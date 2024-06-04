Afyonkarahisar Caz Festivali başlıyor

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Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in üstlendiği Afyonkarahisar Caz Festivali, 24. yaşına bastı.

Açılış Konseri de dahil bu yıl akşam konserlerinin tümü İkbal Termal Otel’de gerçekleştirilecek.

Festivalin olmazsa olmazı Okul Söyleşileri ve Okul Konserleri bölümleri ise, yerli ve yabancı sanatçılardan oluşan bir kadroyla yine Afyon’un köy ve kasaba okullarında gerçekleştirilecek.

Bugün Afyon İkbal Termal Otel’de gerçekleştirilecek Açılış Konseri’nde, Şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Çek Cumhuriyeti’nden çok yönlü bir yorumcu ve şarkı yazarı, Andrea Šulcová’ya eşlik edecek.

Her akşam iki konser verilecek. Dünyaca tanınmış topluluklar ve solistler çalacak.



FRİG VADİSİ KONSERLERİ



Ankara Kent Orkestrası’nda konser piyanisti olarak görev yapan Zafer Gökçer, bir yandan da Ankara’da kurduğu kendi özel eğitim kurumları ile eğitimci olarak da müzik hayatını sürdürüyor. Festivalde özellikle çocuklara yönelik olarak yapılan konserler festivalin en önemli ayağını oluşturuyor. Bu kapsamda 24. Afyonkarahisar Caz Festivali’nde çocuklara caz standartlarıyla profesyonel bir caz konseri verecek olan Gökçer’e, Ankara Kent Orkestrası davul ve bas gitar sanatçıları eşlik ediyor. Mekân ise Afyon’un dünyaca ünlü antik Frig Vadisi’nde bulunan Ayazini Köyü İlkokulu.

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KAPANIŞ KONSERİ

ALPER BAKINER & LUXUS BAND



Alper Bakıner, 2005 yılında üniversiteden arkadaşları Ozan ve Kamu ile birlikte Luxus grubunun çekirdek yapısını oluşturdu. Luxus tanımlanması, kategorize edilmesi zor bir grup. Müzik tarzlarını oriental blues olarak tanımlayanlar da var, panayır protest diyenler de. Emprovize işlere bayılıyorlar ve ne zaman canlı müzik çalsalar, bulundukları mekânın enerjisini arttırıp, denetim altında tutmakta da son derece başarılılar. Tango, Blues, Balkan müzikleri, oryantal etkiler albümlerinin tamamına sinmiş. Grup önceki yıllarda da şenlendirdiği Afyonkarahisar Caz Festivali’nde bu yıl da yine eğlenceli neşeli ve moral dolu bir kapanış gecesine imza atacak. Luxus, gitar, keman ve vokalde Alper Bakıner, klarnet ve vokalde Kamucan Yalçın, akordeon ve trompette Ozan Akgöz, saksafonda Erbil Doğan, basta Toros Yıldırım ve davulda Görkem Efe ile festival sahnesinde olacak.

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Okul Söyleşilerinde tanınmış yazarlar konuşacak dinleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Bu bölümdeki yazarlar:

- Nezih Başgelen

- İlter Turan

- A. Ömer Türkeş

- Fahri Aral

- Adnan Özyalçıner

- Feridun Andaç

- Metin Celal

- Yalvaç Ural

- Defne Sarısoy

- Yavuz Ekinci

- Engin Akın

Bu bölümde ayrıca festival katılımcısı müzisyenler de Afyon merkez ve ilçelerindeki ilk ve orta öğretim okullarına giderek buralardaki öğrencilerle bir araya gelecek ve enstrümanlarıyla söyleşi, dinleti ve atölye çalışmaları gerçekleştirecekler.