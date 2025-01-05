Ana-oğul Elgar çaldılar

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İngiliz besteci Sir Edward Elgar’ın Mi Minör Op. 82 Keman ve Piyano Sonatı, Gülsin Onay’ın oğlu Erkin Onay ile kaydettiği ilk oda müziği kaydı.

Bu sene 25. yılını kutlayan Lila Müzik’ten çıkan kayıt için Gülsin Onay şunları söylüyor: “İlk oda müziği kaydımızı oğlum Erkin ile birlikte muhteşem Elgar keman sonatıyla yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu eseri birkaç yıldır konserlerde büyük bir zevkle çalıyoruz. Şimdi, Lila Müzik işbirliğiyle konserlerimizde çalarken bize verdiği keyfi daha çok dinleyiciyle paylaşabilmek heyecan verici. Umarım bu kaydı dinlemek bizim çalarken hissettiğimiz mutluluğu size de aktarır.”

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Kimya ile ilgilenen, bir futbol ve bisiklet meraklısı olan Britanyalı geç romantik dönem bestecisi ve orkestra şefi Sir Edward Elgar (1857-1934) oratoryolar, oda müziği eserleri, senfoniler, konçertolar, keman ve viyolonsel için konçertolar ve koro eserleri ile tanınıyor. Mi minör Keman Piyano Sonatı Op 82’yi, 1918 yılında 20 gün gibi kısa bir sürede yazan Elgar, birinci bölümü ‘cesur ve dinamik’, ikinci bölümü ‘ifade dolu, fantastik ve merak uyandıran’, son bölümü ise ‘geniş ve yatıştırıcı’ olarak tanımlıyor.

Mi Minör Keman ve Piyano Sonatı’nı Gülsin Onay ile birlikte yorumlayan Erkin Onay aynı zamanda eserin kaydını ve mastering’ini gerçekleştirdi. Albümü, Spotify ve Apple Music’in yanında tüm dijital platformlarda dinleyebilirsiniz. Albümün kapağı Lila Müzik’in albümlerini tasarlayan Gözde Oral’a ait.

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

John Adams-The Death of Klinghoffer

- Libretto Alice Goodman

- Orchestra of The Opera De Lyon

- Kent Nagano, Conductor

- Original Production Directed by Peter Sellars

Sahneye Çıkış Sırasına Göre Sanatçılar:

- James Maddalena

- Janice Felty

- Thomas Hammons

- Thomas Young

- Eugene Perry

- Sanford Sylvan

- Stephanie Friedman

- Shera Nadler

(Opera De Lyon)

Gioachino Rossini (1792–1868)

- Il Turco in Italia

- Maria Callas

- Nicolo Rossi Lemeni

- Nicolai Gedda

- Franco Calabrese

- Jolanda Gardino

- Piero De Palma

- Mariano Stabilo

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- Coro del Teatro alla Scala, Milano

- Chorus Master

- Vittorio Veneziani

- Orchestra del Teatro alla Scala, Milano

- Gianandrea Gavazzeni

- EMI Records