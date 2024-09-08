Açılışlarda müzik olabilir

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Muti hem orkestrayı idare ediyor hem de konuşma yapıyor. Bu bana Türkiye için de bir esin kaynağı oldu.

Açılışlarda acaba biz de bir orkestranın konserini dinleyebilir miyiz? Açılışlara uygun bir müzik bulabiliriz ya da bir bestecimize ısmarlarız. Böylece yeni besteler de kazanırız.

Yavuz Demir de açılışlara uygun müzik etkinlerinin yapılmasını öneriyor ve bu alanda çalışmaları var.

Cumhuriyet’in 100. Yılı münasebetiyle yazmış olduğu, bestesini Oğuzhan Balcı’nın yaptığı ‘Yankılı Tepeler’ isimli senfonik şiirinin metinlerini ve dinletisini bana iletti.

Bu eser, 25 Ekim’de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile icra edilecek. Orkestrayı Rengim Gökmen yönetecek. Size eserin konusundan ve icrada görev alacaklardan söz edeceğim.

Başlığı:

Yankılı Tepeler Senfonik Şiiri -Namazgâh Tepe ve Dua Tepe-İki Tepe Arasında Var Kılınmak.

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Kurtuluş Savaşı’nda özellikle Sakarya Savaşı’na Ankara’dan hareket ederken askerlerin namaz kılarak yakınlarıyla vedalaştıkları Duatepe ve Namazgâh Tepe isimli iki noktayı özellikle merkeze alarak ortaya çıkarılmış bir eser.

Beş bölümden oluşuyor;

1- Yemin

2- Dağlara Ağıt

3- Namazgâh Tepe-Duatepe; ‘iki tepe arasında var kılınmak’

4- Zafere Doğru

5- Kurtuluş

Eserde senfonik orkestra-koro-solistler ve bir anlatıcı yer alıyor ve eserin takribi süresi 1 saat.

Yer alan solistler ve anlatıcı:

Soprano: Görkem Ezgi Yıldırım

Tenor: Barış Yanç

Bariton: Arda Aktar

Anlatıcı: Okan Şenozan

İlk kez 26 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu’nda seslendirilen eser Çiğdem Aytepe’nin koro şefliğinde Saygun Korosu tarafından söylendi.

İcrasını merakla bekliyorum.

DİNLEDİKLERİM

TRT Müzik’te sevdiğim ve dinlediğim bir program var.

Adı ‘Çınaraltı.’

Muzaffer Ertürk ile Bekir Ünlüataer hazırlıyorlar, hem de icra ediyorlar. Benim kuşağım için bir bilgi tazeleme oluyor, repertuarından icrasına kadar bir müzik tarihi. Genç kuşak bu programdan çok şey öğrenir. Programın saz ustaları da gerçekten icraların felsefesini biliyorlar.

Müzik tarihinde dünü bilmek bugünü anlamak, zevkine varmak demektir.

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Beyazıt’ta üniversite çıkışında notalarımı Şamlı İskender’den alırdım. Tamburi Cemil Bey’in besteleri hem eski yazı hem de Fransızca olarak orada satılırdı.

Birçok besteciyle de orada tanıştım.

‘Çınaraltı’ nın birçok dinleyici için kaynak program olduğu kanısındayım.

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- Concerto di Berlinbul

- For Saz Guitar and Chamber Orchestra

- Carlo Dominiconi

- Koyunbaba

- Carlo Domeniconi, guitar

- Adil Arslan, saz

- Gürer Aykal, conductor

- Turkish Presidential Symphony Orchestra

- İç kapakta icracılar hakkında bilgi yer alıyor. Bilgiler İngilizce.

- Raks Müzik Yapım