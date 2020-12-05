A’dan Z’ye Tevfik Fikret

Hafta sonu iki gün evde yaşarken neler yapabiliriz?

Bugün eve dönerken, bir yıl içinde ödül kazanmış kitaplardan bir seçme yapıp onları okuyarak edebiyatın seyri konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

Kendinizi çok yorgun hissediyorsanız İvan Gonçarov’un ünlü kahramanı ‘Oblomov’ gibi bir gün geçirebilirsiniz.

Uşağı Oblomov’a gelip, “Efendim biri geldi, size önemli bir şey söyleyecekmiş” dediğinde cevabı bakın ne olur:

“Ona dersin ki efendimin hiçbir önemli şeyi yoktur.”

Ben kendini çok önemli görenler için yapılan zekâ eseri bir eleştiri, bir hiciv olarak görürüm bunu.

Bazı temel kitapları okumak ruha şifa verir, hayatınızın her ânında ondan satırlar gelir aklınıza.

Cervantes’in ‘Don Kişot’u da bu tür kitaplardandır.



