gibiyiz – Avni Anıl
Aşkı Seninle Tattı Hicranla Yandı Gönül – Fehmi Tokay
Ömrümce Hep Adım Adım – İrfan Özbakır
Aşkı Fısıldar Sesin – Neveser Kökdeş
Şu Güzele Bir Bakın – Şemsettin Ziya Bey
Ayrılık Tangosu – Fehmi Ege
Gülüp Geçtin Ben Ağlarken – Muzaffer İlkar
Nisan Yağmuru - Rıza Ateş
Aşk Denilen Ateşe Yanalım mı? – Erol Sayan
Doktor Civanım - Ahmet Gazi Ayhan
Son yıllarda birçok solist Neveser Kökdeş’in bestelerini söylüyor. İstanbul Radyosu’nda –gününde yanılmıyorsam– her cumartesi akşamı birçok solist Neveser Kökdeş’in bestelerini onunu piyanosu eşliğinde seslendirirdi.
Fehmi Tokay’ın bir bestesinin çalınışında ben de İstanbul Radyosu’nun alt katındaki kafesinde Fehmi Tokay’ın ‘Terket beni artık yetişir’ bestesini söylemiş, birkaç mezürde eşlik etmiştim. Bunu bana sağlayan kemençenin üstadı Cüneyd Orhon’du, bir de Hüsnü Anıl kanun çalmıştı.
CD’ye katkıda bulunanlar:
Düzenleme: Müslüm Karaduman
Gitar: Onur Özçelik, Özgür Çalı
Bas gitar: Onur Özçelik, Turgay Çelik, Akın Atıntaşı
Yaylılar: Gündem Yaylı Grubu
Tanbur: Engin Arslan
Klarnet: Şükrü Tırkış
Ut: Onur Özelçağlayan
Keman: Aziz Şükrü Özoğuz
Kanun: Müslüm Karaduman
Piyano: Güldiyar Tanrıdağlı, Semih Erdoğan
Trombon: Güneş Karaduman
Trompet: Enes Nalkıran
Saksofon-flüt: Murat Ertürk
Perküsyon: Erkan Kanat, İsmail Peşluk, Alpay Dinletir
Vokal: Gülşah Sönmez, Berk Özçam
TÜRK müziğinin iyi bestecilerinden tanınmış şarkılara, seveceğiniz, eşlik edeceğiniz bir çalışma.
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Kalan Müzik
Arda Kayhan’ın sesinden popüler şarkılar
ARDA Kayhan ‘Arda Kayhan Şarkılarda’ CD’sinin başındaki yazısında müziğin hayatındaki yerini bakın nasıl yorumluyor:
“Beni ben yapan ‘iyi ki’lerle dolu bu hayatı çok seviyorum, iyi ki sıcacık bir ailem, iyi ki canımın içi dostlarım, iyi ki dört ayaklı dostum Refik var, iyi ki bilim var, iyi ki sanat var, iyi ki aşk var...
Yaşama sevincimiz ve heyecanımız hiç bitmesin.
Sevgi ile.”
“Köklü bir geleneği olan, çok çeşitli formlarda icra edilen, doyumsuz güftelerle zenginleştirilen, eşsiz bir melodik yapıya sahip Türk müziğini benim için vazgeçilmez kılan ne? İçinde bulunduğum zaman dilimi, yaşadığım coğrafya, parçası olduğum kültürel iklim, birlikte büyüdüğüm ailem, hatta aldığım tıp eğitimi ve en önemlisi yaradılış özelliklerim mi bu kadar sevdirdi müziğimizi bana? Cevap ne olursa olsun, yeter ki o hep hayatımda olsun...”
Asıl mesleği doktorluk olan Arda Kayhan’ın yaşamının neredeyse her evresinde en yakın dostu olmuş müzik, yıllarca belleğinde yer eden nağmeler ile taptaze bir nefes ve duyguyla dinleyicisine kavuşuyor.
Albümde birbirinden değerli besteci ve müzisyenleri buluşturan Kayhan, geçmiş ile gelecek arasında duygusal bir bağ kurarak, genç nesle farklı bir tını sunmayı amaçlıyor. Neveser Kökdeş’ten Fehmi Tokay’a, Avni Anıl’dan Erol Sayan’a, Muzaffer İlkar’dan İrfan Özbakır’a Türk müziğinde çok sevilen eserlerin sahiplerini minnet ve özlemle anıyor. Düzenlemeleri kanun sanatçısı Müslüm Karaduman’a ait olan bu albümde birbirinden değerli müzisyenlerin besteleri seslendiriliyor.
Hem güzelim şarkılarımızın yaratıcılarını anmak, hem müzikal geçmişini dokümante etmek, hem de sonsuz evrende bir zerre olsun hatırlanmak için ses verdiği ilk albümü ‘Şarkılarda’, Arda Kayhan’ın söylemeyi en çok sevdiği şarkılardan oluşmaktadır...
Kayhan’ın ilk albümü. Düzenlemeyi Müslüm Karaduman yapmış.
Prof. Dr. Arda Kayhan, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede radyoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. Halen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.
Üniversite yıllarında Üsküdar Musiki Cemiyeti, Bakırköy Musiki Vakfı Konservatuvarı, Ahenk Musiki Topluluğu’nda çalışmalara katıldı.
Seslendirdiği besteler:
Sanki Seninle Kırk Yıllık Dost Gibiyiz – Avni Anıl
Aşkı Seninle Tattı Hicranla Yandı Gönül – Fehmi Tokay
Ömrümce Hep Adım Adım – İrfan Özbakır
Aşkı Fısıldar Sesin – Neveser Kökdeş
Şu Güzele Bir Bakın – Şemsettin Ziya Bey
Ayrılık Tangosu – Fehmi Ege
Gülüp Geçtin Ben Ağlarken – Muzaffer İlkar
Nisan Yağmuru - Rıza Ateş
Aşk Denilen Ateşe Yanalım mı? – Erol Sayan
Doktor Civanım - Ahmet Gazi Ayhan
Son yıllarda birçok solist Neveser Kökdeş’in bestelerini söylüyor. İstanbul Radyosu’nda –gününde yanılmıyorsam– her cumartesi akşamı birçok solist Neveser Kökdeş’in bestelerini onunu piyanosu eşliğinde seslendirirdi.
Fehmi Tokay’ın bir bestesinin çalınışında ben de İstanbul Radyosu’nun alt katındaki kafesinde Fehmi Tokay’ın ‘Terket beni artık yetişir’ bestesini söylemiş, birkaç mezürde eşlik etmiştim. Bunu bana sağlayan kemençenin üstadı Cüneyd Orhon’du, bir de Hüsnü Anıl kanun çalmıştı.
CD’ye katkıda bulunanlar:
Düzenleme: Müslüm Karaduman
Gitar: Onur Özçelik, Özgür Çalı
Bas gitar: Onur Özçelik, Turgay Çelik, Akın Atıntaşı
Yaylılar: Gündem Yaylı Grubu
Tanbur: Engin Arslan
Klarnet: Şükrü Tırkış
Ut: Onur Özelçağlayan
Keman: Aziz Şükrü Özoğuz
Kanun: Müslüm Karaduman
Piyano: Güldiyar Tanrıdağlı, Semih Erdoğan
Trombon: Güneş Karaduman
Trompet: Enes Nalkıran
Saksofon-flüt: Murat Ertürk
Perküsyon: Erkan Kanat, İsmail Peşluk, Alpay Dinletir
Vokal: Gülşah Sönmez, Berk Özçam
TÜRK müziğinin iyi bestecilerinden tanınmış şarkılara, seveceğiniz, eşlik edeceğiniz bir çalışma.
..................
Kalan Müzik