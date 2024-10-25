Adalet Ağaoğlu Boğaziçi’nde ‘yeniden’ doğuyor

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Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Binası’nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapacaktım ancak sağlık sorunlarım nedeniyle maalesef katılamadım.

Toplantıda Ağaoğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi ile olan derin bağları, edebi kişiliği ve Türk Edebiyatı’na katkıları ele alındı. Dört kitaptan oluşan ‘Dar Zamanlar’ serisi kitaplarının yeni baskılarını tanıtan Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi ilerleyen günlerde yazarın 28 kitaptan oluşan tüm eserlerinin yayınevi bünyesinde baskısının yapılacağını duyurdu.

Törende konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Adalet Ağaoğlu’nun eserlerinin sadece edebi birer yapıt olmanın ötesinde olduğunu ifade ederek “Hepimizin çok iyi bildiği üzere Adalet Ağaoğlu, modern edebiyatımıza damgasını vurmuş, eserleriyle toplumumuzun derinliklerine ışık tutmuş bir yazar. Onun yazdığı eserler toplumsal ve bireysel dönüşümlerimizi anlamamıza yardımcı olan birer rehber niteliğinde. Adalet Ağaoğlu’nun eserlerindeki derinlikli karakter analizleri, toplumsal eleştirileri ve özgün anlatım dili, edebiyatımız için çok özel bir yere sahip” dedi.

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KÜTÜPHANESİNİ BAĞIŞLAMIŞTI

Rektör Prof. Dr. İnci, Ağaoğlu’nun 2010’da kendi kitaplığı ve kişisel arşivini Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışladığını hatırlatıyor.

2018’de “Türkçe roman alanındaki özgün ve öncü eserleri ile ülkemizin kültürel ve düşünsel dünyasına yaptığı katkılarından dolayı” fahri doktor unvanı verilen Ağaoğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Prof. Dr. İnci, “Üniversitemize bağışladığı kitaplığı ve kişisel arşiviyle Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası’nın kurulmasını sağladı. Bu, bizler için çok kıymetli ve büyük bir miras. Bu odada Adalet Ağaoğlu’nun ölümsüz eserlerini kaleme aldığı çalışma masası, daktilosu, kitapları, ödülleri, plakları gibi özel eşyalarının yanı sıra eşi ve arkadaşları ile mektuplaşmaları dosyalanmış bir şekilde yer alıyor. Ayrıca Adalet Ağaoğlu’nun kitaplarının ilk baskıları, eserleri üzerine yapılmış ikincil kaynak çalışmalar, çevirileri, radyo oyunları; çocukluk, aile, gençlik ve diğer yazarlarla olan fotoğrafları da yine bu odada bulunuyor. Kıymetli yazarımız Adalet Ağaoğlu, altı bini aşan kitaptan ve dergiden oluşan kendi kütüphanesini de Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışladı. Üstelik yazarın kendisine imzalanan kitaplar da kütüphanede özel bir koleksiyon olarak yer alıyor” diye konuştu.

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Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Berat Açıl da konuşmasında, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nin, Ağaoğlu’nun 28 kitaptan oluşan yeni serilerinin yayımlanacağı bilgisini paylaşarak ‘Dar Zamanlar’ serisi ile projenin başladığını söyledi.

ARAŞTIRMA ODASI KENDİ DÜZENİNDE KORUNDU

Boğaziçi Üniversitesi Basılı Kaynaklar ve Koleksiyon Geliştirme Şube Müdürü Emine Hatun Gür yazarın kitapları dışında kişisel eşyasını da üniversiteye bağışladığını belirterek yaptıkları düzenlemeyi anlattı: “Adalet Ağaoğlu’nun kitaplığından gelen toplam 6 bin 75 kitap, kütüphanemizde bir özel koleksiyon olarak bulunuyor. Kişisel arşiv malzemeleri ise ‘Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası’nda kendi tasarımı, tasnifi ve düzeni içinde muhafaza ediliyor.”