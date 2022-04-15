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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

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Ara Güler’in fotoğrafları Gaziantep’te

15 Nisan 2022

Türkiye’de bir Türk arkeoloji ekolü oluşturmak ve diğer yabancı enstitülerle uluslararası işbirliği imkânları sağlayarak arkeoloji biliminin gelişmesine katkılar sunmak amacıyla kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğinde ‘Tarih Size Bakıyor - Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji’ isimli sergisine kapılarını açıyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği işbirliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, alanında yetkin 430 uzmanın çalışmalarıyla kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün bu ilk sergisi, Engin Özendes’in küratörlüğünde hayata geçiyor.

Ara Güler’in fotoğrafları Gaziantep’te

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün temeli; bilim, eğitim, kültür ve sanat önceliklerinde güçlü ve vizyoner bir kurguda, Türk arkeolojisinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte özgün bir uluslararası kurum olarak AB projesiyle atıldı. Temel stratejisi, başarılı bir bilim enstitüsü olarak dünyada Türkiye adına yerini almak ve derin tarihsel geçmişin beslediği ortak kültürle Avrupa ve Asya arasındaki uluslararası diyaloğun gelişmesine katkı vermektir.

Doğuş Grubu’nun Ara Güler ile işbirliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin yeni sergisi, Türkiye’nin ilk milli Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün programı kapsamında Gaziantep’teki Enstitü Binası Konferans ve Sergi Alanı’nda ziyarete açılıyor.

‘Tarih Size Bakıyor - Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji’ sergisinde, Ara Güler’in Afrodisias, Nemrut Dağı, Herakleia gibi Türkiye’nin en önemli arkeolojik alanlarında çektiği fotoğrafların yanı sıra Göktürk Yazıtları’ndan da fotoğraflar öne çıkıyor.

21 Türkiye’den, 1’i Moğolistan’dan toplam 22 arkeolojik alanın 132 fotoğrafının görülebileceği sergiyle ilgili küratör Engin Özendes; “Arkeolojik mekânların fotoğraflanması, fotoğrafın belge yanının en önemli örneklerindendir. Belge fotoğraflarının da artistik bakış açısına ve estetik değerlere sahip olabileceğinin en güzel kanıtlarından biri de bu sergideki fotoğraflardır. Ara Güler, belge fotoğrafının olduğu kadar; estetik bakışın, doğru ışık kullanımının, bilginin, fotoğraflarında görsel güzelliği sunmanın da ustasıdır. 1958’de bir rastlantı sonucu ulaştığı Afrodisias, Ara Güler için önemli bir yaşam öyküsü oluşturur. Ara Güler Afrodisias’ı keşfeden kişi değildir ama tüm dünyanın ilgisini buraya çeken kişidir. Yalnız Afrodisias değil, birçok antik kenti fotoğraflamıştır. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü gibi herkesin gurur duyacağı bir eğitim kuruluşunda ilk serginin Ara Güler’in arkeolojik alan fotoğrafları ile başlaması bir rastlantı değildir” dedi. Özendes, yazdığı, sergi ile aynı ismi taşıyan kitabın, sergiyi ölümsüzlüğe kavuşturacağını da vurguladı.

Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçı müzesi olan Ara Güler Müzesi ile Gaziantep’te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü işbirliğinde, Engin Özendes’in küratörlüğünde düzenlenen sergi 16 Nisan – 1 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

Ara Güler’in fotoğrafları Gaziantep’te

KİTAP-LIK’TA FÜRUZAN

ULAŞ Bager Aldemir’in hazırladığı ‘Gecenin Öteki Yüzü 40 Yaşında’ dosyasında Füruzan’ın kitabı üzerine çeşitli yazarların yazıları yer alıyor.

Ülker İnce - Gecenin Öteki, Karanlık Yüzü - Karanlıktan Korkmadan

Haydar Ergülen – Gecenin 7 Yüzü

Semiramis Yağcıoğlu – Füruzan ve Eşikte Olmanın Poetikası: Gecenin Öteki Yüzü

Aydın Afacan – Gecenin Öteki Yüzü Üzerine Fragmanlar

Ayşe Sarısayın – Füruzan’ın Unutmayan Çocukları: Gecenin Öteki Yüzü

Ulaş Bager Aldemir – Aşk ve Zaman: Gecenin Öteki Yüzü Hakkında Birkaç Değini

Zuhal Olcay - ‘Madem Ateşin Var, Ne Duruyorsun Karanlıkta’

SÖYLEŞİ: Ulaş Bager Aldemir – Sıla Sandal

ŞİİR

İsmail Uyaroğlu

Hüseyin Ferhad

SÖYLEŞİ

Gültekin Emre – Söyleşi Abdullah Ezik

Sine Ergün – Söyleşi: Muhammed Atalay 

Hüseyin Peker – Söyleşi: Bircan Çelik

(Kitap-lık Mart – Nisan)

Ara Güler’in fotoğrafları Gaziantep’te

VARLIK

DOSYA: ‘Salih Bolat’ın Şiir Mirası’

Haydar Ergülen

Mustafa Köz

Kemal Gündüzalp

Cuma Duymaz

Bellek Bursa

Deniz Dalkılınç

Güney Özkılınç

Raif Kaptanoğlu

Şafak Baba Pala

Uğur Ozan Özen

Hakan Akdoğan

(Nisan 2022)

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