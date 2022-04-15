Ara Güler’in fotoğrafları Gaziantep’te

Türkiye’de bir Türk arkeoloji ekolü oluşturmak ve diğer yabancı enstitülerle uluslararası işbirliği imkânları sağlayarak arkeoloji biliminin gelişmesine katkılar sunmak amacıyla kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğinde ‘Tarih Size Bakıyor - Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji’ isimli sergisine kapılarını açıyor.
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği işbirliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, alanında yetkin 430 uzmanın çalışmalarıyla kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün bu ilk sergisi, Engin Özendes’in küratörlüğünde hayata geçiyor.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün temeli; bilim, eğitim, kültür ve sanat önceliklerinde güçlü ve vizyoner bir kurguda, Türk arkeolojisinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte özgün bir uluslararası kurum olarak AB projesiyle atıldı. Temel stratejisi, başarılı bir bilim enstitüsü olarak dünyada Türkiye adına yerini almak ve derin tarihsel geçmişin beslediği ortak kültürle Avrupa ve Asya arasındaki uluslararası diyaloğun gelişmesine katkı vermektir.
Doğuş Grubu’nun Ara Güler ile işbirliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin yeni sergisi, Türkiye’nin ilk milli Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün programı kapsamında Gaziantep’teki Enstitü Binası Konferans ve Sergi Alanı’nda ziyarete açılıyor.
‘Tarih Size Bakıyor - Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji’ sergisinde, Ara Güler’in Afrodisias, Nemrut Dağı, Herakleia gibi Türkiye’nin en önemli arkeolojik alanlarında çektiği fotoğrafların yanı sıra Göktürk Yazıtları’ndan da fotoğraflar öne çıkıyor.
21 Türkiye’den, 1’i Moğolistan’dan toplam 22 arkeolojik alanın 132 fotoğrafının görülebileceği sergiyle ilgili küratör Engin Özendes; “Arkeolojik mekânların fotoğraflanması, fotoğrafın belge yanının en önemli örneklerindendir. Belge fotoğraflarının da artistik bakış açısına ve estetik değerlere sahip olabileceğinin en güzel kanıtlarından biri de bu sergideki fotoğraflardır. Ara Güler, belge fotoğrafının olduğu kadar; estetik bakışın, doğru ışık kullanımının, bilginin, fotoğraflarında görsel güzelliği sunmanın da ustasıdır. 1958’de bir rastlantı sonucu ulaştığı Afrodisias, Ara Güler için önemli bir yaşam öyküsü oluşturur. Ara Güler Afrodisias’ı keşfeden kişi değildir ama tüm dünyanın ilgisini buraya çeken kişidir. Yalnız Afrodisias değil, birçok antik kenti fotoğraflamıştır. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü gibi herkesin gurur duyacağı bir eğitim kuruluşunda ilk serginin Ara Güler’in arkeolojik alan fotoğrafları ile başlaması bir rastlantı değildir” dedi. Özendes, yazdığı, sergi ile aynı ismi taşıyan kitabın, sergiyi ölümsüzlüğe kavuşturacağını da vurguladı.
Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçı müzesi olan Ara Güler Müzesi ile Gaziantep’te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü işbirliğinde, Engin Özendes’in küratörlüğünde düzenlenen sergi 16 Nisan – 1 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
KİTAP-LIK’TA FÜRUZAN
ULAŞ Bager Aldemir’in hazırladığı ‘Gecenin Öteki Yüzü 40 Yaşında’ dosyasında Füruzan’ın kitabı üzerine çeşitli yazarların yazıları yer alıyor.
Ülker İnce - Gecenin Öteki, Karanlık Yüzü - Karanlıktan Korkmadan
Haydar Ergülen – Gecenin 7 Yüzü
Semiramis Yağcıoğlu – Füruzan ve Eşikte Olmanın Poetikası: Gecenin Öteki Yüzü
Aydın Afacan – Gecenin Öteki Yüzü Üzerine Fragmanlar
Ayşe Sarısayın – Füruzan’ın Unutmayan Çocukları: Gecenin Öteki Yüzü
Ulaş Bager Aldemir – Aşk ve Zaman: Gecenin Öteki Yüzü Hakkında Birkaç Değini
Zuhal Olcay - ‘Madem Ateşin Var, Ne Duruyorsun Karanlıkta’
SÖYLEŞİ: Ulaş Bager Aldemir – Sıla Sandal
ŞİİR
İsmail Uyaroğlu
Hüseyin Ferhad
SÖYLEŞİ
Gültekin Emre – Söyleşi Abdullah Ezik
Sine Ergün – Söyleşi: Muhammed Atalay
Hüseyin Peker – Söyleşi: Bircan Çelik
(Kitap-lık Mart – Nisan)
VARLIK
DOSYA: ‘Salih Bolat’ın Şiir Mirası’
Haydar Ergülen
Mustafa Köz
Kemal Gündüzalp
Cuma Duymaz
Bellek Bursa
Deniz Dalkılınç
Güney Özkılınç
Raif Kaptanoğlu
Şafak Baba Pala
Uğur Ozan Özen
Hakan Akdoğan
(Nisan 2022)
Ara Güler’in fotoğrafları Gaziantep’te
Türkiye’de bir Türk arkeoloji ekolü oluşturmak ve diğer yabancı enstitülerle uluslararası işbirliği imkânları sağlayarak arkeoloji biliminin gelişmesine katkılar sunmak amacıyla kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğinde ‘Tarih Size Bakıyor - Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji’ isimli sergisine kapılarını açıyor.
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği işbirliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, alanında yetkin 430 uzmanın çalışmalarıyla kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün bu ilk sergisi, Engin Özendes’in küratörlüğünde hayata geçiyor.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün temeli; bilim, eğitim, kültür ve sanat önceliklerinde güçlü ve vizyoner bir kurguda, Türk arkeolojisinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte özgün bir uluslararası kurum olarak AB projesiyle atıldı. Temel stratejisi, başarılı bir bilim enstitüsü olarak dünyada Türkiye adına yerini almak ve derin tarihsel geçmişin beslediği ortak kültürle Avrupa ve Asya arasındaki uluslararası diyaloğun gelişmesine katkı vermektir.
Doğuş Grubu’nun Ara Güler ile işbirliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin yeni sergisi, Türkiye’nin ilk milli Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün programı kapsamında Gaziantep’teki Enstitü Binası Konferans ve Sergi Alanı’nda ziyarete açılıyor.
‘Tarih Size Bakıyor - Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji’ sergisinde, Ara Güler’in Afrodisias, Nemrut Dağı, Herakleia gibi Türkiye’nin en önemli arkeolojik alanlarında çektiği fotoğrafların yanı sıra Göktürk Yazıtları’ndan da fotoğraflar öne çıkıyor.
21 Türkiye’den, 1’i Moğolistan’dan toplam 22 arkeolojik alanın 132 fotoğrafının görülebileceği sergiyle ilgili küratör Engin Özendes; “Arkeolojik mekânların fotoğraflanması, fotoğrafın belge yanının en önemli örneklerindendir. Belge fotoğraflarının da artistik bakış açısına ve estetik değerlere sahip olabileceğinin en güzel kanıtlarından biri de bu sergideki fotoğraflardır. Ara Güler, belge fotoğrafının olduğu kadar; estetik bakışın, doğru ışık kullanımının, bilginin, fotoğraflarında görsel güzelliği sunmanın da ustasıdır. 1958’de bir rastlantı sonucu ulaştığı Afrodisias, Ara Güler için önemli bir yaşam öyküsü oluşturur. Ara Güler Afrodisias’ı keşfeden kişi değildir ama tüm dünyanın ilgisini buraya çeken kişidir. Yalnız Afrodisias değil, birçok antik kenti fotoğraflamıştır. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü gibi herkesin gurur duyacağı bir eğitim kuruluşunda ilk serginin Ara Güler’in arkeolojik alan fotoğrafları ile başlaması bir rastlantı değildir” dedi. Özendes, yazdığı, sergi ile aynı ismi taşıyan kitabın, sergiyi ölümsüzlüğe kavuşturacağını da vurguladı.
Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçı müzesi olan Ara Güler Müzesi ile Gaziantep’te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü işbirliğinde, Engin Özendes’in küratörlüğünde düzenlenen sergi 16 Nisan – 1 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
KİTAP-LIK’TA FÜRUZAN
ULAŞ Bager Aldemir’in hazırladığı ‘Gecenin Öteki Yüzü 40 Yaşında’ dosyasında Füruzan’ın kitabı üzerine çeşitli yazarların yazıları yer alıyor.
Ülker İnce - Gecenin Öteki, Karanlık Yüzü - Karanlıktan Korkmadan
Haydar Ergülen – Gecenin 7 Yüzü
Semiramis Yağcıoğlu – Füruzan ve Eşikte Olmanın Poetikası: Gecenin Öteki Yüzü
Aydın Afacan – Gecenin Öteki Yüzü Üzerine Fragmanlar
Ayşe Sarısayın – Füruzan’ın Unutmayan Çocukları: Gecenin Öteki Yüzü
Ulaş Bager Aldemir – Aşk ve Zaman: Gecenin Öteki Yüzü Hakkında Birkaç Değini
Zuhal Olcay - ‘Madem Ateşin Var, Ne Duruyorsun Karanlıkta’
SÖYLEŞİ: Ulaş Bager Aldemir – Sıla Sandal
ŞİİR
İsmail Uyaroğlu
Hüseyin Ferhad
SÖYLEŞİ
Gültekin Emre – Söyleşi Abdullah Ezik
Sine Ergün – Söyleşi: Muhammed Atalay
Hüseyin Peker – Söyleşi: Bircan Çelik
(Kitap-lık Mart – Nisan)
VARLIK
DOSYA: ‘Salih Bolat’ın Şiir Mirası’
Haydar Ergülen
Mustafa Köz
Kemal Gündüzalp
Cuma Duymaz
Bellek Bursa
Deniz Dalkılınç
Güney Özkılınç
Raif Kaptanoğlu
Şafak Baba Pala
Uğur Ozan Özen
Hakan Akdoğan
(Nisan 2022)