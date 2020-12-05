A’dan Z’ye Tevfik Fikret

Bugün eve dönerken, bir yıl içinde ödül kazanmış kitaplardan bir seçme yapıp onları okuyarak edebiyatın seyri konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
Kendinizi çok yorgun hissediyorsanız İvan Gonçarov’un ünlü kahramanı ‘Oblomov’ gibi bir gün geçirebilirsiniz.
Uşağı Oblomov’a gelip, “Efendim biri geldi, size önemli bir şey söyleyecekmiş” dediğinde cevabı bakın ne olur:
“Ona dersin ki efendimin hiçbir önemli şeyi yoktur.”
Ben kendini çok önemli görenler için yapılan zekâ eseri bir eleştiri, bir hiciv olarak görürüm bunu.
Bazı temel kitapları okumak ruha şifa verir, hayatınızın her ânında ondan satırlar gelir aklınıza.
Cervantes’in ‘Don Kişot’u da bu tür kitaplardandır.
Seçici Kurul’un vardığı sonuçlar daha önce yayınlanmıştı.
Roman dalındaki ödüle, ‘Âşıklar Bayramı’nın yazarı Kemal Varol, şiir dalındaki ödüle ise ‘Hayhuy’ isimli kitabıyla Elif Sofya değer görülmüştü. İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün sahibi ‘At Sancısı’ kitabıyla Elvan Kaya Aksarı olurken, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise ‘Sevgili Kardeşim Ben’ adlı kitabıyla Enes Kurdaş’a layık bulunmuştu.
Ödül kazananlar Attilâ İlhan için ne dediler ?
İletişim Yayınları tarafından yayımlanan ‘Âşıklar Bayramı’ romanı ile 2020 Attilâ İlhan Roman Ödülü’ne değer görülen Kemal Varol, ödülü teslim alırken bakın ne dedi:
“Dünyaya her şeyden önce bir şair olarak bakmış, hepimizin hayatına güçlü bir şairin izlerini bırakmış olan Attilâ İlhan adına verilen roman ödülüne Âşıklar Bayramı’nı layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ederim.”
Everest Yayınları’ndan çıkan ‘At Sancısı’ romanıyla 2020 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’ne değer görülen Elvan Kaya Aksarı’nın duyguları:
“Bugün oturup bir Türkiye ansiklopedisi tasavvur etsek, hiç kuşkusuz Attilâ İlhan ismine müstakil bir başlık açmak zorunda hissederiz. Onun yazdıkları, aydın kimliği ve mahfuzatı her şeyden önce Türkçe için bir imtiyazdır. Attilâ İlhan adının gölgesinde verilen bir ödüle layık görülmek insanı sadece gönendirmiyor, aynı zamanda kalemin de doğru harfler üzerinde durduğunu ilan ediyor. Bunun için bahtiyarım. Bu kıymetli ödülü kızım Nevra Şiir’e ithaf ediyorum.”
Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu
Pandemi nedeniyle bu tören bu yıl düzenlenemeyecek.
44 yıldır verilen ödülleri kazananların listesi:
GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:
Hazal Ocak
Cumhuriyet gazetesinde 20 Ocak 2020 ve 14 Temmuz 2020 tarihlerinde yayımlanan ‘Damat İşi Biliyor’ ve ‘İşte Burası Önemli!’ başlıklı haberleri nedeniyle ödül aldı.
Seçici Kurul ayrıca, Ercan Arslan’ı milliyet.com.tr haber sitesinde 22 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan ‘Son Dakika! Bu Fotoğrafları Daha Önce Görmediniz! ‘Corona Virüsten Önce ve Sonra İstanbul...’ haber fotoğrafları nedeniyle övgüye değer buldu.
RADYO ÖDÜLÜ:
Çiğdem Işık–Sevilay Tunalı
Yavuz, 1990 yılında İzmir’de doğdu. Üç yaşında okumayı söktü, Fazıl Say’ın tavsiyesiyle Mithat Fenmen’in ölümünden sonra kendi hocası olan Kâmuran Gündemir’e yönlendirildi.
İstemihan Talay’ın Kültür Bakanlığı döneminde, bakanlık aileye bir ev tahsis etti, masraflarını karşıladı.
Ankara’da Kâmuran Gündemir’le, Fazıl Say’la, Bilkent Üniversitesi’nde Sanem Berkalp ile çalıştı. Daha sonra Roland Batik’le Viyana’da , Karl-Heinz Kammerling’le Hannover’de çalışmalarını sürdürdü.
Birçok önemli orkestra eşliğinde Beethoven, Chopin, Saint-Saens ve Çaykovski’nin eserlerini icra etti.
Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu’nu ünlü şef Zubin Mehta yönetimindeki orkestrayla yorumladı.
Yurtdışında birçok ödül aldı.
Rahmaninov’un doğum günü olan 1 Nisan 2018’de verdiği resitalle başladığı turne kapsamında İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Akşehir, Frankfurt, Dresden, Cap Ferret, Bonn, Köln, Pinswang, Seibersdorf, Hamburg, Brüksel, Köln, Brüksel, KKTC’de konserler verdi.
CD’nin kitapçığında eserler hakkında bilgi veren metinler bizzat
Shakespeare “Dünya bir sahnedir” demiş. O sahneden hiç inmeyen biridir Haldun Dormen. Oyun yazımından yönetmenliğe, oyunculuktan oyuncu yetiştirmeye kadar tiyatronun çağrıştırdığı bütün alanlara emek vermiştir.
Kitabın adı, onun bir mesleğe adanmışlığını yeterince özetliyor: ‘Yaşlanmaya Vaktim Yok’.
‘Başlarken’de kitap için bakın ne diyor: “Koskoca dört kitabımın yayımlanmasından bu yana öyle şeyler görmüş, öyle şeyler yaşamıştım ki sanki bir dış güç, ‘Al eline kalemi de yaz. Sende daha kaç kitaplık malzeme var. Özellikle de gençlere yönelik’ diye başımın etini yiyordu. Haklıydı o dış güç...”
Haldun Dormen’in kitabı uluslararası üne kavuşmuş bir tiyatro insanının meslekteki çabalarının ötesinde bize tiyatro dünyasının tarihini, bu tarihte yer alan kişileri anlatıyor.
Ona bir yakınmasında hak veriyorum, belleği zayıf bir toplumuz, zamanında zirveye çıkmış adlardan çoğunu aynı meslekten olanlara sorsanız olumlu bir yanıt alamazsınız.
Yaşlanmaya Vaktim Yok
Haldun Dormen
Meşher’in üçüncü sergisi olan ‘Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki’ 19 bini aşkın eserin bulunduğu müzenin Türk–İslam Sanatı koleksiyonlarından seçilen 210 seçkin eserle ziyaretçileri Anadolu’nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkaracak.
Sergi kataloğunun ‘Önsöz’ünden bir bölümü aldım:
“Sadberk Hanım Müzesi Türkiye’nin ilk özel müzesi olma sıfatını haklı bir gururla ve sorumluluk bilinciyle taşımaktadır. Müze, 14 Ekim 1980 tarihindeki kuruluşunu izleyen yıllarda, Türkiye çapında önemli roller üstlenmeye hazır genç bir oluşumdu.
Koleksiyonların oluşturulması ve zenginleştirilmesi çok zahmetli ve uzmanlık gerektiren bir süreçti. Sadberk Koç’un çok erken tarihlerdeki girişimiyle ilk seçkin eser grubunun derlenmesi, kurumsallaşmanın ardından Sadberk Hanım Müzesi İcra Komitesi Başkanlığı’nı üstlenen Sevgi Gönül’ün özeni ve azimkâr çabaları koleksiyonun çerçevesini belirledi.”
Katalogda üç imza var:
Turgut Saner
Şebnem Eryavuz
Hülya Bilgi
Akyaka Park AVM Kütüphanesi İstanbul Ümraniye’de hizmet verecek.
Daha önce açılan kütüphaneler:
Ankara’da Nata Vega Outlet AVM
Subayevleri Vega AVM
Eskişehir’de Vega Outlet AVM
2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayısı 8 olacak. Bakanlık 25 AVM yönetimi ile görüşmelerini sürdürüyor.
Edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına da yer verilecek kütüphanenin yüzölçümü 253 metrekare, şimdilik kitap sayısı 5 bin.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hedefi 20 milyonun üzerinde kitap, 57’si gezici olmak üzere 1.264 kütüphane.
Müzik hayatına kendisi gibi saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başlayan sanatçının ilk çalgısı ise annesi Döne Hanım’ın çamaşır tokacına tel takmak suretiyle yaptığı oyuncak bağlama oldu.
Ertaş, müzisyen bir babanın oğlu olması sebebiyle çok küçük yaşta bağlama ve keman çalmayı öğrendi.
Hasan Saltık, onun sanat yaşamı ve yeni kayıtlar hakkında bakın ne söylüyor:
“Neşet Ertaş’ın 2000 yılında 30 yıl aradan sonra Almanya’dan buraya açık hava konseri için gelmesini sağlamıştık. Konserde izdiham olmuştu. Neşet’in tekrar Türkiye süreci böyle başlamıştı.
İlk geldiğinde küskündü, öldü diye haberleri çıkıyordu. Konserde halkla tekrar kucaklaşmıştı.
Böylece burada tekrar üretim yapmasını sağladık. Güvensizdi çünkü daha önce albümlerin korsanı çıkıyordu, hakları verilmiyordu, telif ödenmiyordu. Tekrar güvenini kazandık. Telif gelirleriyle İzmir’deki evini aldı. Biz onun eser takibini yaptık. Neşet’in ilk orijinal kayıtları kayıptı. Hâlâ eser takibini ve çalışmalarını Kalan Müzik takip ediyor. Yıllardır eski plak şirketlerinin depolarından ve stüdyolarından topluyoruz tek tek. Yüzde 80’ini toparladık. Şimdi bu kayıtları double CD ve üç ayrı plak olarak hazırladık.
Bu kayıtların özelliği orijinal makara bantları kullanılarak hazırlanmış olması.”
Neşet Ertaş’
Atillâ Dorsay, Türk sinemasının 2010 - 2020 zaman dilimi içindeki durumunu irdeliyor. Kitabın tam adı şöyle: ‘Dünyaya Açılan Sinemamız - Ve Yeni Bir Kuşak’. Sunuş’ta kitabın serüveni ve içeriği üzerine bilgiler veriyor. ‘Son On Yıl Üstüne’ bölümündeki sayısal bilgiler şöyle:
◊ 2010’da
Toplam Film Sayısı: 252
Yerli Film Sayısı: 65
◊ 2019’da
Toplam Film Sayısı: 401
Enis Batur, ‘Yemeğe dil değdirmek’ kavramı üzerine Batı’dan Doğu’ya bir geziye çıkarıyor.
Ünlülerin bazı sözleri ile yazısını beziyor.
“Açlıkla tanışmamış bir mide basit yemekleri küçümser.”
Erasmus’tan: “Karnın kulağı olmaz”.
Dil ekseninde bir deneme.
Murathan Mungan’ın ‘Mutfaktaki Tarih’ yazısında, Refik Halit Karay’ın ‘Mutfak Zevkinin Son Günleri’ kitabını değerlendiriyor.
“Okuru bu kitabı okumaya çağırırken, ayrıca şu konuda bir uyarıda bulunma gereği duyuyorum. Karay’ın edebi dili insanda iştah uyandıran bir dildir, bir okuma iştahı...”
Bugünün ustalarının ürünlerini okumanın yanı sıra yarının ustalarını da onlardan takip edebiliriz. İşte dergilerin yeni sayılarından seçtiklerim...
VİRÜS
VİRÜS her sayı bir şairle ilgili dosya hazırlıyor. Bu sayının şairi Cahit Külebi.
‘Elinden’ başlıklı bölümde Cahit Külebi’nin elyazısıyla ‘Doğu’ şiiri yer alıyor.
İlk sayfadaki fotoğraf Çerkes Karadağ’a ait. En özgün bölüm şairin Behçet Necatigil’e gönderdiği mektuplar ve oradaki şiirler.
Takdim yazım da şöyle:
“Folkloru kullanmak bir şair için en zor sınavdır. Birden taklidin ağına düşersiniz. Başardığınızda da ondan modern bir şiir ortaya çıkar. Cahit Külebi’nin ustalığı burada kendini belli eder.”
Derginin ilk şiiri iyi şair Hilmi Yavuz’un ‘Talan ve Zaman’ı.
Derya Bengi’nin ‘70’li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük – Şimdiki Zaman Beledir’ ve Mete Kaan Kaynar’ın hazırladığı ‘Türkiye’nin 1970’li Yılları’.
İki çalışma da birbirini tamamlıyor.
Dinlediğim uzunçaların adı:
‘Anılar: 1970’ler (Türkçe Aranjmanlar)’*
O yılları yaşayanlar bu şarkıları dinlerken eşlik edecekler, genç kuşak da o zaman neleri dinliyorlardı sorusunun karşılığını bulacak.
Orhan Pamuk’un yeni kitabı ‘Turuncu’da İstanbul’un gecelerinin fotoğrafları yer alıyor. Bir romancının seçimiyle çekilen binalar, insanlar, ıssız caddeler, dışı görünen evler, bize bir şehrin gizli hayatının karelerini aktarıyor. Bir ışık huzmesinin romancıya hatırlattıkları, çağrıştırdıkları, bizi farklı İstanbul yorumlarına götürüyor. Fotoğraflar, önünden geçtiğiniz, yaşadığınız ama farkına varmadığınız/varamadığınız bir hayatın habercisi.
Gece öylesine çağrışımlar kaynağıdır ki, edebiyat onun sayesinde zenginleşmiştir. F. Scott Fitzgerald’ın ünlü kitabı ‘Tender is the Night’, Türkçeye çevirisi zor olan bir kitap adı. (Daha önce ‘Müşfikti Gece’ olarak çevrilmişti).
Ahmet Haşim, geceyi severdi.
Ahmet Kutsi Tecer’in ‘Geceleyin bir ses böler uykumu’ dizesi her şiirseverin belleğindedir.
Fotoğrafların izinde yazar, bir siyasal kimlik değişiminin de ana çizgilerini bize iletiyor. ‘Turuncu’nun başındaki yazıdan bir bölüm, çekiliş serüvenini, fotoğrafın bize söylediklerini yazıya getiriyor: “İstanbul’da ev içi ve sokak lambalarının son on yılda sarıdan beyaza doğru yavaş yavaş renk değiştirdiğini fark ettim? Altmış altı yıldır yaşadığım şehrin gece manzarasının yavaş yavaş değiştiği anlamına geliyordu.”
Turuncu
Bugün saat 19.00’da gerçekleşecek anmada kimler konuşacak:
Hakan Arslanbenzer
Orhan Veli Şiirinde Karakterler Olaylar Diyaloglar.
Turgay Anar
Bir Muhit Kuşu Olarak Orhan Veli (Garip akımı ve Orhan Veli’nin Edebiyat Mahfillerinde ‘Filizlenen’ Bir Ekol Oluşu Üzerine).
Mehmet Can Doğan
Yaprak Dergisi ve Orhan Veli.
Piramid Sanat’ın sponsorluğunda, pandemi kuralları gereğince az sayıda izleyicinin önünde gerçekleşen Dünya Sanat Günü Ödül Töreni, UPSD Başkanı Bedri Baykam’ın konuşması ile başladı. Pandemi nedeniyle Dünya Sanat Günü’nden 6.5 ay sonra bu ödüllerin ancak verilebildiğini aktaran Baykam, önce İzmir depreminde kaybettiğimiz değerli insanlarımızın yüreğimizi kan ağlattığını belirtti. Ardından, Dünya Sanat Günü teklifini ilk hazırlayan UPSD Yönetim Kurulu’ndan arkadaşlarını hatırlattı ve Dünya Sanat Günü’nün 2012’den başlayan serüvenini özetledi.
Ayrıca Piramid Sanat’ta ‘Katarsis’ başlıklı kişisel sergisi bulunan 23 yaşındaki sanatçı Şevval Başalan da sergi turu ile işleri hakkındaki düşüncelerini konuklarla paylaştı.
Gelelim 2020 yılı ödüllerine.
Yılın Sanatçısı: Taner Ceylan
Kendisi, Olimpos’ta sanatsal faaliyetler sürdürdüğü için törene katılamayan Ceylan adına ödülünü Alp İşmen, sanatsever Müge Tezman Sırmabıyık’tan aldı.
Sanat İnsanı Onur Ödülü: Faruk Sade
2016’da kaybettiğimiz Ankara’daki Galeri Siyah Beyaz’ın kurucusu olan Faruk Sade’nin ardından kızı Sera ve eşi Fulya Sade tarafından genç sanatçılara destek olmak amacıyla oluşturulan Faruk Sade Sanat Fonu’nun değerli çalışmalarından bahseden Baykam, Fulya ve Sera Sade adına ödülü Faruk Sade’nin gençlik yıllarından beri yakın arkadaşı olan Contemporary İstanbul kurucusu Ali Güreli’ye sundu.
Basın Onur Ödülü: Doğan Hızlan
İçinde bilim de vardır, yarının düşüncesini aramak da.
Bu ülkede yaşayan her kuşaktan insanlar O’nun ‘Nutuk’unu okumalıdır. Özgün baskısının dilini anlamayabilirsiniz ama o kadar çok bugünün diliyle yayınlanmıştır ki, herkes bir ulusun kurtuluşunun tarihini anbean okurken yaşar.
Atatürk ve kuşağının bir özelliği vardır. Kişisel zevklerinin doğrultusunda karar vermezler, kendi düşüncelerini, zevklerini yarını düşünerek gözden geçirirler, fedakârlık ederler.
Atatürk gibi bir lideri anlamak için bu söylediğim ölçütü unutmamak gerekir.
O’nun ölüm yıldönümlerinde her zaman Atatürk’ün sevdiği şarkılar çalınır; onlar gerçekten bugün de Türk musikisi repertuvarında çalınan, söylenen bugüne kalan çok değerli bestelerdir. O’nun ruh dünyasını, yalnızlığını yansıtan eserlerdir.
Aynı Atatürk, ilk yerli operayı da Adnan Saygun’a besteletmiştir.
Cumhuriyet’in ilk kuşağının bütün öncüleri, değişimin, devrimin künyesinde yer alacak bir çaba göstermişlerdir. Eskiyi çok iyi bilirlerdi ama yeniyi öğrenmek için de olağanüstü çaba göstermişlerdir.
Yeni bir rejim, halka nasıl anlatılır, nasıl tanıtılırdı.
Yeni CD’si ‘Şu Dünyanın Sırrı’nda da okuduğumuz, beğendiğimiz metinlerin ses dünyasına yansımasını ustaca bize iletiyor. Böylece edebiyatla müzik birleşiminden yepyeni bir dünya yaratmış oluyor.
Albüm kitapçığında besteci oluşum sürecini yazmış:
“Bazı dönemler, ‘İçinden ne geliyorsa onu yap’ diyorum kendime. Ve içimden yine şairlere dönmek, şiirlere şarkı olmak geldi. Yirmi dört yaşımda, ilk şarkılarımı bestelerken hissettiğim heyecanıma geri döndüm. Bir şiiri bestelerken hangi dünyadayım? Belki de sadece kendi dünyamdayım. Bugüne kadar pek çok şarkı ve vokal eser besteledim.
‘İlk Şarkılar’ (2013), ‘Yeni Şarkılar’ (2015) ve ‘Güz Şarkıları’ (2017) albümlerinin ardından ‘Şu Dünyanın Sırrı’ aklıma, ruhuma dokunan şiirlerin yer aldığı dördüncü şarkı albümüm.
Her şiiri, her şairi piyano ile uzunca anlatmak istediğim bir müzik doğdu bu albümde. Tüm şarkılar Serenad Bağcan’ın güçlü sesine emanet. Büyük oranda şan ve piyanonun başrolü oynayacağı yalınlıkta, görkemli bir orkestrasyondan uzak, yaklaşık 50 dakikalık bir müzik. Sadece Pir Sultan ve Kaygusuz Abdal’da Aykut Köselerli’nin performe edeceği davul ve vurmasaz var. Bir de Sabahattin Ali eserinde viyolonsel kullandım. Onu da hepinizin çok beğeneceğine inandığım, genç yetenek Jamal Aliyev yorumlayacak.
Bu toprakların şiirlerini bilmek gerek. Yüzyıllar sonrasında, aynı seslerin armonisiyiz sanki.
Bu buluşma tarihin içinde yolculuk gibi. Dinlerken vardığımız yer, yüzyıllar öncesi bugün! Bu şiirleri bestelerken, kendimi şairlerin denizinde buldum. Şimdi her birinin şiiri, benim denizimde.”
Besteleri dinlerken herkeste başka başka duygular, çağrışımlar uyandıracağı kanısındayım.
Kendi hayatımız üzerine ne kadar düşünüyoruz? Başkalarının, özellikle de yakınlarımızın hayatıyla daha çok mu ilgiliyiz yoksa?
Filiz Aygündüz - Dr. Alper Hasanoğlu’nun ‘Gel Hayattan Konuşalım’ kitabında bu sorunun cevabını bulacaksınız. Aygündüz sormuş, Hasanoğlu yanıtlamış.
Sanırım hepimizin aklına gelen ama sormayı unuttuğumuz, ertelediğimiz ya da sormaktan çekindiğimiz birçok sorunun yanıtını okurken, kendinizle psikolojik bir yüzleşmeye girişeceksiniz.
Aygündüz Önsöz’de şöyle diyor:
“En büyük hayallerimden biriydi. Gel Hayattan Konuşalım isimli bir nehir söyleşi kitabı hazırlamak.”
Önce Engin Geçtan’la böyle bir kitap yapmak istemiş, o sıra hoca çok yaşlanmış, söyleşilerden uzak durmuş, 2018’de de aramızdan ayrılmış.
“Sorulara da, cevaplara da edebiyat eşlik etti, felsefe, psikoloji, anılar, hüzün sonra da neşe tabii” diyor Filiz Aygündüz.
Hasanoğlu’nun da bir Önsöz’ü var. Ve kitap Engin Geçtan’a adanmış. İlk sayfada Dostoyevski’den ve Marguerite Duras’dan alıntı var: Mutluluk süreklilik arz etmez.
Bütün gün haber dinleyen biri değilim ama İzmir depreminden sonra çalışma odamda televizyon hep açık. Birinin daha kurtuluşunu beklerken, birinin daha nasıl kurtardığını öğrenmek istiyorum.
Bazı görüntüler belleğimizden silinmeyecek.
O küçük parmağıyla yaşama tutunan kız ve elini bırakmayan kurtarıcı.
Günler sonra enkaz yığınından çıkan toz toprak içindeki çocuğu yanağından öpen kurtarıcı.
“İnsan insanın kurdudur” sözünü yalanlayan sahneler. İnsan insanın şifasıdır sözünü egemen kılıyor.
Böylesine olaylar, hepimizin vicdan karnesine geçecek. Mutlu olmanın mutlu etmekle eşdeğer olduğunu bir kez daha öğreniyoruz.
Çok deprem yaşamış bir ülkeyiz, Erzincan’dan bu yana felaketlerden ne öğrendik, öğrendiğimizi uyguladık mı?
Hiç kuşkusuz aylarca kulaklarımızda iki ses yankılanacak:
A’dan Z’ye Tevfik Fikret
İnceleme ve biyografi kitaplarıyla tanıdığımız Beşir Ayvazoğlu, ‘Tevfik Fikret Biyografisi’yle Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü kazandı.
Beşir Ayvazoğlu’nun Tevfik Fikret kitabının kapağında Fikret’ten bir alıntı: “Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâirim.”
Tevfik Fikret edebiyat tarihinde çok tartışılan şairlerden biri, her zaman sevenlerle yerenler iki ayrı grubu oluşturmuşlardır. Ayvazoğlu onun şiirini de, siyasal kimliğini de önemli belgelerin ışığında değerlendirmiştir. Tevfik Fikret’in sağlığında ve öldükten sonra yazılanlardan doğru bir portre çıkarmak mümkündür. Öğrencilik yıllarında okuduğunuz Tevfik Fikret’i bu belgeler ve bilgiler ışığında yeniden okuyunca nesnel bir kanaate varabilirsiniz.
Edebiyat tarihinin bazı adları sadece edebiyatçılıklarıyla değil, siyasal görüşleriyle de öne çıkar, Fikret de bu adların ilk sıralarındadır. Önsöz’de yazar çalışmasını belirleyen bazı ipuçlarını açıklıyor: “Farklı bir açıdan bakınca Âkif’le Fikret, aynı damarlardan beslenmiş, fakat zamanla çeşitli sebeplerle birbirinden uzaklaşmış, benzer hassasiyetlere sahip düşman kardeşler gibi görünüyorlardı.”
Fikret
Beşir Ayvazoğlu
Everest Yayınları
Resim sanatına duyduğu ilgi
Kitapta, Fikret’in lehinde ve aleyhinde yazılanlardan alıntılar yer alıyor. Bu bilgiler Âşiyan’ın müze oluşuna kadar geçen süreyi de içeriyor.Gözetilen ölçü de şöyle: “Bu kitapta, Fikret’i hain veya kahraman, dost veya düşman ilan etmeksizin, doğruları ve yanlışlarıyla, meziyetleri ve zaaflarıyla bir insan olarak anlatmaya çalıştım.”
Fikret’in Galatasaray Lisesi müdürlüğü, dostlarıyla ilişkileri, sevdikleri, sevmedikleri onun kişiliğinin çizilmesinde önemli öğeler sayılmalı. Fikret’in resim sanatına duyduğu ilgiyi mizaç ve karakterine bağlıyor Mehmet Kaplan. Çok sözü edilen II. Abdülhamit’in bomba olayının da ayrınıtısını, uyandırdığı duyguları özetlemiş. Cenap Şahabeddin’in Fikret’in ölümünden sonra yazdıklarıyla Abdülhak Şinasi Hisar’ın saptamalarını özellikle okumanızı isterim.
Kitabın ana bölüm başlıkları şöyle:
◊ Arayış Yılları
◊ Servet-i Fünûn
◊ Hisar Yılları
◊ Hürriyet
◊ Âşiyan’a Dönüş
◊ Ekler
Kütüphanenizin temel kitaplarından biri olduğunu belirtmeliyim. Yazımı Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın ‘Fikret’in Mezarını Ziyaret’ şiirinden iki dizeyle noktalayacağım:
“Dediler ki, ıssız kalan türbende,
Vahşi güller açmış!.. Görmeye geldim.”
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